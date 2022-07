Energiepolitik

Christian Deutschländer: Röhren-Groll in der Regierung; Politik 29. Juli Dominik Göttler: „Nicht einfach 100 Hektar mit Stacheldraht einzäunen“, Interview mit Hubert Aiwanger; Im Blickpunkt 29. Juli Elektromanie: Leserforum 27. Juli Gas-Umlage kommt im Oktober; Titelseite 29. Juli

Für viele Mitbürger ist es sicher eine wichtige Information, dass Aiwanger mit der CSU weiter regieren will. So lautete zumindest eine Meldung, in dieser Woche, von der Freien Wähler Vorstandssitzung.

Unverständlich ist diese Aussage allerdings im Zusammenhang mit der deutlichen Kritik, z. B. dass das Desaster mit der zweiten Stammstrecke schockierend sei und in Sachen Energiewende 20 Jahre verloren sind.

Die Freien Wähler konnten wir, in den vergangene Jahrzehnten, eigentlich eher selten als kritischen Begleiter beim Ausbau des Nahverkehrs oder als Treiber der Energiewende ausmachen.

Auch in den vier Jahre in denen die FW mitregieren wurde viel verschlafen. Der Wirtschafts- und Energieminister, der Umweltminister und der Bildungsminister, alle Freie Wähler, hätten doch genau die Hebel in der Hand gehabt, um die Energiewende zu beschleunigen und den ÖPNV nachhaltig zu forcieren.

Scheinbar geht es halt vorwiegend darum weiter zu regieren, ein Konzept für den Ausbau des regionalen Schienennetzes und eine zügige Umsetzung der Energiewende ist immer noch nicht in Sicht.

Max Keil

ÖDP-Kreisrat Fürstenfeldbruck

Die CSU hat in den letzten 10 Jahren zu viele Löcher aufgemacht, die sie jetzt - zugegeben auch auf Grund unvorhersehbarer politischer Entwicklungen - nicht mehr alle stopfen oder besser vertuschen kann. Nicht nur die Maskenaffaire, Blockade ÖPNV-Ausbau, verfehlte Energiepolitik, Putin-Hofierung, Soziales, Pflege, Armut, Lehrer und, und, und, fallen ihr jetzt vor/auf die Füße. Auch das vermeintlich bekannte Verschweigen der Entwicklung der Stammstreckenkosten ist ein riesen CSU-Problem, so kurz vor der Landtagswahl 2023. Ich glaube nicht, dass die CSU es schafft, in alter Manier alles bis dahin zu „verarbeiten“. Insofern sollte sich Herr Aiwanger sehr gut überlegen, ob er dem ganzen Schlamassel weiterhin, allein der Koalition willen „nur zuschauen“ will. Ich glaube nein. Aus meiner Sicht machen sich die FW, wie nebenbei bemerkt auch die Regierungsparteien, zumindest der Kumpanei verdächtig, wenn sie den Bürgern nicht laut und deutlich die Wahrheit sagen. Vermutlich denkt Herr Aiwanger auch an die Wahlen. Meiner Meinung nach bekommt er aber durch Ruhighalten keine einzige Stimme mehr. Eher sollte er damit rechnen, dass im nächsten Landtag (auch) die Grünen sitzen und er/die FW deshalb jede Stimme dringend braucht. Herr Söder/die CSU wird ihm so oder so nicht danken....

Franz Knossalla

Obersöchering

Lieber Herr Minister Aiwanger, wenn ihre Aussagen bezüglich der Nutzung der Flächen unter den PV-Anlagen beim Interview beim Münchner Merkur richtig wiedergegeben wurden, dann könnte ich nicht glauben, dass sie tatsächlich Landwirt sind. Die Aussagen mit PV überdachte Hopfengärten in sieben Metern Höhe anzulegen oder unter den PV-Anlagen Schrebergärten anzulegen, das liest sich wie eine „Schnapsidee“. Sicher, Kartoffel und Tomaten sind Nachtschattengewächse, aber auch sie brauchen doch auch Licht und Sonne und vor allem auch Wasser. Gleiches gilt natürlich für Erdbeeren, Radieschen und alle anderen Pflanzen.

Xaver Laußer

Gilching

Die Verbrenner sollen möglichst schnell ausgerottet werden, um vermeintlich das Klima zu retten. Da läßt sich die Bundesregierung mit Unterstützung durch großzügige Prämien bei Kauf eines E-autos nicht lumpen. Doch was nützt ein erträgliches Klima, wenn keiner mehr da ist, dies in Anspruch zu nehmen? Bei allen Argumenten für den E-Autos wird leider vernachlässigt, dass diese eine extreme E-Smog -Schleuder sind, den negativen Auswirkungen von 5G kaum nachstehend. Mit der Zunahme der E-Autos wird deshalb auch die Krebsrate noch mehr zunehmen - insbesondere die Gehirntumore werden durch die Decke schießen. Da hört und liest man nichts davon, dabei ist es wissenschaftlich nachgewiesen. Ich habe den Eindruck, dies wird in der Öffentlichkeit bewußt unter den Teppich gekehrt, schließlich ziehen diverse Branchen ihren überaus üppigen Nutzen daraus. Im Prinzip ist die Bezuschussung der E-Autos staatlich verordnete Anstiftung zum Selbstmord. Ich kann nur jeden raten, vom Umstieg auf vermeintlich emissionsfreien E-Antrieb Abstand zu nehmen.

Leonhard Daisenberger

Paterzell

Die Gas-Umlage für Endverbraucher kommt zum 1. Oktober – zur Rettung des Energiekonzerns Uniper. Für mich völlig unverständlich. Warum müssen die Gas Kunden einen Energiekonzern retten? Wer hat denn den Konzern in so eine Schieflage gebracht? Doch wohl nicht die Kunden. Vielmehr eine unsagbar schlechte Energie- und Außenpolitik der letzten Regierungen bzw. der verantwortlichen Minister auf Bund - und Länderebene. Und die sollen jetzt auch bitte Verantwortung übernehmen und die erforderlichen Gelder zur Verfügung stellen. Für die Rettung von Commerzbank, Adidas, Lufthansa, FMSE Bank und Geldgeschenke an fremde Länder war und ist genug Geld da. Insgesamt halte ich die geplante Vorgehensweise für einen Skandal. Die Einführung und Umsetzung dieser Gas-Umlage wird viele fleißig arbeitende Menschen in finanzielle und existenzielle Notlagen bringen. Durch solche Maßnahmen bringt man wissentlich sozialen Unfrieden in unsere Gesellschaft. Unfassbar wie schlecht Deutschland regiert wurde und wird.

Jörg Lallinger

München