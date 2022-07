Fragen rund um die Energieversorgung

Gas: Wirtschaft fordert Tempo; Titelseite 14. Juli Ende für reine Gas- heizungen; Titelseite 14. Juli Energiepolitik; Leserforum 13. Juli, Georg Anastasiadis: Die deutsche Geisterfahrt muss endlich aufhören; Kommentar 12. Juli Nadja Hoffmann: Wie viel Energie braucht die Wiesn?; München 13. Juli

Ideologische Verblendung? Herr Dobrindt beklagt die „ideologische Verblendung dieser Bundesregierung“ beim Thema Atomkraft. Diese Worthülse begegnet mir in letzter Zeit vermehrt aus Kreisen der Union und FDP. So dumm kann man doch gar nicht sein, dass man die realen Gefahren (GAU = größter anzunehmender Unfall) und Probleme (Endlagerung radioaktiven Abfalls) dieser Energieform auf „ideologische Verblendung“ reduziert. Ich erinnere daran, dass eine Unionspolitikerin, die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel, den Ausstieg aus der Atomkraft unter dem Eindruck der Katastrophe von Fukushima forciert hat. Ideologische Verblendung sehe ich in erster Linie bei der Union und FDP, die seit Jahren –und auch noch jetzt, da Energieknappheit droht – ein Tempolimit auf deutschen Aufnahmen verhindern.

Karl Stechl

Gräfelfing

Ampel auf Kollisionskurs – es heißt in dieser Zeitenwendelage: Keine Denkverbote und Scheuklappen bei der Suche nach jeder Möglichkeit für eine sichere Energieversorgung! Und was macht die Ampel? Sie verteufelt die von der EU als grüne, klimaschonende und praktisch CO2-freie Energiequelle eingestufte Kernkraft, die weder gefährlich ist, noch unlösbare Endlagerprobleme mit sich bringt, wie die Finnen das gerade beweisen. Nur bei uns hält man ideologisch verblendet mit fadenscheinigen Argumenten an der Geisterfahrerhaltung in Sachen Kernkraft und am Kollisionskurs mit der EU fest und hofft auf Kernenergiestrom aus Frankreich und den Nachbarn, wenn es bei uns eng wird - wie trügerisch! Anstatt die Gunst der Stunde zu nutzen und in dieser prekären Energielage ohne Gesichtsverlust über Parteigrenzen hinweg einen Paradigmenwechsel einzuläuten, will man die mit am sichersten und problemlosesten laufenden Kraftwerke um jeden Preis abschalten – welch ein volkswirtschaftlicher Irrsinn! Dabei produziert ein KKW im Gegensatz zu Sonnen- und Windkraftwerken neben Strom auch noch Wärme, die über die weithin sichtbaren Kühltürme und über das Kühlwasser an die Umgebung abgeführt wird und die auch als Fernwärme im Winter nutzbar wäre. Jede vom KKW erzeugte kWh mindert die Verstromung von Gas und damit die Abhängigkeit von Russland oder anderen politisch nicht gewollten Lieferanten und hilft dabei über den Winter zu kommen!

Dr.-Ing. Erhard Beineke

Ottobrunn

Es ist ja wirklich eine gute Idee, dass es einen Energiebonus für die Bevölkerung gibt, nur verstehen kann ich die Kriterien der Verteilung nicht. Warum bekommen Hartz IV oder Bezieher von Grundsicherung diesen Monat 200 Euro Energiebonus (auch jeweils die im Haushalt lebenden Kinder), wenn diese Menschen keine Energiekosten haben, da diese zu 100 Prozent von der Stadt übernommen werden? Und wieso wird der Energiebonus bei diesen Beziehern nicht versteuert – jedoch bei den Arbeitnehmern schon?

Irritierenderweise waren bei mir in der Beratung schon einige Bezieher dieser Sonderzahlung – und die können selbst nicht verstehen, was dies soll, da sie keine Energieaufwendungen haben (nehmen das Geld aber sehr gerne). Was ich auch nicht verstehe: Wieso werden Menthol-Zigaretten EU weit verboten und Cannabis (nicht nur in Deutschland) legalisiert. Da fehlt doch völlig ein Verständnis für Verhältnismäßigkeit. Oder anders ausgedrückt: Da können nur wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen. So wie beim „Snus“-EU-Verbot (Kautabak aus Schweden).

Felix Hartl

Freising

Kara Geywitz (SPD) und Robert Habeck (Grüne) wollen reine Gasheizungen ab 2024 verbieten. Es sollen nur noch Heizungen neu eingebaut werden dürfen die zu mindestens 65 % mit erneuerbaren Energien arbeiten. Wie soll das bitte gehen? Mal ganz abgesehen davon, dass sowohl Materialien als auch Fachpersonal bekanntlich fehlen: Was sollen die Menschen machen, die sich das schlicht und einfach auch mit einer Förderung nicht leisten können (Solarunterstützung für Heizung kostet ab 30 000 Euro aufwärts!!). Außerdem gibt es sehr viele Häuser, deren Dächer für Kollektoren nicht geeignet sind (zu geringe Fläche, Ausrichtung, oder zu geringe Traglast). Sollen die Menschen in diesen Häusern wegen rein ideologischer und völlig überzogener Vorgaben der SPD und der Grünen erfrieren?

Wärmepumpen, so sehr diese Politiker diese auch fordern, sind für die allermeisten Altbauten auch keine Alternative, man denke dabei nur mal an die schlecht gedämmten Sozialwohnungen aus den 50er- und 60er-Jahren und wahrscheinlich auch die Plattenbauten der ehemaligen DDR. Eine dafür erforderliche energetische Optimierung dieser Gebäude wird die Mietpreise in ungeahnte Höhen treiben. Aber Atomkraftwerke in dieser schwierigen Zeit für einen begrenzten Zeitraum weiter zu betreiben kommt natürlich nicht in Frage, lieber kaufen wir den Atomstrom von unseren Nachbarn. Die Grünen nützen die Gunst der Stunde Krieg in der Ukraine), um ihre Ideologie jetzt auf Biegen und Brechen durchzusetzen, koste es, was es wolle. Davon dass der Untergang unseres Wohlstandes und unserer Industrie dem Weltklima überhaupt nichts nützt, (nur 2 % CO2 durch Deutschland verursacht) will ich gar nicht mehr reden.

Brigitte Wagner

Unterschleißheim

Das geplante Verbot des Neueinbaus von Gasheizungen 2024 zeigt wieder deutlich die Verwirrtheit und Ratlosigkeit der Ampelregierung. Nur neue Gesetze und Verbote bringen die Autodidakten auf die Reihe, wirklich vernünftige Lösungsansätze sind auf breiter Flur nicht erkennbar. Frau Faeser mahnt eindringlich, dass sich die Deutschen auf katastrophale Zustände einstellen müssen und Gesundheitsspezialist Lauterbach rechnet schon wieder fest mit dem Zusammenbruch der Gesundheitsversorgung durch den nächsten Covid-Ausbruch mit assoziiertem Massensterben.

Frau Baerbock reist inzwischen auf Steuerzahlerkosten kreuz und quer über den Planeten und verspricht überall Entschädigung für alle vom Westen verursachten Schäden. Da ist es doch sonnenklar, dass Deutschland in eine wirtschaftliche Katastrofe rast. Nicht nur private Haushalte, sondern vor allem Molkereien, Bäckereien, die meisten der übrigen Handwerksbetriebe und natürlich die Industrie sind auf Gas angewiesen, es war ein gravierender Fehler, die Russen mit wirkungslosen Sanktionen bestrafen zu wollen. Aber keiner der Statisten in der Ampelregierung gibt zu, dass sofort zurückgerudert werden muss, wenn man die Energieversorgung einigermaßen sichern will. Meint man in Regierungskreisen wirklich, eine Abhängigkeit von den bald wieder Trump-regierten USA wären viel besser bei einem bis dahin völlig wertlosen Euro? Frau Baerbock stellt öffentlich fest, dass Deutschland leider nicht verteidigungsfähig ist, aber will Putin anscheinend damit in die Knie zwingen, dass sie unsere Wirtschaft ruiniert und die Deutschen frieren lässt. Die Energieversorgung mit Windmühlen und Fotovoltaikanlagen wird nur ausreichen, wenn Lauterbachs übelste Prognosen Realität werden und das dann dünn besiedelte Deutschland kein Wirtschaftsland mehr ist, der Mittelstand zerstört ist und die Geldreserven erschöpft sind.

Dr. med. Heinz Knopf

Grünwald

Ich kann die Nörgler langsam nicht mehr hören, die sich die AKWs zurückwünschen und auf die Laufzeitverlängerung der verbliebenen bestehen, die gerade 2 % Energie beitragen. Was ist mit dem radioaktiven Abfall (Brennstäben)? Wohin damit? Hat sich einer dieser Menschen Gedanken darüber gemacht? Und wer soll dort arbeiten? Die Angestellten, die die Anlagen betreut haben, gehen oder gingen bereits in den Ruhestand oder in andere Beschäftigungen. Ich kann das Gemecker über die neue Regierung auch nicht mehr anhören. Was würden die Kritiker tun, wenn sie in diese Situationen geraten wären, nachdem die Vorgängerregierung ja wohl ziemlich versagt hat und nur der Wirtschaft und den Lobbyisten hörig war. Wer sich dann noch einen Friedrich Merz herbeiwünscht, den kann man nur noch bedauern ob seinen Scheuklappen. Frau Baerbock und Herr Habeck machen einen super Job und haben die andauernden Diffamierungen nicht verdient. Ich hätte mir einen Regierungswechsel schon einige Jahre früher gewünscht, dann würde Deutschland heute nicht in dieser Bredouille stecken.

Marianne Lacher

Freising

Was ist mit den als so umweltfreundlichangepriesenen Pellets? Im November 2021 habe ich 7 Tonnen Pellets gekauft, die Tonne 235 Euro. Im Februar 2022 kostet die Tonne bei gleicher Menge 300 Euro. Für August wollte ich diese Woche wieder 7 Tonnen bestellen. Der Preis: 480 Euro, und zwar bei allen Lieferanten! Eine Preissteigerung von über 100 % von November 2021 bis August 2022. Wir brauchen im Jahr circa 20 bis 22 Tonnen Pellets. Bei 235 Euro also im Jahr für 4700 Euro Bei einem Preis von 480 Euro kostet die gleiche Menge 9600 Euro.

Auf der Homepage eines der Lieferant wird für Pellets geworben: In Deutschland wachse mehr Holz nach als jährlich entnommen wird. Das Holz ist also nicht knapp, nur die Gewinnspanne der Holzmafia ist leider noch nicht groß genug!

Peter Bierl

Eurasburg

Das Oktoberfest verbraucht genauso viel Strom wie eine Kleinstadt mit 21 000 Einwohnern oder mit anderen Worten 16 Wiesn Tage entsprechen dem Jahresbedarf von 1200 Haushalten. Beim Gas schaut es nicht besser aus – der Bedarf entspricht 85 Einfamilienhäusern für Heizen und Warmwasser. Super – brauchen wir das wirklich?

Gleichzeitig diskutieren wir über niedrigere Raumtemperaturen, über Sparen beim Duschen, über die eventuelle Schließung von Hallenbädern. Ganz zu schweigen von der allgegenwärtigen Angst, dass wegen fehlender Energie die Produktion von Fabriken heruntergefahren werden muss und dadurch Arbeitsplätze in Gefahr sind. Sind wir eigentlich noch ganz normal? Ein Fest, zu dem der Normalbürger aus München und dem Umland ohnehin kaum mehr hingehen kann, ist doch alles teurer geworden und das wenige Geld, das für Freizeitaktivitäten übrig war, geht für die Verteuerung von Gas und Strom drauf - brauchen wir das? Sicherlich ist es nett, die Welt in München zu Gast zu haben. Aber bitte schön nicht zulasten der Bürger, die sich ohnehin wegen der gestiegenen Preise schon einschränken müssen. Frieren und ungeduscht zur Arbeit gehen, damit andere auf den Tischen stehen können und sich sinnlos besaufen? Bitte liebe Politiker aller Couleur – denken Sie noch einmal darüber nach, wer Ihnen bei der nächsten Wahl die Stimmen gibt! Die Touristen aus aller Herren Länder oder wir Münchner und wir Bayern. Wir möchten nicht bei 17˚ im Wollpullover im Wohnzimmer sitzen, damit andere feiern können, und wir wollen auch nicht unseren Arbeitsplatz verlieren, damit zwei Wochen lang Strom und Gas vergeudet werden kann.

Monika Weber

Karlsfeld