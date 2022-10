Größenwahn

Wenn man sich die Kindheit und weiteren Werdegang anschaut, dann zeigt sich zum Beispiel Zar Wladimir Putin, Kaiser Xi Jinping, wie auch Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan etc. alle unter Minderwertigkeitskomplexen gelitten haben. Daraus hat sich Größenwahn entwickelt.

Deshalb verstehen sich diese Herren gut: Gleich und gleich gesellt sich gern. Dies findet sich schon bei Alexander dem Großen, Napoleon Bonaparte wie auch Adolf Hitler und andere. Ich würde mir nichts erwarten, so den angeblichen Vermittlungsversuchen des Herrn Erdogan. Zu Belarus: Herr Alexander Lukaschenko hat sein Land an Russland verkauft, um an der Macht zu bleiben. Ist dadurch jedoch nur zu einem Vasallen Putins geworden. Solche Psychopathologie ist meist sehr gefährlich, wie es sich leider immer wieder zeigt.

Gisela Neuhoff

Glonn

Landschaften, wie sie momentan in der Ukraine kriegerisch umkämpft werden, in welchen Bevölkerungsanteile eine andere Sprache sprechen als die offiziell amtliche, gibt es überall auf der Welt - ja sogar im westlichen Europa. Es mag sein, dass Minderheiten darin nur einen etwas geringeren Lebensstandard ausleben müssen. Die Unterschiede sind aber nicht so gravierend und auf keinen Fall wert und berechtigt aus falsch verstandener und scheinheiliger Vaterlandsliebe einen brutalen Angriffskrieg anzuzetteln. Bei diesen wird dann ohne Rücksicht auf Menschenleben die eigene junge Generation verheizt und geopfert, damit sie sich mit der des anderer Landes gegenseitig verstümmeln kann. Das Ergebnis waren dann Abertausende Tote und Verkrüppelte bei gleichzeitig zerstörter Umwelt und Infrastruktur. Eine derartige Katastrophe steht in keinem Verhältnis zu den eingangs erwähnten Zuständen, die leicht mit Vernunft zu lösen gewesen wären und berechtigen in keiner Weise einen mörderischen Annexionskrieg. Der Angreifer und Kriegstreiber, meist als egomaner krankhaft machtgieriger Despot in Erscheinung tretend, ist auf jeden Fall immer als Kriegsverbrecher anzusehen. Fazit: Solange Putin-Freund Gerhard Schröder nicht aus der eigenen Partei rausgeschmissen wird, ist diese für mich nicht mehr wählbar.

Herbert Leistle

Penzberg

Deutsche Geheimdienste warnen Putin hat uns den Krieg erklärt. Die Mehrheit will einfach nicht begreifen das wir in Putin einen Todfeind haben und er solange er wird, und zwar auch diesen Krieg gegen den Westen weiterführen wird und zwar soweit wie seine Möglichkeiten es zulassen. Hier nutzt den 52 % auch das Kopf in den Sand stecken gar nichts. Nehmt die rosarote Brille ab dann werdet ihr erkennen er wird uns soweit vernichten so er nur kann. Je weniger Wille zu absolut kompromisslosen Verteidigung der Westen erkennen lässt um so weiter wird er eskalieren.

Dieser Mann wird hier alles kurz und klein schlagen so er nur kann. Und eine kompromislose und völlige Unterstützung der Ukraine ist unumgänglich und es wird Zeit das auch die Deutschen begreifen das die Schurkenstaaten durch. Kopfeinziehen nicht mehr zu beeindrucken sind. Das Ergebnis von Verhandlungen kann in Putins Augen nur eine Bedingungslose Kapitulation Europas und der Ukraine sein.

Roman Berger

Bergkirchen