Förderung des Radlfahrens

Christian Deutschländer: Koalition plant Radl-Offensive; Titelseite, Die CSU sattelt um; Kommentar 22. Mai

Radgesetz – CSU nun Rad-Lobbyist? Als aufmerksamer Merkurleser fällt mir schon auf, dass CSU und Freie Wähler plötzlich für Straßenverengungen und Reduzierung von Parkplätzen sind. Angst vor Fahrradlobby? In der gleichen Merkur-Ausgabe schreibt aber Christian Deutschländer, die CSU tritt als Sachwalter der Autofahrer und Parkplatzsucher auf. Hier müsste klar anstatt „tritt“ – „trat einmal“ stehen.

Manfred Bauer

München

Radlerunfälle häufen sich. Oft ist die Uneinsichtigkeit und Unvernunft mit im Spiel. Radln macht da Spaß, wo es Spaß macht ohne Stress mit Autofahrern. Doch viele Radler interessiert das nicht. Es wird geradelt auf Hauptverkehrsstraßen, und die Autoschlange wird immer länger. Für den Pkw-Fahrer auch eine Gefahr. 1,50 Meter Abstand und der Gegenverkehr? Alte radeln ohne Helm. Autofahrer an der Ampel werden links überholt bis zur roten Ampel. Bei grün für Fußgänger wird der Zebrastreifen genutzt. Ein Szenario, das nicht mehr schön ist. Es wird den Steuerzahler noch viel Geld kosten, denn jetzt sollen für Radler spezielle Radwege angelegt werden. Jetzt bekommt das Radl noch ein Packwagen: nicht nur zum Einkauf, Kinder und Hunde sitzen darin. Gefahren, die nicht sein müssen. Besonders in Urlaubsballungsgebieten, die nur ein Teil Fahrradwege haben. Es wird sogar auf Bürgersteigen geradelt: Mama und Papa vorneweg, die Kinder hinterher.

Horst-Georg Schieron

Rottach-Egern

Es mögen ja kluge Schritte sein, aber auch dieses Radgesetz wird wie üblicher Wahlkrampf verpuffen, denn vor allem die Städte dürften damit Probleme bekommen. Selbst wenn sich die Ampel mit ihren wundersamen CO2-Rechnungen samt Wirtschaftsvernichtung durchsetzen, dürfte sogar die Stadtregierung in München sich wundern, denn das Thema erledigt sich selbst: Entweder mindert sich der Verkehr, weil sich kaum wer die E-Autos leisten kann, oder es fehlt dank Wärmepumpen an Strom für diese Fahrzeuge, ganz abgesehen davon, dass die Stromnetze der Belastung nicht standhalten. Also was soll’s?

Max Wagner

Lenggries

Kommt jetzt der Radl-Hammer auf teilweise viel zu engen Straßen? Die Straßen werden noch enger mit zusätzlichen Radwegen und dies bei Wind, Starkregen, Glatteis, Schneefall. Tempo 30 Zonen generell? Wo bleibt da die Sicherheit und das avisierte Ziel der Verkehrstoten Minimierung? Den Anwaltskanzleien wird’s freuen. Man kann nicht besser klagen.

Manfred Völker

Gmund