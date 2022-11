Fehleinschätzung

Leonie Hudelmaier: Die Welt ringt um eine Ukraine-Diplomatie; Politik 8. November

Der Ukraine wird noch mit Hilfe von internationalen Forderungen von Russland gestattet, Getreide per Schiff über das Schwarze Meer zu bedürftigen Ländern zu bringen. Dazu werden bald angegriffene Städte gewarnt, dass die Zivilbevölkerung rechtzeitig fliehen solle. Gleichzeitig kündigt Präsident Putin neue Eroberungen und Rückeroberungen an. Dies alles führt bei unverdrossener Verteidigungsbereitschaft der ukrainischen Armee zu Ausuferung des Tötens auf beiden Seiten. Dazu würden alle wichtigen Gebäude und die gesamte Infrastruktur vernichtet. Was bleibt also vom Versuch der Eingemeindung des Nachbarlandes übrig? Hätte Russ- land bei weiterer Eskalation der Kriegshandlungen mit dem bevorstehenden Einsatz stärkster Waffen noch irgendeine Art von Gewinn? Der Rest von Vernunft, den auch Putin wohl hat, gebietet Rückzug und Erkennen der Fehleinschätzung der ukrainischen Abwehrkräfte.

Dr. Friedrich Wambsganz

Uffing