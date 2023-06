Es fehlen barrierefreie Zugänge

Marcus Mäckler: Was tun angesichts der AfD-Erfolge?; Politik, Warum ist die AfD im Osten so stark?; Leserforum 28. Juni

Herr Thielmann spricht in seinem Leserbrief die Probleme an, um die sich die etablierten Parteien herumdrücken. Er hat dabei Recht, vergisst aber zwei wesentliche Bereiche, die leider immer vernachlässigt werden: Barrierefreiheit und Erleichterung der häuslichen Pflege von Angehörigen. Beides wäre für einen Bruchteil der Kosten zu haben, die etwa Migration und Militär auslösen. Beides interessiert allerdings außer den Betroffenen kaum jemanden. Es ist ein Armutszeugnis für unser angeblich so reiches Land, dass Rollstuhlfahrer in der Wahrnehmung ihres Grundrechts auf Freizügigkeit dadurch massiv eingeschränkt werden, dass an Bahnhöfen, S-Bahnhöfen usw. bis hin zu Arztpraxen kein barrierefreier Zugang besteht. Für hör- und sehbehinderte Menschen gilt das in ähnlicher Weise. Angehörige von pflegebedürftigen Menschen brechen laufend zusammen, weil sie die Belastung nicht mehr schultern können. Sie kaschieren den Pflegenotstand, der durch fehlendes Fachpersonal ausgelöst wird, erhalten dafür aber nur einen Bruchteil dessen, was Heime bekommen. Pflege- und Hilfsdienste fehlen.

In Bayern kann man im Gegensatz zu anderen Bundesländern nicht einmal Pflegebetreuungs- und Entlastungsleistungen niederschwellig in Anspruch nehmen, weil die Staatsregierung meint, dass man zum Einkaufen, Vorlesen oder Putzen erst eine umständlich zu erwerbende Qualifikationsurkunde braucht. Dass sich die Politik nicht um die zentralen Alltagsprobleme vieler insbesondere hilfsbedürftiger Menschen kümmert und stattdessen Unsummen zur Befriedigung von Partikularinteressen vermeintlicher Bildungseliten verpulvert – das stärkt Politikverdrossenheit und die Bereitschaft, andere Parteien zu wählen, die bislang noch nicht in der Verlegenheit waren, konstruktiv gestalten zu müssen. Solange sich daran nichts ändert, wird eine AfD – paradoxerweise trotz ihrer Russophilie und die an Hochverrat grenzende Affinität zum russischen Kriegstreiber – immer stärker.

Alexander Lungmus

Vaterstetten

Mein Rat an die Parteien in Deutschland: die eigene Botschaft verdeutlichen statt andere zu kritisieren. Über dieses Erfolgsprinzip sind sich alle Kommunikationsexperten einig. Da empfinde ich die AfD am nächsten dran. Die Ratschläge der AfD empfinde ich deutlich, nachvollziehbar. Zusammengefasst ist sie gegen Vermassung und für Individualität. Auch für ein charakteristisches Deutschland gegen die Integration in die Masse der Staaten. Persönlichkeit contra Masse. Der aktuelle Auftritt, die Botschaften der Konkurrenzparteien ist keine Verdeutlichung der eigenen Absichten, sondern nur Gemeckere über die AfD. Logisch dass die AfD davon nur profitiert. Was könnte ich mit CDU/CSU, Grünen, FDP, SPD gewinnen? Die SPD äußert sich da am ehesten konkret. Sie kritisiert auch die AfD nicht prinzipiell. Und Demokratie: Die AfD ist mit 19,7 % der Wählerzustimmung die zweitstärkste Partei in Deutschland. Wieso wird sie – auch in den Medien – als undemokratisch hingestellt? Sind rund 20 % der wahlberechtigten Bevölkerung, 12,36 Millionen Menschen, undemokratisch?

Dr. Horst G. Kaltenbach

Gröbenzell