Ewig morgige Sensibelchen

Markus Mäckler: Manitou, bitte hilf; Kommentar, Kritik an Stopp der Winnetou-Bücher; Kultur 24. August

Wie konnte der Ravensburg Verlag nur so einknicken? Natürlich muss man gegen Rassismus entgegentreten, aber langsam nehmen viele Maßnahmen absurde Formen an. Selbst ein in Berlin lebender Angehöriger eines indigenen, indianischen Stammes hat sich im Fernsehen geäußert und die Rücknahme der Bücher abgelehnt. Er sagte, es seien Kinderbücher, und man kann Kinder anhand der Bücher aufklären. Glauben die Mitmenschen, die sich über den Namen Mohrenapotheken etc. aufregen, dass durch die Änderung des Namens der Rassismus vorbei ist? Wir können die Geschichte nicht auslöschen, sondern die Zukunft versuchen zu beeinflussen, aber nicht durch manche Forderungen, die völlig überzogen sind. Ich kann mir persönlich Gedanken machen, wie ich mich verhalte, aber verbotene Dreadlocks bei weißen Musikern oder Mohren und Indianer inspirieren mich nicht.

Jutta Schweickert

Germering

Nur ein Satz dazu: Als „ewig gestriger Rassist“, der ich schon mit neun Jahren zu Fasching unbedingt Indianerhäuptling sein wollte und mit Pfeil und Bogen von seinen Eltern aus auch absolut sein durfte, erzähle ich meinen Enkel weiterhin Geschichten aus dem Wilden Westen, ohne jemals wirklich dort gewesen zu sein, erinnere mich gerne an die filmischen Abenteuer von Winnetou und Old Shatterhand, die mir dereinst beim Kinobesuch mit meinem Großvater die Augen leuchten und mich den Atem anhalten ließen – gedreht übrigens in Kroatien und unterlegt mit der traumhaft ohrwurmigen Nicht-Indianer-Musik von Martin Böttcher – und frage dann die ewig morgigen Sensibelchen, ob sie sich auch ebenso über kulturelle Aneignung aufregen, wenn ein tiefschwarzer Rastalockenträger in Lederhosen und Strickweste einen bayerischen Maibaum im Oberland aufstellt!

Dr. Helmut F. Graetz

Starnberg