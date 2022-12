Großes Erstaunen

Teilen

Dirk Ippen: Die Energiepolitik – irrational statt pragmatisch; Kolumne Politik 3./4. Dezember

Leider findet man derartige fundierte Argumentation sehr selten im Münchner Merkur. Gibt es bei Ihnen keine kritischen Journalisten, die in der Lage sind Vorschläge, Behauptungen, Anordnungen und Gesetzesvorlagen der Regierungen in der Klimapolitik zu analysieren und zu hinterfragen.

Allein die Berichterstattung, die überwiegend nur über die klimaneutrale Bereitstellung von elektrischer Energie stattfindet, ist unvollständig, denn sie berichtet nur über einen kleinen Anteil der in Deutschland benötigten Energie.

Die Energie aus „erneuerbare Energie“ betrug im Jahre 2020 nur 17 % der Primärenergie, die in Deutschland bereitgestellt werden musste.

Das Vorhaben, dass die Bundesrepublik Deutschland bis zum Jahre 20xx klimaneutral werden soll, versetzt jeden Wissenschaftler, der nur etwas mit der Physik und insbesondere mit der Verwirklichung und Bereitstellung von technischen Anlagen zu tun hat oder gehabt hat, in großes Erstaunen. Allein die Frage, wie will man diese riesigen Mengen der primär Energie bis zu diesem Wunschdatum klimaneutral bereitstellen bleibt bei allen Ankündigungen unbeantwortet.

Walter Rößeler

München

Leider wächst Strom nicht auf den Bäumen, dann hätten wir kein Problem, weil wir pflanzen, pflanzen und noch mal pflanzen. So aber sind wir auf unseren Geist angewiesen. Erzeugte Regenerative Energie sollte eigentlich die Fossile Energie ersetzen. Das Gegenteil war aber der Fall. Dieser Strom kam immer oben drauf, diente als Vergnügungsstrom ( 2 Meter Fernseher, Illuminieren in der Nacht und Werbung ohne Ende ). Die wesentlichen Grundlagen sind bei der Bevölkerung unbekannt, kommt doch der Strom aus der Wand. Die Bereitschaft, sich selbst zu Versorgen , scheitert schlicht am Geld, da keiner in Vorleistung gehen möchte und im Maximalbedarf zu bauen hat. Lies nach bei Oskar von Miller. Die grünen Gedanken der Energiewirtschaft ( Dem Klima helfen, durch Verknappung der Quellen die Preise steigen lassen, in der Hoffnung den Verbrauch zu senken) zeugen von wenig Kenntnissen in Stromtechnik. Strom gibt es erst seit 100 Jahren, für den Umbau dürfen wir also getrost die gleiche Zeitspanne planen. Die neue Energieformel: ( A-X) x ( B-Y ) = CL [ Climate/ Klima ] Ob das Wohlstand oder Armut bedeutet, wird die Z-Gesellschaft liefern oder durch Share-Gedanken lösen.

Werner Gugetzer

München