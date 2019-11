Leserbriefe

Sebastian Horsch: Die GroKo hat Schaden angerichtet; Kommentar, Sebastian Horsch und Stefan Vetter: Die Grundrente bedroht die GroKo;Politik 5. November

Das Gezerre um die Grundrente ist allmählich unerträglich. Soll es doch in diesem Fall um die Anerkennung einer Lebensleistung für Menschen gehen, die mindestens 35 Jahre gearbeitet haben und nur Minirenten bekommen, ist die Ansicht der SPD.

Um Geld zu sparen, will vor allem die CDU eine sogenannte Bedürftigkeitsprüfung. Es sollen also diejenigen, die ohnehin nicht mehr wissen, wovon sie ihren Lebensunterhalt bestreiten sollen, bei einer Bedürftigkeitsprüfung die Hosen runterlassen! Vielleicht sollte sich die CDU besser für eine Bedürftigkeitsprüfung bei den üppigen Altersbezügen zum Beispiel vom einfachen Abgeordneten bis hin zum Bundespräsidenten stark machen, deren Altersbezüge komplett der Steuerzahler schultern muss. Derzeit muss der Steuerzahler zusätzlich auch noch die riesigen Ausgaben für die Aufblähung des Bundestages um über 100 Abgeordnete durch Ausgleichs- und Überhangmandate aufbringen. Um diesen Missstand zu beseitigen wäre eine Änderung des Wahlrechts zwingend erforderlich. Da hört man aber von der CDU, die offensichtlich lieber bei den armen Leuten sparen will, nicht viel, weil man den Ast, auf dem man sitzt, nicht abschneiden will, obwohl es den Steuerzahler sehr viel Geld kostet. Vielleicht sollte man sich im angeblich reichen Deutschland ein Beispiel an der Rentenpolitik unseres Nachbarlandes Österreich nehmen.

Hans Schaal

Otterfing



Alle Parteien befinden sich im Wettstreit, um die politische Mitte für sich zu reklamieren. Das ewige Gezerre um die Grundrente zeigt, dass ihnen die gesellschaftliche Mitte in Wahrheit wurscht ist und sie im Begriff sind, ihr den Stecker zu ziehen: Ein so reiches Land mit dem niedrigsten Rentenniveau, niedrigster privater Vermögensbildung und Wohneigentumsquote sowie der zweithöchsten Steuerlast in der EU sprechen eine klare Sprache. Die nächste Diätenerhöhung für den immer größer werdenden Bundestag (immer mehr Pfründen für verdiente Parteisoldaten) wird wieder ohne Beschluss und in größter Diskretion über die Bühne gehen. Es wird weiter so sein, dass vier Jahre Parlamentszugehörigkeit mehr Altersbezüge einbringen als 40 Jahre als Verkäuferin. Als Selbstbedienungsladen derer, die drin sind, hatte schon Bundespräsident Gustav Heinemann (1969–74) die verbeamteten Parlamente angeklagt, ohne Gehör zu finden. Mit einer Nonchalance sondergleichen gegenüber denen, die diese Möglichkeiten nicht haben, nehmen sie und ihre Trittbrettfahrer alles mit. Die Scheinheiligkeit ist unerträglich. Die Demokratie ist stark genug, um sich gegen Extremisten jeder Art zu behaupten. Die größte Gefahr droht ihr durch die moralische Verkommenheit der politischen Elite.

Rainer Bannier

Bad Tölz