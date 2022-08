Fragen zur Versorgung mit Gas

Wie lange möchte die Opposition dem Lavieren der Bundesregierung in der Frage der Laufzeitverlängerung bzw. Wiederinbetriebnahme der kürzlich stillgelegten Kernkraftwerke noch zuschauen? Uns allen, der Wirtschaft und vor allem den Energieerzeugern verstreicht wertvollste Zeit, um sich auf die prekäre Lage vorzubereiten und einzustellen. Die Fraktion von CDU und CSU muss jetzt aktiv werden und einen entsprechenden Vorschlag zur Änderung des Atomgesetzes in den Bundestag einbringen. Zum Ende der Sommerpause gehört dieser Vorschlag dringend als erstes bei den Abgeordneten zur Beratung auf den Tisch. Ich bin überzeugt, dass das es jetzt notwendig ist und und es ein geschickter Schachzug wäre. Wenn nicht, macht sich die Opposition an dem Versagen des Staates mitschuldig.

Josef Estner

Bad Wiessee

Fragen an die Verantwortlichen zum Thema Energie: Am Freitag wird im Artikel „Kraftwerke verstromen mehr Gas“ erklärt, wie solidarisch Deutschland gegenüber Frankreich ist, um ausgefallenen AKW-Strom mit Gas zu ersetzen. Am Samstag auf Seite 1 die Agenda zum Energiesparen, speziell Gas für den Winter bzw. Gasspeicher seien jetzt zu 75 % gefüllt. Herr Habeck, wie passt auf der einen Seite der Einsatz von großen Mengen Gas für Frankreich zu der Frage, ob Gasspeicher bei uns überhaupt gefüllt werden können?

Was sollen Menschen für Einschränkungen in Kauf nehmen, um Frankreichs AKW zu kompensieren? Wie kann überhaupt darüber nachgedacht werden, die AKW bei uns abzuschalten und dann das wenige Gas zu verstromen? Was ist mit unserer Industrie? Steht sie teilweise still? Ich hatte die Info im Mai von meinem Zimmerer, er bekomme keine Dachplatten, weil Gas erst im September wieder verfügbar sein soll? Wie kann es sein, dass in der europäischen Gassparvereinbarung Deutschland 15 % der Menge einspart, andere Länder nur 10 % oder noch weniger? Dann, Herr Söder, wie kann es sein, dass Bayern Stromtrassen und Windkraft blockiert?

Diese Tatsache ist seit Fukushima also seit 11 Jahren bekannt. Wie stellen Sie bis Anfang nächsten Jahres eine funktionsfähige Strominfrastruktur sicher? Leider habe ich auf die Fragen keine plausiblen Antworten, hoffe auf Aufklärung mit Fakten,

Anton Reichlmair

Wolfratshausen

Als ich den Artikel über die Verstromung von Gas gelesen habe, dachte ich zunächst an eine Fakemeldung. Die Stromerzeugung durch Gaskraftwerke wurde in den letzten Monaten deutlich erhöht, um Strom nach Frankreich exportieren zu können. Herr Habeck spricht seit Monaten von einer Gasnotlage.

Laut Herrn Habeck sollten die Bürger ihre Wohnungen nicht mehr über 19 Grad heizen, kalt oder weniger duschen und sehr große Anstrengungen unternehmen, um Energie zu sparen. Wie ist dies zu verstehen?

Gibt es vielleicht gar keinen so großen Gasmangel oder werden die Bürger gar auf den Arm genommen? Es ist nur logisch, dass die Gaspreise derzeit steil nach oben gehen. Jetzt drückt die Ampelregierung dem Gasverbraucher auch noch eine Gasumlage samt Mehrwertsteuer aufs Auge und spricht dann gleich wieder von Entlastungen für die Bürger – allerdings nur im Peanutsbereich.

Tatsache ist , dass viele Politiker den Bezug zu den Bürgern verloren haben und Rentner, Kleinverdiener, Alleinerziehende und Familien völlig vergessen werden. Wenn es so weitergeht mit den Preissteigerungen, kommen große Teile der Bevölkerung bald nicht mehr über die Runden. Wie lange wird die Bürgerschaft noch stillhalten? Bei friedlichen Protesten werde ich dabei sein.

Karl-Heinz Winterfeldt

Holzkirchen