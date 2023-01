Grundgesetz: Alles Stimmen sind gleich

Teilen

SPD: Wahlrecht-Gesetz im März; Politik 28./29. Januar

Bei der Diskussion um die von der Ampel-Regierung geplanten Wahlrechtsreform, die vorsieht, dass direkt im Wahlkreis gewählte Kandidaten womöglich nicht in den Bundestag einziehen, ist ein Thema bisher überhaupt nicht beleuchtet worden – und das ist der Grundsatz der Wahlgleichheit. In Artikel 38 des Grundgesetzes heißt es, dass Abgeordnete des Deutschen Bundestages in „allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl“ gewählt werden.

Wahlgleichheit bedeutet laut höchstrichterlicher Rechtssprechung, dass jede Stimme die gleiche Erfolgschance haben muss. Wenn aber ich als Bewohner einer Großstadt einen Kandidaten direkt wähle und dieser nicht in den Bundestag einzieht, weil sein prozentuales Ergebnis aufgrund vieler Kandidaten und größerer Konkurrenz niedriger ist als anderswo, dann wird meine Stimme eliminiert, sie kommt also nicht zum Tragen.

Und das gilt dann für alle, die diesen Kandidaten oder diese Kandidatin gewählt haben. Meine Stimme ist somit nicht mehr gleich viel wert als die Stimme eines Landkreisbewohners, wo die Kandidaten oft deutlicher gewinnen.

Oder um es noch deutlicher zu sagen: Ihr Wert ist gleich null. Krasser kann ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz nicht sein, somit kann es auch nicht sein, dass direkt gewählten Kandidaten der Einzug in den Bundestag verwehrt wird. Ich bin gespannt, wie das Bundesverfassungsgericht, das ja von der Union angerufen werden wird, entscheidet. Eventuell werde ich als Betroffener auch, wenn ich die rechtliche Möglichkeit dazu habe, klagen.

Wolfgang Schwirz

München

Wenn Detlef Müller von der SPD sagt, dass die Verkleinerung des Bundestages notwendig sei, um die Glaubwürdigkeit des Parlaments nicht zu beschädigen, stelle ich mir die Frage, wie es um die Glaubwürdigkeit bei Regierungsposten steht. So viele Staatssekretäre und einen derartigen Wuchs an Stellen in den Bundesministerien binnen eines Jahres gab es noch nie. Wird hier auch reduziert, oder nur bei den Volksvertretern, die eigentlich die Regierung kontrollieren sollen? Ein Schelm, wer Böses denkt!

Maximilian Pätzold

München