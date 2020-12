Rundfunk Ärger übers Fernsehen

Georg Anastasiadis, Christian Deutschländer, Rudolf Ogiermann: „Wir sind zum Sparen gezwungen“, Interview mit Ulrich Wilhelm; Politik, Rudolf Ogiermann: Der Ton wird rauer; Medien 10. Dezember

Söder kritisiert Magdeburger CDU im Rundfunkstreit; Titelseite, Marcus Mäckler: Flirt mit dem Dammbruch; Kommentar, 86 Cent führen zu hohen Mehrzahlungen; Leserforum 7. Dezember, Hildegard Wittek: Höhere Rundfunk- gebühren unbeliebt; Leserforum 5./6. Dezember

Leider versteht Herr Söder nicht, dass es nicht um 86 Cent geht, sondern um die ständigen Wiederholungen von Sendungen, um Sendungen mit wenig Tiefgang, um sehr einseitige Berichterstattung seitens ARD und ZDF und um Zwangsbeitrag.

Warum verdienen die Intendanten mehr als die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland? Da ist noch viel Potenzial vorhanden, dass ausgeschöpft gehört, bevor man bequemerweise die Beiträge erhöht.

Johann Sievers-Paulsen

Freising

Hier möchte ich unserem Ministerpräsidenten energisch widersprechen. Es geht nicht um die Bagatelle von 0,86 Euro, sondern um ein Wahlversprechen lange vor der Zustimmung durch die AfD. Es sind doch die bürgerlichen Parteien, die sich mit ihrer AfD-Strategie selbst blockieren. Da die AfD in der Opposition ist kann sie ihr Handeln in gleicher Sache jeden Tag zum Schaden der anderen ändern. Unterstellt, eine Regierungspartei hat einen notwendigen und vernünftigen Gesetzesvorschlag, schwupp springt die AfD als Trittbrettfahrer auf und schon darf er nicht mehr weiterverfolgt werden. Oder unterstellt, die AfD hätte einmal etwas Vernünftiges in den Bundestag einzubringen, schon ist es gestorben, denn man darf ja nicht das Geringste mit diesen gemein haben. Da bleibt mir nur Kopfschütteln.

Gerhard Siebert

München

Die Erhöhung des Rundfunkbeitrages ist falsch. Es geht nicht um 86 Cent, sondern um ein Zeichen, das die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten mit dem vorhandenen Mitteln auskommen müssen, wie jeder Haushalt auch. Auch Kostenüberprüfung gehören zu den Aufgaben eines Intendanten. Sind die Einkommen der Moderatoren/Nachrichtensprecher noch zeitgemäß? Sind soviel Nebenrundfunkanstalten, zum Beispiel WDR, SWR, noch zeitgemäß? Sind zwei Sender ARD und ZDF noch verhältnismäßig? Sind die Inflation der Talk-Shows noch zeitgemäß? Dazu wird die Qualität der Sendungen immer schlechter und die Berichterstattung ist von Objektivität und Ausgewogenheit weit entfernt. Das die CDU Sachsen-Anhalt gegen die Erhöhung ist, finde ich gut.

Die AfD ist eine gefährliche rechtspopulistische Partei, aber demokratisch gewählt und die größte Opposition-Partei im Bundestag. Wollen wir in Zukunft unsere Politik von der AfD bestimmen lassen? Die AFD schlägt zum Beispiel eine Verbesserung des Bildungswesen vor. Die anderen Parteien sagen nein, weil es von der AfD kommt? Kann ja wohl nicht wahr sein. Stimmen wir dafür, was wir für richtig halten und nicht, wie andere abstimmen wollen. Das ist Demokratie.

Bernd Hunck

Grünwald

Endlich kommt dieses leidige Lautstärkethema einmal zur Sprache. Auch ich kämpfe seit Langem damit und gebe Frau Hartmann recht, man sitzt nur noch mit der Fernbedienung auf der Couch, um diese entsetzliche Hintergrundmusik zu regulieren. Meine Söhne sind schon der Meinung, dass ich ein Hörgerät bräuchte, was Gott sei Dank noch nicht der Fall ist. Ebenso die Aussprache vieler Schauspieler erfordert ein absolutes Hörvermögen. Es ist ganz egal, auf welchem Sender man das Programm schaut, nur noch Gemurmel und Genuschel. Es geht mir wirklich nicht um die 86 Cent, sondern ich möchte für die Erhöhung auch ein gut hörbares Programm haben und nicht lautstärkenbedingt durch die Hintergrundmusik abschalten müssen.

Marlis Feneberg

Olching

Ich freue mich sehr, dass Herr Rudolf Ogiermann dieses leidige Thema aufgreift. Nicht nur die Filme sind für das menschliche Ohr eine Zumutung, auch mit einem Fernsehgerät der oberen Preisklasse treten die von Ihnen beschriebenen Mängel auf. Speziell im BR mit der Nachrichtensendung Rundschau von 18:30 bis 19:00 ist dies ein Skandal. Man versteht z. B. die Sprecherin Ursula Heller einwandfrei, bei Einblendungen von Berichten oder der Wettermeldung zum Ende der Sendung, muss mann die Lautstärke anheben. die nachfolgenden Beiträge sind dann wieder zu laut. Im heutigen Technik Zeitalter ist es eine Schande, was uns von den öffentlich rechtlichen für viel Geld geboten wird. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dies unter Leserbriefe abdrucken.

Elisabeth Kopp

Unterschleißheim

Die Mehrheit der Menschen hat seit Jahrzehnten einen hohen Anspruch an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sagen Sie. Wie kann ich das verstehen, wenn in mehreren Kanälen die wohl sehr beliebten Quizsendungen ausgestrahlt werden, die ja immer nach dem gleichen Schema ablaufen „friss oder stirb“. Und dann am Wochenende die Sendungen mit u.a. Herrn Silbereisen, die auch immer länger dauern; einfach nur öde. Gott sei Dank gibt es 3sat, Arte, Phoenix oder ARD Alpha, denn sonst könnte man aufs Fernsehen glatt verzichten.

Gabriele Weih

Haar

In dem Interview spricht Hr. Wilhelm von einer „Gefährdung der Rundfunkfreiheit“ und verteidigt vehement die Zwangs-Gebührenerhöhung von 86 Ct. für die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Ich vermisse hierzu immer eine offizielle Mitteilung wie unsere Rundfunkbeiträge eigentlich eingesetzt werden und welche Einnahmen durch laufende Werbung erzielt werden. Welche Summen und wie hoch sind anteilig die opulenten Gehaltszahlungen für die Intendanten und Mitarbeiter. Wie hoch sind die vereinbarten und bekanntlich sehr hohen Pensionszusagen!!! zur Altersvorsorge? Welche Kosten fallen für Sendungen wie Tatort, Schlagerparaden, Herzschmerzserien, Sportsendungen und die laufenden Wiederholungen an? Hier ist Transparenz gefordert. Zu einer Rechtfertigung der geforderten Gebührenerhöhung sind die Antworten vom BR-Intendant Wilhelm ausweichend, nicht ehrlich und umfangreich genug. Im Unterricht würde man sagen „Thema verfehlt“. Warum gibt es in Deutschland ca. 25 öffentliche TV-Sender und 70 öffentliche Hörfunkprogramme plus Internet. Zur Erfüllung der gesetzlichen Grundversorgung mit Nachrichten können eine Vielzahl dieser Sender entfallen und eine gute Bürgerinformation wäre damit auch gewährleistet (siehe B 5 aktuell). Diese Informationen müssen für die Bürger kostenfrei erfolgen (siehe Dänemark). Alle sonstigen Berichte und Sendungen kann man durch Streamingdienste entsprechend den jeweiligen Anforderungen kostenpflichtig auswählen. Eine “Zwangsabgabe“ für die teilweise unzureichenden Programme der öffentlich-rechtlichen Sender ist nicht mehr - gelinde gesagt zeitgemäß.

Willi Lechner

Benediktbeuern

Die öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Rundfunkanstalten jammern auf sehr hohem Niveau über die derzeit nicht genehmigte Anhebung des Rundfunkbeitrages und drohen mit dem Verfassungsgericht. Neben der Frage, ob in der heutigen Zeit die Zwangsabgabe „Rundfunkbeitrag“ noch zeitgemäß ist, ist bei den Rundfunkanstalten und hier speziell beim Bayerischen Rundfunk keinerlei Tendenz zu Einsparungen erkennbar. Billigproduktionen ohne Qualität, wie z. B. dümmliche Comedies, Shows und Soaps, welche dann auch noch zum x-ten Mal wiederholt werden, müssten doch seit vielen Jahren Einsparungen in hohem Umfang erzielen. Auch die Ausdehnung des „Expertenunwesens“ bei Sportübertragungen verursacht immense Mehrausgaben. Neben dem Moderator im Studio mit einem Experten (Expertin) an seiner Seite, der Kommentator vor Ort mit einem Fachmann neben sich, steht ein weiterer Mitarbeiter für Interviews in der Mixed-Zone. Ich hätte in meiner beruflichen Laufbahn auch gern bei jeder Gelegenheit einen Experten (Expertin) an meiner Seite gehabt. Nein, das ging aus finanziellen Gründen nicht, ich musste mich in die Materie selbst einarbeiten und Rede und Antwort stehen. Hier liegt für alle Sender ein erhebliches Einsparpotenzial. Die Experten (ausgediente Ex-Sportler) haben in ihrer Karriere genug Geld verdient und müssen nicht auch noch aus den Rundfunkbeiträgen alimentiert werden. Ebenso könnten durch einen Verzicht auf die Übertragung der völlig von Doping verseuchten Tour de Franc weitere Mittel eingespart werden. Auch Nachrichtensendungen brauchen bei einer Sendezeit von 15 Minuten inzwischen zwei, wenn nicht gar drei Moderatoren. Man gönnt sich ja sonst nichts. Herr Wilhelm führt als weiteren Ausgabepunkt immer wieder die Kosten der Altersversorgung der Mitarbeiter der Rundfunkanstalten an. Grund hierfür kann doch nur sein, dass mit vielen Mitarbeitern Verträge über eine zusätzliche Altersversorgung geschlossen wurden. Im Normalfall sind die Mitarbeiter als festangestellte Arbeitnehmer doch in der gesetzlichen Rentenversicherung und damit dürften keine zusätzlichen Ausgaben für die Altersvorsorge bei den Rundfunkanstalten anfallen, welche durch die (Zwangs-) Beitragszahler refinanziert werden müssten. Wenn Freiberufler beschäftigt werden, sind diese selbst für ihre Alterssicherung verantwortlich. Abschließend stellt sich für mich die Frage, wie es früher möglich war, mit wesentlich weniger Geld und viel weniger Sendern ein unterhaltsames und vernünftiges Programm zu gestalten.

Manfred Zehetbauer

München

Seit dem 1. Januar 2013 wurde der geräteunabhängige Rundfunkbeitrag eingeführt. Das führte zu jährlichen Mehreinnahmen von ca. 1,5 Milliarden Euro. Dieses Geld sollte hauptsächlich zur Reduzierung von Werbung verwendet werden. Tatsächlich gibt es von ARD und ZDF aber keine genaue Information über die wirkliche Verwendung dieser Gelder. Die KEF (Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs) macht hier nur ungenaue Angaben. Alles nachzulesen bei Wikipedia! Diese Mehreinnahmen seit 2013 werden bei der Diskussion über eine Gebührenerhöhung überhaupt nicht erwähnt. Wer über höhere Kosten lamentiert, sollte deshalb auch die genauen Zahlen über massiv gestiegene Einnahmen offenlegen.

Johann Graßl

Dachau

Es scheint, dass auf Sprechausbildung der jungen Schauspieler kein Wert mehr gelegt wird. Dies merkt man insbesondere, wenn sie im Filmen neben älteren, gut sprechausgebildeten Kollegen/-Innen agieren. Die einen nuscheln und haspeln, dass man vieles auch beim Lauterstellen nicht versteht, und bei den anderen ist jedes Wort deutlich zu verstehen und kein Lauterstellen des Gerätes notwendig. Daneben scheinen auch die Regisseure immer weniger mitzudenken. Warum müssen vor allem bei den Vorabendkrimis die Polizisten (mit den Füssen auf dem Schreibtisch) häufig essen, während sie telefonieren oder sich mit den Kollegen-/innen unterhalten. Schon seinen Kindern bringt -oder brachte man zumindest früher- bei „mit vollem Mund spricht man nicht!“. Dass die Polizeibeamten-Mimen dabei oft noch Auto fahren und das Fahrgeräusch dann auch noch mit Hintergrund- oder besser gesagt Vordergrundmusik begleitet wird, lässt Regisseure offenkundig nicht auf die Idee kommen, dass die Zuschauer dann vieles nicht mehr verstehen können. Das Verstehen der Protagonissten auf technische Unzulänglichkeiten der TV-Geräte zu schieben, geht an der Realität vorbei. Mir hat auch die Soundbar sehr wenig Besserung gebracht.

Wolfgang Fischbacher

Planegg

Immer die gleichen Beschwerden zum Thema laute Hintergrundmusik. Hier geht es aber primär um die Verständlichkeit der gesprochenen Worte. Leider werden hier viele, unterschiedliche Faktoren zusammen gewürfelt.

Die Schauspieler und Sprecher nuscheln und akzentuieren nicht. Dies führt unweigerlich zu wegbrechenden Sätzen, die man kaum verstehen kann. Dazu verwendet man auch noch Kompression. Damit werden leise Stellen angehoben und nun fehlt der natürliche Effekt von laut und leise. Das Unterbewusstsein nimmt nun keine Unterschiede wahr. Während laute Passagen unerträglich laut wirken.

Die Wiedergabetechnik hat sich in den letzten Jahren dramatisch gewandelt. Anstatt der guten alten Kiste mit satten Tönen durch großvolumige Gehäuse und echten Lautsprechern, bekommt man heute im schlanken LED TV Gehäuse nur einen winzigen Fernost-Tröter, der keinen Klang erzeugen kann.

Zu allem Überfluss kommt noch eine weitere technische Neuerung: Dolby Surround. Dies ist ein analoges Mehrkanal Tonsystem im Heimbereich, das mithilfe einer Matrixkodierung vier Tonkanäle in zwei Tonspuren unterbringt. Mit einer Heimkino Ausstattung erlebt man plötzlich den klaren Klang und sogar deutliche Worte. Aber bei einer Reduzierung auf einfach Stereo im Flachbild Gehäuse bleibt nichts mehr übrig vom detaillierten Klang. Dafür findet man im LED TV den Menüpunkt Ton für Sprache, Musik oder Film, dies ist aber keine sichere Lösung für besseren Klang, eher Murks.

Nicht berücksichtigt wird die natürliche Veränderung des Gehörs. Im Alter verliert man einiges an Frequenzspektrum und somit erhöht sich die Notwendigkeit einer besseren Abmischung.

Hört man aufmerksam in „alte“ Filme, so können sogar schlechte Wiedergabetechnik und eingeschränktes Gehör alles verstehen. Hoffen wir auf baldige Besserung und ein besseres Verständnis der Tontechniker, den Ton für den Konsumenten mit normalem Equipment abzumischen.

Axel Pollmann

Benediktbeuern

In Sachen Rundfunkgebühren hätte sich die AFD mit ihrer Position sehr leicht durchsetzen und uns unzufriedenen Gebührenzahlern zugleich helfen können: Sie hätte – ganz analog zur missglückten Ministerpräsidentenwahl in Thüringen – nur für die Erhöhung stimmen müssen! Gemäß der Philosophie „keine politische Zusammenarbeit mit der AfD“ hätten die etablierten Parteien dann logischerweise geschlossen gegen die Gebührenerhöhung gestimmt. So absurd verläuft (leider) unsere Politik.

Dr. Rolf Wilhelm

München

Es fehlt nicht an Selbstgerechtigkeit, wenn dem Gebührenzahler empfohlen wird, sich Zusatzlautsprecher gegen Nuscheln anzuschaffen. Anstatt sich an den „Kundenbedürfnissen“ zu orientieren, wird beim BR auf „Aussteuerungsrichtlinien“ beim ZDF auf die „Technische Richtlinie“ hingewiesen. Das ist eine Frechheit und verdient Empörung.

Aber Kritikresistenz zeigen die GEZ Betreiber nicht nur im Bereich Tontechnik. Der öffentlich-rechtliche Personalbereich ist oft nicht nur hoch bezahlt sondern auch noch verbeamtet und überbesetzt. Der NDR sendet täglich um 19:30 ein Magazin aus fünf regionalen Funkhäusern mit drei wechselnden Paaren. Reicht da nicht ein Moderator? 86 Cent von mir für Ausgewogenheit und politische Neutralität zu fordern, treffen nur zu, wenn ich mich eindeutig zu Anne Will, Robert Harbeck oder Susanne Hellwig-Wellsow hingezogen fühle. Dass der Volksbildungszweck dramatisch verfehlt wurde, erkennt jeder am Erfolg von Verona Feldbusch oder Dieter Bohlen.

Dr. Ernst-Peter Thies

Schaftlach