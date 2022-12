Für eine rationale Energiepolitik

Dirk Ippen: Die Energie- politik – irrational statt pragmatisch; Kolumne Politik 3./4. Dezember

Ihr Kommentar umreißt die ganze Energiepolitik Stand heute sehr gut. Zur Vollständigkeit gehört auch die Ehrlichkeit, zuzugeben, dass die 1,5-Grad-Ziele nicht erreicht werden. Atomkraft: gut, unter diesen Umständen. Irrational, wie Sie schreiben, finde ich, dass nicht die Endlagerproblematik in gleichem Umfang propagiert wird wie die Laufzeitverlängerung. Was wollen wir noch alles unseren Kindern hinterlassen? Das ist auch eine moralische Frage.

Ben Possemis

Raisting

Der nüchternen Analyse der Energiepolitik der gegenwärtigen Ampelkoalition sowie den daraus zwangsläufig resultierenden negativen Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft und dem absehbaren Wohlstandsverlust für unser Land ist nichts hinzuzufügen.

Nicht nur in der Energiepolitik, sondern in nahezu allen Bereichen wird das politische Handeln heute überwiegend durch ideologisch motivierte Positionen, statt durch einen ergebnisorientierten Pragmatismus bestimmt.

Dazu gehört die Tabuisierung unerwünschter Realitäten genauso wie die Negierung von Fakten, soweit sich diese nicht in das weltanschaulich geprägte Ideengebäude einfügen wollen. Begünstigt wird diese unheilvolle Entwicklung durch ein geschicktes politisches Framing, insbesondere in den öffentlich rechtlichen Medien, welche für sich die Deutungshoheit über den gesamtgesellschaftlichen Diskurs auch dann beanspruchen, wenn es um das Artikulieren von Partikularinteressen zumeist lautstarker Minderheiten geht.

Von den Interessen unseres Landes und der steuerzahlenden Bevölkerung hat sich die Politik der Ampelkoalition in weiten Teilen dagegen längst abgekoppelt.

Klaus Hofer

Gräfelfing

vielen Dank für Ihren Beitrag „Die Energiepolitik - irrational statt pragmatisch“, mit dem Sie sicherlich einer breiten Leserschaft Ihrer Zeitung aus der gequälten Seele gesprochen haben. Beiträge wie der Ihre erscheinen leider vor allem auch in den regionalen und überregionalen „Leitmedien“ immer noch viel zu wenig. Hier wäre aber ein Umdenken bitter nötig, damit die breite Öffentlichkeit die fatalen Folgen der derzeitigen Politik erfährt.

Es ist leider zu befürchten, dass die Regierung - und hier vor allem deren Rot-Grüner Part - aus ideologischer Verbohrtheit an ihrer dogmatisch-irrationalen Linie festhalten wird, aller rationalen und pragmatischen Gegenargumente aus dem In- und Ausland zum Trotz. Und das beschränkt sich ja nicht nur auf deren Energiepolitik. Damit gefährdet die Ampel den Standort Deutschland zunehmend gleich in mehrfacher Hinsicht: wirtschaftlich, gesellschaftlich, außenpolitisch.

Wer könnte es besser machen? Leider bieten auch die Parteien in der politischen Opposition derzeit keinen wirklich überzeugenden Auftritt, der einen hier optimistischer in die nahe Zukunft blicken lassen könnte. Bleibt zu hoffen, dass sich in der verbleibenden Legislaturperiode eine starke bürgerlich-liberale Vernunftgemeinschaft etabliert, die bei den nächsten Wahlen die Kraft und die Mehrheit hat, das „rot-grüne Narrenschiff Utopia“ (FJS nahezu prophetisch in einer Rede im Oktober 1986) ins politische „Trockendock“ (also in die Opposition) zu schicken. Damit es soweit kommt, brauchen wir weiterhin Zeitungen wie den Münchner Merkur mit kritischen Beiträgen und Kommentaren zur aktuellen Tagespolitik.

