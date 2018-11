Leserbrief

Wirbel um Kretschmanns „gefährliche Männerhorden“; Politik 12. November

Die eventuell Wirksamkeit der von Herrn Winfried Kretschmann vorgeschlagenen Maßnahmen kann ich nicht beurteilen, aber endlich scheint ein maßgeblicher Grüner in der teils erschütternden Realität angekommen zu sein und dies auch deutlich und verständlich zu artikulieren, schon fallen die realitätsblinden Parteifreunde über ihn her. Frau Annalena Baerbock gibt ihm wenigstens verklausuliert in der Sache Recht. Aber genau das, Probleme und mögliche Lösungen klar verständlich zu benennen, das wollen Bürger und Wähler! Mit Geschwurbel, Schönfärberei und Phrasen treibt man buchstäblich die Bürger in die nicht gewollten radikal-deutlichen Gruppen und Parteien.

Walter Filser

Taufkirchen