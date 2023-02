Europa braucht vor allem gemeinsame Waffensysteme

Theo Waigel und Manfred Weber: „Es braucht die europäische Armee“; Gastbeitrag Politik 16. Februar

Die Grundidee der beiden Politiker Weber und Waigel ist nicht verkehrt. Trump hat schon bei seinem Europabesuch angedeutet, dass sich die NATO mehr um ihre eigenen Belange der Selbstverteidigung kümmern muss!

Aber neben der NATO wird kein neues oder zusätzliches Verteidigungsbündnis gebraucht, hier gehen die Meinungen der beiden Politiker mit der meinen auseinander. Die NATO ist spezieller in den Waffensystemen auf zu stellen, nicht alles doppelt und dreifach in jedem Mitgliedsstaat. Es werden für die einzelnen Waffensysteme Spezialisten gebraucht. Benötigt wird Klasse und nicht mehr Masse! Die NATO-Staaten müssen sich im einzelnen auf zugeordnete Waffensysteme spezialisieren. Nicht jeder Staat muss querbeet alle Waffensysteme bevorraten, sondern jeder Staat nur noch ergänzende Waffensysteme. Der eine NATO-Partner hat Panzerverbände und Haubitzen, der andere Kriegsschiffe und U-Boote und der Nächste ergänzt mit der Luftwaffe usw.

Das Ganze muss ein geballter Zusammenschluss an Waffensystemen sein, wo sich ein möglicher Gegner es sich zweimal überlegt einen Angriff zu starten. Für die einzelnen NATO - Staaten dürfte es auch kostengünstiger sein, sich auf einige wenige Waffensysteme sich zu spezialisieren, als einen großen Tross an Kriegswaffen zu bevorraten und in Bereitschaft zu halten. In der heutigen Zeit sind eine kluge Kriegsführung mit Spezialisten von Nöten, die Ihre Waffensysteme im Schlaf bedienen können. Und vor allem ein NATO-Generalstab mit Könnern. keine Dampfplauderer oder Politiker! Die Kriegsmaschinerie braucht kühle Köpfe, keine Zauderer!

Anbei bemerkt: Nachdem alle NATO-Staaten ihren Schrott an Kriegsgerät an die Ukrainer verschenkt haben, müsste es doch möglich sein, grundlegende Änderungen in der Zusammenstellung und Neubeschaffung von Waffen vor zu nehmen. Eine Überlegung wäre es auf jeden Fall wert.

Peter Schlink

München

Ich weiß nicht, ob die Herrn Waigel und Weber, bevor sie den Text zu Papier brachten, sich mit der Literatur vertraut gemacht haben. Eine europäische Verteidigungsunion sollte als „Europäische Verteidigungsgemeinschaft“ schon 1952 entstehen, auf Basis französischer Pläne von Jean Monnet und des französischen Ministerpräsidenten René Pleven.

Wie man weiß hatte der deutsche Bundestag dieses Vertragswerk bereits ratifiziert; die französische Kammer verweigerte die Zustimmung – auch wegen Drohungen der sowjetischen Regierung. Diese Idee einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft wurde dann in Form einer Westeuropäischen Union wiederbelebt, die zunächst den Charakter einer Interalliierten Militärkontrollkommission hatte – wie in den 1920er-Jahren – um die Bewaffnung der Bundeswehr zu kontrollieren.

Das Westeuropa von 1952 war schon eine Ansammlung von Staaten mit nationalen Eigeninteressen und ist es bis heute geblieben. Die gemeinsame Beschaffung scheitert nicht nur an der herrschenden Eifersucht zwischen den einzelnen Staaten, sondern vor allem an den nicht zu harmonisierenden technischen Standards.

Sämtliche europäischen großen Projekte zur Entwicklung und Beschaffung von gemeinsamen Waffensystemen endeten gerade deswegen in einem finanziellen Desaster. Auch der Aufbau einer gemeinsamen europäischen Armee muss zunächst klären, welche rechtlichen Grundlagen gelten. Das mag noch zu bewältigen sein, aber es wird nicht gelingen eine europäische nukleare Abschreckungsstrategie mit den Franzosen zu vereinbaren. Frankreich müsste seine nukleare Vormachtstellung in Europa opfern und das tut es so wenig, wie seinen ständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat zugunsten einer von EU-Europa aufzugeben. Die Ideen von Herrn Waigel und Herrn Weber sind nett, aber die heutige EU hat mehr Ähnlichkeit mit dem Heiligen Römischen Reich, wo es dem Kaiser nicht gelang einen Reichspfennig pro Bürger durchzusetzen als Reichsteuer für ein gemeinsames Reichsheer.

Reinfried Brunsch

Freising