Folgen für Aiwangers Jugendsünde

Georg Anastasiadis: Endspiel zwischen Söder und Aiwanger; Kommentar, Claudia Möllers: „Ich hätte den Staatsschutz informiert“; Im Blickpunkt 30. August, Sebastian Horsch und Mike Schier: Aiwanger: Berlin fordert Klarheit; Titelseite, Mike Schier: Noch eine Lehrerin erinnert sich; Politik, Stimmen zum Fall Aiwanger; Leserforum 31. August

Ich bin 1936 geboren, war also 1945 9 Jahre alt. In der Zeit von 1945-1949 konnte ich aus der dann wieder einsetzenden freien Presse entnehmen, was wir Deutsche an Menschenverachtung, Völkermord (50 Millionen Toten), Vernichtung der Lebensgrundlagen unseres eigenen Volkes und anderer Völker alles angerichtet haben. Ich habe mir Literatur gekauft (Der ewige Jude) um zu erkunden was die Ursache war für das entsetzliche Gemetzel an Frauen, Kindern und Männern. Das Grundgesetz habe ich erstanden, um eine Vorstellung für unsere Zukunft zu bekommen. Meinen Beruf Automechaniker und Fahrschul-Inhaber habe ich über 50 Jahre hier in Murnau ausgeübt. Ich kann sagen, ich hatte ein glückliches Leben. Bis zu dem Zeitpunkt als ich am 29.12.2023 die Zeitung las. Ich war entsetzt. Ein Hubert Aiwanger, aufgewachsen im geschützten, friedlichen, wohlhabenden Raum der Bundesrepublik Deutschland hat sich vorgestellt mit einem abscheulichen, menschenverachtenden Schriftsatz und Hitler-Bärtchen.

Der Skandal: Er ist auch noch stellvertretender Ministerpräsident in der Koalition mit der CSU, meiner CSU, der ich seit über 50 Jahren angehöre, deren Ortsverband ich mitgegründet habe. Wir haben mit den Freien Wählern im Gemeinderat immer gut zusammengearbeitet. Es täte mir leid, wenn die Freie Wähler in Seehausen durch die Fehlleistung des Hubert Aiwanger Schaden erleiden würden. Er soll zurücktreten und Buße tun. Ich würde vorschlagen Wallfahrt nach Jerusalem, um der Menschen zu gedenken, die er verhöhnt hat!

Wilhelm Bartl

Seehausen

„Dieser Mann – Herr Aiwanger – ist nicht mehr tragbar“, meint Herr Angerer richtig! Damit ist er auch unwählbar für mich! Wie er sich auch dreht und wendet, er hat Verantwortung für dieses schlimme und hässliche Flugblatt! Man denke auch an die verständlichen Worte der lieben Frau Charlotte Knobloch (28.8.2023) oder des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, Berlin! Aiwangers Verhalten war auch keine harmlose Jugendsünde. Wenn schon von Sünde die Rede ist, dann schon so: Ich, Aiwanger, schäme mich und bekenne mich schuldig, dass ich nicht schon längst den Gott, der in Jesus Christus aus den Juden kommt (Johannes Evangelium), um Vergebung meiner hässlichen Sünde gebeten habe! Das gäbe für ihn und die Freien Wähler einen Neuanfang in besserer Gesinnung.

Helmut Kissel

Bad Tölz

Abgesehen von der Person und der ‚Causa Aiwanger’ sind meines Erachtens die Leserbriefe erschreckend, zeugen sie doch größtenteils von einer zutiefst populistischen, rechtsgerichteten Gesinnung der SchreiberInnen. Die Schuld wird in bewährter Weise der Presse zugeschoben, der „Schmutzkampagne“, den Lehrern der Schule Aiwangers, die entweder sich „an fremdem Eigentum vergreifen“ oder „nicht hart genug durchgreifen“, oder denen, die die „rot-grün-linke Nazikeule schwingen“. Das ist zutiefst beunruhigend und beweist, dass sich diese SchreiberInnen zusammen mit Aiwanger „die Demokratie zurückholen“ wollen, so der Traum dieses Mini-Trump aus Niederbayern auf der Erdinger Bühne. Die Bierzelte sind voll - und manchmal auch die ZuhörerInnen - und Aiwanger kann seine Fans mit seinen Reden zuschwallen! Ekelhaft! Zwei Äußerungen fielen mir auf: So sagt Sascha Lobo, Kolumnist des SPIEGEL: „Populist ist, wer Anstand durch Massenbauchgefühl ersetzt.“ Und Anna Rosmus (bitte googeln, Zeilenzahl begrenzt!): „Mich hat nicht gewundert, dass ein Depp (sie meint wohl einen der Aiwanger-Brüder) an der Schule auf dieser Welle mitgeschwommen ist.“ Aiwanger ist eine Schande für Bayern, für die aufrechten Freien Wähler, und es bleibt zu hoffen, dass er bald in der politischen Versenkung verschwindet.

Dieter Klug

Wolfratshausen

Es ist ein widerliches Pamphlet mit indiskutablem Inhalt, was da von den Brüdern Aiwanger geschrieben, verteilt wurde. Ich bin kein Freund von Hubert Aiwangers oft allzu platten populistischen Äußerungen. Aber neben aller berechtigten Empörung über dieses schockierende Machwerk ist auch die Frage nach dem „cui bono“ statthaft. Warum erst jetzt oder vielmehr warum gerade jetzt? Da ist die SZ, die dieses Pamphlet veröffentlicht hat, das gut zu ihrer politischen Ausrichtung passt. Wegen des journalistischen Quellenschutzes müssen Ross und Reiter von der „SZ“ nicht benannt werden, wenn es darum geht, wer der Zeitung dies zugespielt hat. Da sind aber auch vor allem die politischen Gegner im bayerischen Wahlkampf, denen es eine Steilvorlage liefert. Ihnen und darüber hinaus, selbst unbekannten Hinterbänklern, bietet sich hier ein Podium für reflexartige moralische Entrüstung. Nichts ist in Deutschland – aufgrund unserer unsäglichen Geschichte – so wirksam zur Vernichtung eines politischen Gegners wie der Vorwurf des Antisemitismus. Deshalb ziehe ich meinen Hut vor dem Historiker Michael Wolffsohn – übrigens selbst Jude –, der bei dieser ganzen Diskussion das Denunziantentum als Teil des Skandals benennt und thematisiert. Leider fand das bei der Berichterstattung in den Medien, allen voran bei den Öffentlich-Rechtlichen und deren Kommentaren keinerlei Beachtung. Schnelle öffentliche Hinrichtungen sind doch da viel publikumswirksamer.

Gabriele Dorn

Murnau

Ich bin schon sehr überrascht, dass der versierte Kommentator Anastasiadis die SPD offenbar überhaupt nicht mehr im Blick hat. Bei seinen Koalitionsüberlegungen erwähnt er die Freien Wähler, die von ihm oft geschmähte Partei der Grünen. Und die FDP soll über die Fünf-Prozent-Hürde gebetet werden. Aber kein Wort zur SPD, die ganz klar eine bürgerliche Partei ist und auch rechnerisch durchaus eine echte Alternative zu den anderen Parteien wäre. Was ist hier los? Im Bezirkstag von Oberbayern arbeiten die Fraktionen von CSU und SPD seit 10 Jahren sehr fruchtbar in Form einer Kooperation zusammen, doch das scheint keiner Erwähnung wert. Vielleicht sollte sich die Redaktion des Merkur mehr auf die Qualitäten aller demokratischen Parteien besinnen, statt immer nur auf die „Ampel“ einzudreschen.

Irmgard Hofmann

Bezirksrätin (SPD), München

Dr. Markus Söder hatte in Zeiten von Corona den Freistaat Bayern bis über den Rand der Funktionsfähigkeit getrieben. Der privilegierte Politiker erwies sich als Haupttreiber immer schärferer und unsinnigerer Maßnahmen, schuf Denunziantentum, spaltete die Bevölkerung, lähmte den notwendigen Wissenserwerb und zeigt sich jetzt als verbohrter Gegner seines Vize Hubert Aiwanger. Söder täuscht bewusst über seinen Beschluss hinweg, mit der Partei der Grünen koalieren zu wollen.

Michael von Grotthuss

Pfaffing

Die Enthüllungsgeschichten über den bayerischen Wirtschaftsminister nehmen immer groteskere Formen an. Anonyme Hinweisgeber, die vermutlich noch vor ein paar Tagen damit geprahlt haben, eben mit dem Hubert in die Schule gegangen zu sein, treten jetzt als anonyme Kronzeugen gegen ihn auf. Ihren Namen nennen sie nicht, erzählen aber 35 Jahre alte Geschichten, deren Wahrheitsgehalt niemand überprüfen kann.

Spätestens seit Bad Kleinen wissen wir ja, wie dieser Enthüllungsjournalismus funktioniert. Nach dem Motto, sag mir was, dann bekommst ein paar hundert Euro. Wie bei der Kioskfrau damals. Ich bin gespannt, was hier noch alles ans Licht kommt.

Thomas Schaller

Gammelsdorf

Ich bin fassungslos und tief betroffen über die Hetzjagd auf Hubert Aiwanger. Zustände schon fast wie bei amerikanischen Wahlen. Jetzt sollten wir doch alle Politiker aller Parteien mal genauer unter die Lupe nehmen, was sie als 17-jährige getan haben. Was da wohl so alles rauskommt? Und so rein zufällig das alles kurz vor den bayerischen Wahlen! Tatsache ist doch, dass an den Schulen zur Geschichte unseres Landes alles nur kurz durchgenommen wurde früher. Lieber fünfmal die Römer und Griechen. Es ist ein hässliches Flugblatt, kein Zweifel, aber vielleicht überlegt sich mal jeder, was er mit 17 für Idole und Ansichten gehabt hat. Das alles kann kein Zufall sein. Das ist eine geplante Aktion - von wem auch immer. Hoffentlich geht der Schuss nicht nach hinten los. Wir werden sehen, wenn der Tag der Wahl vorüber ist. Politik sollte kein schmutziges Geschäft sein, aber das, was momentan abläuft, ist es.

Monika Brunner

Miesbach

Was für ein Schmierentheater! Berlin fordert Klarheit. Die sollen sich mal schön um ihre eigenen Belange und Aufgaben kümmern. Da liegt so viel im Argen, da kommt es natürlich gelegen wenn man im Bayernland einen vermeintlichen Skandal findet um von eigenem Unvermögen abzulenken. Und für Bayern gilt, wenn ich einen politischen Gegner und unbequemen, aber wohl bei den Wählern angesehen Politiker nicht her werde dann mach ich ihn halt schlecht. Das stinkt doch zum Himmel, dass kurz vor der Wahl solche, bis dato noch unbewiesenen Verfehlungen, an die Öffentlichkeit gebracht werden. Wen interessiert es was vor 35 Jahren angeblich gesagt oder getan wurde. Warum erinnern sich jetzt auf einmal Mitschüler und Lehrer an die Verfehlungen ? Für was brauchen wir das heute noch ? Für wen oder was ist das gut ? Warum lässt sich die SZ zu solch einer durchsichtigen Kampagne einspannen ? Das hat doch mit der eigentlichen Aufgabe von Journalismus nichts zu tun. Es geht nur darum einem Menschen zu schaden und ihn politisch kalt zu stellen. Leider nimmt dieser Stil in unserem Land immer mehr zu. Und das wir uns heute immer noch bzw immer wieder für schlimme Dinge aus der dunklen Zeit Deutschlands entschuldigen müssen kann ich nicht einsehen. Und nein ! Ich bin kein AFD Sympathisant und werde diese Partei nie wählen.

Jörg Lallinger

München

Herr Aiwanger wurde doch damals schon vom Disziplinarausschuss zur Verantwortung gezogen. Danach hat er ein demokratisches Verhalten gelebt. Der Opposition steht das Wasser wirklich bis zum Hals, wenn sie Dinge aus der Jugend hervorkramen. Auch in der heutigen Zeit würde solch ein Vergehen nur mit Disziplinarverfahren geahndet. Es werfe derjenige den ersten Stein, wer frei von Sünde. In der Politik fällt der Opposition wohl nichts ein. Wieder ein Grund, sie nicht zu wählen.

Torsten Just

Geretsried

Es ist natürlich klar, dass das Flugblatt an Art und Weise abscheulich ist. Heute kam noch die Meldung, dass sich Schulkameraden bei einem Ausflug über Witze von Aiwanger abgestoßen gefühlt hätten. Nach 33 Jahren kommen sie nun daher. Warum haben sie ihn nicht damals darauf hingewiesen, sicher waren sie am Tisch gesessen und haben sich halb Tod gelacht, als der Hubsi Witze erzählt hat, von Österreichern, Ostfriesen, Amis, Pfarrern und Behinderten. Ich war auch ein sehr geselliger Typ, Jahrgang 1947, und konnte stundenlang Witze erzählen, auch von Blondinen, Schwarzen und Häschen, usw. Wer das nicht getan hat, werfe den ersten Stein. Damals vor mehr als dreißig Jahren. --- heute würde ich diese Witze nicht mehr erzählen, weil ich dazu gelernt hab und sich die Zeiten geändert haben. Seit drei Jahrzehnten kämpfe ich nun ehrenamtlich für behinderte Menschen, helfe ehrenamtlich als Betreuer. Antisemitismus und Rassismus, rechtes Gedankengut ist mir ein Gräuel. Was ich am meisten Hasse ist Falschheit und Verlogenheit, sowie Ungerechtigkeit.

Manfred Bock

Ottobrunn

Langsam kristallisiert sich immer mehr heraus, dass Hubert Aiwanger der Verfasser dieses widerlichen Pamphlets gewesen sein kann. Gestern Abend hat der Journalist der „SZ“, Roman Deininger, bei Lanz geschildert, wie sich die Veröffentlichung ergeben hat. Man hat Aiwanger im Vorfeld die Möglichkeit der Stellungnahme gegeben, dann hätte es wahrscheinlich keine Veröffentlichung gegeben. Es melden sich immer mehr ehemalige Klassenkameraden, die berichten, dass Hubert Aiwanger sehr wohl überzeugte Naziparolen von sich gegeben hat und das Buch „Mein Kampf“ dabei hatte. Interessant ist, dass Aiwanger 2008 eine Mitarbeiterin zu dem besagten Lehrer geschickt hat und nachfragen ließ, ob ihm Gefahr drohe. Agiert so ein Mensch mit reinem Gewissen? Es ist auffällig, dass er bei Anfragen zurzeit immer wieder betont, dass er in den letzten Jahrzehnten kein Antisemit ist. Alles geschenkt. Wenn er sich sofort der Sache gestellt hätte und öffentlich sein Verhalten von damals entschuldigt hätte, hätte man das akzeptieren können. So hat es Joschka Fischer gehalten. Für mich hat Aiwanger total versagt und müsste zurücktreten.

Jutta Schweickert

Germering

Es wird langsam unerträglich, was man täglich zu dem Thema Aiwanger lesen und hören muss. Eines steht fest, dass der Inhalt in dem Flugblatt weit unterhalb der Gürtellinie und abstoßend ist. Ich gebe aber den größten Bedenkenträgern und Krakeelern zu denken, dass jeder, der heute so kritisch seine Stimme erhebt, auch mal in seiner eigener Mottenkiste von Entgleisungen im Alter von 17 Jahren suchen sollte. Ich bin mir sicher, dass da auch das eine oder andere nicht ganz sauber war.

Dass nun gerade unmittelbar vor der anstehenden Landtagswahl dieses Thema auftauchet und mit einem ungeheuerlichen medialen Aufwand betrieben wird, stinkt bis zum Himmel. Wer dahintersteckt, weiß man. Es ist eindeutig, dass hier Rot/Grün von der eigenen Unfähigkeit abzulenken versucht.

Aber das, wie das Thema plötzlich öffentlich breit getreten wird, ist eine riesen Sauerei. Als erstes der Datenschutz. Ich muss heute für jeden Furz meine Datenschutzerklärung abgeben. Wenn plötzlich aus welchen Quellen auch immer, solche Dokumente in die Öffentlichkeit gelangen, so ist dies ein grober Verstoß gegen den Datenschutz und rechtfertigt den Inhalt nicht. Ich gehe sogar so weit, dass es sich hierbei um eine Straftat handelt.

Ich denke da alleine an eine rot-grüne Spitzenpolitikerin, die nicht mehr fertig wird, ihren ohnehin großen Mund bis an die Ohrwaschl voller Giftspritzen aufreißt.

Die größte Unverschämtheit kommt aber aus Berlin. Da erdreistet sich ein Kanzler und verlangt lückenlose Aufklärung der Affäre. Ausgerechnet ein Mann, der mit seine Cum-Ex-Affäre knietief im Dreck steckt und sich an nichts mehr erinnern kann. Aber er bleibet von den linken Medien verschont. Der soll sich lieber um seine Chaostruppe von Regierung kümmern, die auf dem besten Wege sind, Deutschland an die Wand zu fahren und eigentlich die Konkursbeschleuniger Deutschlands sind. Was gehen ihm bayerische Belange an?

Und Herrn Söder empfehle ich, seine Überreaktion und Hyperaktivität zu mäßigen. Er soll froh sein, wenn er in der nächsten Legislaturperiode wieder auf eine bürgerliche Regierung bauen kann. Mit Schwarz-Grün hätte er wenig Freude.

Josef Bodmeier

Ebersberg

Jeder, der jetzt Hubert Aiwanger derart scharf verurteilt, sollte sich fragen, ob er als Jugendlicher nicht auch etwas gemacht hat, von dem er nicht möchte, dass seine Mitmenschen es erfahren, weil es eine andere Persönlichkeit von ihm abbilden würde, als die, zu der er sich in seinem Erwachsensein entwickelt hat. Ich nehme an, Hubert Aiwanger hatte - wie sehr viele Pubertierende! - Minderwertigkeitskomplexe und meinte demzufolge, er müsse den Klassenkasper geben, ohne sich der Verwerflichkeit seiner Aktion bewusst zu sein. Allerdings vermute ich auch, dass unter den Anklägern nicht wenige sind, denen die Aufdeckung durch die Süddeutsche Zeitung, die ja bekanntermaßen eher linksorientiert ist, sehr zupass kam, sei es aus persönlichen oder politischen Gründen. Wie heißt es in der Bibel?: „Wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein“. Ich jedenfalls möchte keinen Beitrag zur Zerstörung eines Lebenswerkes leisten, weil ein heute 52-jähriger, der als Erwachsener sich nie antisemitischer Äußerungen oder Handlungen schuldig gemacht hat, als Teenager über die Grenze des guten Geschmacks – zugegebenermaßen weit – hinausgeschossen ist.

Annemarie Fischer

Wielenbach

Es wird Zeit, sich langsam mal wieder beruhigen! Ein vollkommen unbescholtener bayrischer Spitzenpolitiker soll offensichtlich politisch vernichtet werden. Als geistig noch unausgereifter 16-Jähriger hat er sich über Hitler und das 3. Reich lustig gemacht und das war’s auch schon. Antisemitismus war dabei sicher nicht im Spiel, sondern reine Dummheit eines Jugendlichen. Es wäre angesagt, langsam wieder Bodenkontakt aufzunehmen und sich wieder wirklich wichtigen Dingen zuzuwenden. Ich selbst besuchte eine 4-klassige Realschule und absolvierte anschließend noch 3 Jahre Oberstufe Gymnasium. In beiden Schulformen endete der Geschichtsunterricht jeweils mit der Weimarer Republik und noch VOR 1933! Im bayrischen Schulsystem war eine Be- bzw. Verarbeitung der Nazizeit offensichtlich nicht vorgesehen. Die schlimmsten 12 Jahre der deutschen Geschichte wurden einfach ausgeblendet. Auch in den Familien vermied man (aus welchen Gründen auch immer) Diskussionen über den Holocaust. Eine notwendige Sensibilisierung, besonders der jungen Leute, für das Thema Antisemitismus fand daher in keiner der angesprochenen Institutionen statt. Jetzt einen der wenigen integren Politiker Deutschlands wegen seiner Taten als Jugendlicher vor 35 Jahren fertigmachen zu wollen, ist geradezu grotesk! Man sollte eher die Herabsetzung des aktiven Wahlalters auf 16 Jahre noch mal überdenken!

Günter Schuster

Glonn

Herren, nachdem mittlerweile bekannt ist, dass ein ehemaliger Lehrer die Aiwanger Hinrichtung angezettelt hat, sollten die linken Schreihälse zumindest den Namen dieses Mannes preisgeben. Die SZ war so schnell für Aiwangers Hinrichtung, darum sollte sie jetzt so viel Anstand zeigen und auch die Namensnennung ihres roten Denunzianten nicht mehr länger zurückhalten. Die Leser haben ein Recht auf Namen von Ross und Reiter. Ich selbst habe zwar nie die Freien Wähler gewählt, diesmal könnte es allerdings anders ausschauen.

Konrad Hörl senior

Wolfratshausen

Wenn Herr Aiwanger nach einem KZ-Besuch Witze über Juden gemacht oder gar den Hitler-Gruß gezeigt hat, ist das nicht nur unglaublich, sondern gibt auch ein deutliches Bild über die Reife des jungen Hubert Aiwanger. Dass Lehrer und Mitschüler erst über 35 Jahre später damit an die Öffentlichkeit gehen, ist auch nicht nachvollziehbar. Wie wird die Wahl in Bayern ausgehen? Tritt Aiwanger zurück, werden die freien Wähler wohl massiv Stimmen verlieren, da ein populärer Ersatz für Aiwanger fehlt. Aber wer wird dann deren Stimmen bekommen, die Grünen, die FDP oder die SPD wohl kaum. Ich befürchte, dass die AfD hier diese Stimmen kassiert. Wollen die Wähler das? Oder ist ein nicht zurücktretender Aiwanger das kleinere Übel? Das sollten die Wähler sehr wohl bedenken.

Gerhard Dauch

Fürstenfeldbruck

Wenn das Flugblatt mit antisemitischem Inhalt tatsächlich so verwerflich ist – was die Inhalte unbestreitbar sind – hätten diese Tatsachen sofort nach Bekanntwerden veröffentlicht werden müssen und nicht erst Wochen oder gar Monate zurückgehalten und dann gezielt vor Versand der Wahlunterlagen eingesetzt werden - ganz offensichtlich, um Einfluss auf die Wahlen zu nehmen. Dies ist medialer Machtmissbrauch im vollen Wissen, dass die Zeit für angemessene Reaktionen und Aufklärung durch die Betroffenen zu kurz ist. Die Süddeutsche Zeitung offenbart hier ihr wahres Gesicht: Die Durchsetzung ihrer politischen Gesinnung als Steigbügelhalter für die in Bayern chancenlosen Grünen/SPD. Bürgerlich-konservative Wähler aufgepasst! Wer sich durch dieses intrigante Manöver manipulieren lässt oder jetzt gar AfD wählt, wird in einer Koalition mit grün-roter Beteiligung aufwachen. Wollen wir wirklich das Berliner Chaos auch für Bayern?

Dr. Nicole Weiß

München

Es liegt doch auf der Hand, wo die Initiatoren dieser Hetzkampagne gegen Aiwanger zu suchen sind! Enttäuschend dabei ist aber, dass Süddeutsche und ARD diese mit beschämenden Methoden unterstützen. Wie widerlich ist es denn, ehemaligen Klassenkameraden Aiwangers öffentlich Informationen über ihn abzuringen! Will man tatsächlich seine Jugendsünden mit Denunziantentum, wie wir es aus DDR- Zeiten kennen, ausschlachten und so einen Wahlkampf gewinnen? Die Gegner Söders haben sicher auch schon Dossiers gegen ihn gesammelt und kritteln an seiner Doktorarbeit rum! Wann kommt die nächste Punktlandung? Viel Zeit ist nicht mehr.

Reinhard Widmann

Baldham

Wenn das stimmt, dass Aiwanger seine Lehrerin mit Säure bespritzt hat, dann kann man das nicht mehr als Dummen-Jungen-Streich bezeichnen. Das spricht doch eher für kriminelle Energie. Ob denn Aiwangers Resozialisierung bis zur heutigen Zeit, gelungen ist, darüber sollten sich die „Freien Wähler“ schon ernsthaft Gedanken machen. Im Nachhinein zu jammern – ja hätten wir das vorher gewusst – bringt nichts. Wir wissen es jetzt und es gilt immer noch: Wehret den Anfängen!

Dr. Andreas Geiger

Fischbachau

Die gnadenlose Vorgehensweise von Markus Söder gegen seinen Vertreter in der Staatskanzlei weckt Erinnerungen an seinen Kurs als Corona-Rambo. Etwas Staatsmännisches oder Abwägendes wird dabei nicht sichtbar. Wollen wir so einen Ministerpräsidenten?

Peter P. Solloch

Deining

Perfektes Timing! Da veröffentlicht kurz vor der Landtagswahl ein rot-grün angehauchtes Kampfblatt aus dem süddeutschen Raum ein Flugblatt, an das sich nach mehr als 35 Jahren plötzlich ein Lehrer erinnern will, der namentlich aber nicht genannt werden möchte. Ein Schelm, der Böses dabei denkt!

Evelyn Borlinghaus

Murnau

Ich bin aus der Weimarer Republik gebürtig. Habe mit Judenkindern die ersten Schuljahre verbracht – ohne Probleme, sie waren unsere Spielgefährten. Eines Tages verkündete unsere Klassenlehrerin, dass die Juden nun eine andere Schule besuchen müssten. Ahnungslos haben wir das zur Kenntnis genommen, bis sie uns eines Tages mit einem Judenstern begegneten. Sie schauten uns unsicher an und wir versuchten, unbefangen zu reagieren. Eines Tages waren sie verschwunden. Wir hörten unsere Eltern flüstern. Und eines Tages wurde uns bewusst, dass etwa passiert sein musste. Wir versuchten aus der neuen Zeitung „Der Stürmer“, der an allen Ecken zu lesen war, Erklärungen zu bekommen. Inzwischen waren wir seit der Machtübernahme des Nationalsozialismus in die Hitlerzeit hineingewachsen, bis zum bitteren Ende. Von KZ haben wir nie etwas erfahren. Ich erinnere mich nur, dass diffamierende Texte über Juden im Umlauf waren. Entsetzt bin ich über das Pamphlet des Herrn Aiwanger. Es durfte vor 35 Jahren nach all den dramatischen Erkenntnissen nicht mehr geschehen.

Ursula Spiekerman

Garmisch Partenkirchen

Es ist schon eigenartig, dass die Süddeutsche Zeitung das Flugblatt nach 35 Jahren ausgerechnet vor den Wahlen jetzt veröffentlicht. Da die „SZ“ bekanntlich eher links orientiert ist, sehe ich die Veröffentlichung als Wahlhilfe für die linken Genossen. Ich sehe das Flugblatt ebenfalls als schrecklich an. Aber muss jetzt ein Ausrutscher eines Jugendlichen einem Weltuntergang gleichgesetzt werden. Jeder sollte mal an seine eigene Jugendzeit denken.

Klaus Enders

Fürstenfeldbruck

Sehr geehrter stellvertretender Ministerpräsident Herr Aiwanger, jeder von uns hat im Keller Leichen aus der Jugendzeit, wir kennen jetzt ihre Jugendsünden. Natürlich sind diese abstoßend und menschenverachtend, aber sie haben dazugelernt und seit Jahren keinen weiteren Aussetzer in dieser Richtung gehabt. Natürlich ist das kein Lob für einen Politiker, sondern eine Selbstverständlichkeit! Eine Bekannte hat einen sehr guten Vorschlag gemacht. Sie sollten nachträglich in aller Öffentlichkeit ein Referat über das 3. Reich und die Verbrechen gegen die Juden halten. Das sind sie sich in erster Linie selber, aber auch uns Bayern, die sie als stellvertretender Ministerpräsident regieren, schuldig.

Walter Rädler

Vaterstetten

Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Trittin hat 1981 ein Wahlprogramm verantwortet, das Sex zwischen Kindern und Erwachsenen legalisieren wollte, das ist anscheinend vollkommen in Ordnung. Ein Kanzler Scholz hatte Erinnerungslücken in der Sache Cum-Ex (ging ja nur um einige Millionen vom Steuerzahler). Ein Hubert Aiwanger, der vielleicht als Minderjähriger dieses unsägliche Pamphlet verfasst hat, wird einer Hetzjagd ausgesetzt, die unbeschreiblich ist. Bisher bin ich davon ausgegangen, dass der Satz ? im Zweifel für den Angeklagten ? für alle gilt, scheint aber nicht so zu sein. Ich hoffe sehr, das Herr Aiwanger durchhält. Meine Stimme bei der anstehenden Wahl bekommt er mit Sicherheit!

Anita Steinacker

Steinhöring

Ein Sprichwort sagt, der Neid ist unversöhnlicher als der Hass. Man gönnt Hubert Aiwanger nicht, dass er bei der Bevölkerung so großen Zuspruch hat. Bei allen Neid und Missgunst, die es nun mal gibt, sollte die Vernunft siegen, damit unser Land nicht an die Wand gefahren wird. Wenn der Historiker Professor Dr. Michael Wolffsohn Herrn Aiwanger nicht verurteilt, dann sagt das aus, dass er an das Gute an ihm glaubt.

Sebastian Springer senior

Schalldorf

Mit 16 Jahren wissen Schüler noch nicht, was sie tun? Lehrer am Gymnasium lassen Schüler einfach durchfallen? Wer an einem Gymnasium keine Leistung bringt, hat das Nachsehen, weil er faul war. Welches Armutszeugnis stellen sie 16-Jährigen aus? Heute haben wir bereits 17-jährige Top-Abiturienten mit anschließenden Studiengängen. Herr Aiwanger wurde sicherlich nicht mit diesem sich in seinem Flugblatt zum Ausdruck gebrachten Gedanken geborenen, Gedankengut wird gesät. Nun melden sich Mitschüler, die sicherlich nicht für eine Aussage bezahlt wurden, und bestätigen sein Verhalten. Her Aiwanger treten sie zum Schutz ihrer Familie zurück.

Ingeborg Deubler

Unterhaching

Wer auch immer der Intendant dieser Tragikomödie ist, es wird ein Misserfolg werden. Die AfD als alleinige Nutznießerin kann sich schon mal die Hände reiben. Ohne Aiwanger fehlt die Alternative zur Alternative.

Dr. Georg Neumann

München

Sollte man nicht eventuell prüfen, ob er vielleicht schon im Kindergarten was angestellt hat? Ich bin 77 Jahre und zu meiner Schulzeit war so a Schmarrn Tagesordnung. Oder glaubt jemand, dass die heutige Jugend anders ist?

Hans Much

Bad Tölz

Dass Herr Aiwanger kein Antisemit ist, weiß jeder, aber die völlig intelligenzfreien Äußerungen eines wichtigtuerischen Jugendlichen zu Wahlkampfzwecken heranzuziehen ist genau so intelligenzfrei und beweist nur, dass die ach so ehrbaren Saubermänner wieder einmal ihre vornehmste Charaktereigenschaft, das Denunziantentum, zur Schau tragen. Es wäre beruhigend, wäre dieser Fall die einzige Sorge in Deutschland.

Brigitte Leykauf

Weissach

Die Attacken gegen Aiwanger sind schon skurril für irgendwelche „Taten“ die er angeblich vor 35 Jahren begangen hat. Wir haben einen amtierenden (vergesslichen) Bundeskanzler, gegen den die Staatsanwaltschaft wegen unlauteren Finanzmachenschaften ermittelt, warum wird sein Rücktritt da nicht gefordert? Auch Aiwangers Rede in Erding wird laufend breitgetreten, nur weil er mal die Wahrheit gesagt hat. Man möge sich den Youtube Kanal zu Gemüte führen und die Reden von Franz Josef Strauß zu hören, da sind andere Ausdrücke gefallen als in Erding, da hat sich kein Mensch daran gestört.

Hermann Unterkircher

Garmisch-Partenkirchen

Ich bin kein Freund von Herrn Aiwanger und dieses Pamphlet, wer immer es geschrieben hat, ist zu verachten. Zu verachten ist aber auch die hyänenartige, geifernde Verfolgung dieser Tat. Allen voran Frau Esken und Frau Schulze von den Grünen. Selbst wenn sich die beiden Damen Vorteile aus diesem Vergehen versprechen, muss es doch eine andere Möglichkeit geben, anständig miteinander umzugehen. Herr Söder hat das Richtige getan. Für jeden Verurteilten gilt: Im Zweifel für den Angeklagten! Sollte sich bei dem Fragenkatalog herausstellen, dass Herrn Aiwangers Schuld so groß ist, werden ganz sicher Konsequenzen gezogen.

Maria Röhl

Fürstenfeldbruck

Dieses Flugblatt ist so menschenverachtend – das als Jugendsünde abzutun, ist fast so als würde man für dieses böse Werk Verständnis haben. Der Schreiber dieses Flugblattes hat sicher, wie es in fast allen bayrischen Schulen üblich war, im Rahmen des Geschichtsunterrichts das erschreckende KZ Dachau besucht. Wenn einem so eine Folterstätte nicht berührt, sondern zu einer Verunglimpfung inspiriert, was für ein Charakter steckt in dieser Person? Der Lehrer, der dieses Werk der SZ übergeben hat, hätte damals reagieren müssen. Ein Referat ist dafür keine Strafe. Die Schule und die Eltern haben Aiwangers Hitler Verherrlichung durch Frisur und Bärtchen offenbar akzeptiert. Sie müssten auch zur Verantwortung herangezogen werden.

Carola Dörr

Seefeld

Die Zeitbombe Aiwanger ist nun zum Rohrkrepierer mutiert und für Söders CSU brandgefährlich geworden, entschärft ist noch lange nichts. Denn, Aiwanger war bei Söder schon lange angezählt, dieser hat ihm wildernd Wähler auf dem flachen Land abgeworben. Zudem hat er in Ministerien rumgepfuscht, die nicht seine waren, laufend gestört. Immer grober, populistischer wurde seine Sprache, siehe Erding, siehe Talk-Show Markus Lanz, usw. Er hat die AfD gut kopiert. Für die konservative Mitte der CSU wurde der vormalige Wunschpartner immer unerträglicher. Es stand bereits ein Konflikt im Raum bevor jetzt, angeblich zur Unzeit, die Causa Hetzpamphlet aus der Schulzeit auftauchte. Dieser Dreckschrieb aus der Schulzeit hätte gerade noch verziehen werden können, hätte der „Täter“ Aiwanger sich dazu bekannt und echte Reue gezeigt, hat er alles nicht, er zieht eine erbärmliche Schmierenkomödie ab. Deshalb sollten die Freien Wähler jetzt nicht von Hetzkampagne gegen ihren Guru labern, sondern sich von ihm trennen, wenn sie denn nicht zur AfB werden wollen, denn eine AfD haben wir schon und die ist schon zu viel. Söder versucht, seinen Wunschpartner zu retten kurz vor der Wahl, wenn er nicht die bürgerliche Mitte seiner Partei ganz verlieren will. Das ist jetzt für ihn ein verdammt harter Job. Gott sei Dank gibt ja Alternativen zu einer Koalition. Gott sei Dank gibt es in diesem Lande auch die Pressefreiheit und mutige Journalisten, sie sind das vierte Standbein der echten Demokratie.

Johann Augustin Mayr

Feldgeding