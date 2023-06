Es klingt so edel

Teilen

Heiz-Streit: Umlage auf Miete; Titelseite, Förderung soll höhere Umlage auf Mieten abfedern; Politik 28. Juni

Es klingt so edel: Die Ampel spendiert allen Betroffenen 30 % Zuschuss; durch das Gesetz in Not gebrachten Bürgern will sie sogar bis zu 70 % der Kosten erstatten.

Schwindlig muss einem werden, wenn man sich fragt, wo diese Subventionssummen herkommen sollen. Aber es gibt ja den Steuerzahler, die einzige bedeutende Einnahmequelle unserer Regierung; dem muss man es nur einfach wegnehmen! Es ist doch für einen guten Zweck, wenn da geplündert wird. Für mich wird mit dem Heizgesetz eine gigantische Umverteilung von Vermögen in Bewegung gesetzt. Sozialistische Politik im Schafspelz! Wenn mit unseren Mühen dann wenigstens ein merklicher Nutzen beim Bremsen der Erderwärmung verbunden wäre. Aber an unserem Erwärmungsbeitrag von rund 2 % herumzuknabbern, kann nur frustrierend wenig Auswirkung haben. Professor Hans-Werner Sinn hat kürzlich im Merkur überzeugend dargestellt, wo und wie man anpacken muss, damit eine Bremswirkung beim Anstieg der Erdtemperatur spürbar wird. Auf Verhandlungen mit den großen Klimasündern der Welt müssen sich unsere Politiker konzentrieren und Anreize zum Handeln geben. Wenn dort der Beitrag zur Erderwärmung nur 2 % weniger würde (und über so eine Größenordnung wird man verhandeln können), wäre das ein Vielfaches von dem, was wir mit allen Anstrengungen und Einschränkungen im eigenen Land bewirken können.

Axel Stark

Gmund

Jetzt hat sich die Ampel also geeinigt, dieses völlig irrsinnige Heizungsgesetz noch vor der Sommerpause durchzupeitschen. Es ist ein einheitlicher, einkommensunabhängiger Fördersatz von 30 % geplant und es sollen unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 70 % der Investition übernommen werden. Der Einbau einer Wärmepumpe kostet günstigstenfalls 40 000 Euro, 30 % davon sind 12 000 Euro. Wenn nur 10 Millionen Wärmepumpen eingebaut werden und diese nur mit 30 % gefördert werden, sind wir bei einem Förderbedarf von 120 Milliarden Euro. Wo soll das Geld bloß herkommen? Wächst es für die Grünen auf den Bäumen?

Bisher schon haben Leute, die es sich leisten konnten einen Zweitwagen als E-Auto zu kaufen 10 000 Euro vom Staat, das heißt, vom Steuerzahler geschenkt bekommen und nun bekommen Millionäre und Milliardäre 30 % der Investitionen von den Steuerzahlern. Das ist doch mal ein sozial ausgewogenes Gesetz. Leider wird auch dieses den Klimawandel nicht stoppen, weil Deutschland einfach zu klein ist, um auch nur den Hauch einer Klimaveränderung bewirken zu können. Aber gegen die Gruber-Demo gibt es jetzt eine Gegendemo der „Vernünftigen“. Besser wäre es, wir Deutschen zahlen der ganzen Welt die Umrüstung auf E Autos und Öko-Heizungen, wir schaffen das!

Brigitte Wagner

Unterschleißheim