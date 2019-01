Der Cyberangriff, der nur ein kleiner war

Leserbriefe

Christian Deutschländer:Die Daten-Polizei wird´s nicht richten; Kommentar, Anne-Beatrice Clasmann und Pitt von Bebenburg:Der Hacker aus dem Kinderzimmer; Politik 9. Januar

Ein paar hundert Politiker sind gehackt worden? So what? Wer seine Popularität allzu flotten Vogelgezwitscher-Sprüchen verdankt, darf nicht dünnhäutig sein, wenn einmal zurückgehackt wird. Ein medialer Schock war längst überfällig angesichts sensibler Gesundheitsdaten einer Heerschar von Millionen Bundesbürgern, die demselben Risiko ausgesetzt werden, weil unsere Politiker und Funktionäre zigtausende Ärzte und Kliniken in die Telematikinfrastruktur (TI) treiben und bei Weigerung mit Honorarverlust bestrafen. Die Verantwortung für einen möglichen Datenklau hat man auf die Untersten in der Hierarchie des Gesundheitssystems abgewälzt, indem man begleitend die Datenschutzgrundverordnung (DSGV) verabschiedet hat. Wie tief die Grube ist, in der die Hasen mit den weißen Kitteln sitzen, hat der Chaos-Computer-Club ( www.ccc.de ) auf seinem Chaos Communications-Congress 2018 (35C3) in mehreren Vorträgen dargestellt und auf vielfache Weise aufgezeigt, wie leicht in das angeblich so sichere System eingebrochen werden kann (https://media.ccc.de/v/35c3-9992- all_your_gesundheitsakten_are_belong_to_us ).

Das Betrachten diesbezüglicher Videos löst zunächst Beklemmung ob der düsteren Zukunft aus. Eine gewisse Schadenfreude mischt sich mit der Hoffnung, dass unsere Politiker endlich daraus lernen: Vor Verabschiedung von Gesetzen müssen die realen Gegebenheit berücksichtigt und die eigene Bevölkerung vor unnötigen Bedrohungen geschützt werden!

Der Zwang zu Steuererklärungen via Internet hat beispielsweise gezeigt, dass Bequemlichkeit und staatliche Datensammelsucht leider immer wieder über Datensicherheit siegen. Dem deutschen Michl wird stets der Schwarze Peter zugeschoben, wenn etwas schiefgeht. Bei der Telematikinfrastruktur kommt erschwerend hinzu, dass das dezentrale und somit sichere Gesundheitsdatenmonopol der Ärzte nach dem Willen unserer Politiker unbedingt zugunsten eines zentralen und damit unsicheren Datenmonopols von Staat und Konzernen aufgebrochen werden soll. Die Patienten werden dem Schutz des hippokratischen Eides entrissen und profitorientierten Systemstrukturen nackt und gläsern ausgeliefert. Der grassierende Digitalisierungswahn wurde um seinen wichtigsten aber sträflich vernachlässigten Aspekt bereichert: nämlich Datensicherheit! Unsere Politiker im Elfenbeinturm waren ja schon „in den Achtziger-Jahren im Internet unterwegs“ (Zitat Seehofer).

Nach Abschaffung des Bargeldes werden ja wieder nur einige wenige Bürger in ihren Existenzen ruiniert, weil ihre Konten durch „selbst verschuldete“ Datenlecks geplündert werden?

Dr. Christian Edlhuber

Mittenwald

In den Medien und natürlich auch im TK wird von einem Cyberangriff auf Daten von Politikern und Promis gesprochen. Die Tat des vermutlichen 20 jährige Täter als Cyberangriff zu bezeichnen ist nicht nur realitätsfremd, zeugt aber auch von einer naiven überzeichneter Betrachtung des Vorfalles durch Politik und Medien. Im §202 StGB steht es ja überdeutlich geschrieben. „Wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für ihn bestimmt und die gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, unter Überwindung der Zugangssicherung verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft“. Nun ja, besonders gesichert waren die Daten wohl nicht, wenn ein 20 jähriger, ohne IT Ausbildung diese abgreifen, bzw. über einen längeren Zeitraum sammeln konnte. Eigentlich sollte man auch diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die ihre Daten ohne entsprechende Sicherung auf irgend welchen Rechnern, in Facebook, Instagram oder Twitter-Accounts ablegen. Ich plädiere auf Teilschuld der betroffenen Personen. Ich frage mich, wie denn wohl ein richtiger Cyberangriff aussehen könnte? Möglich Szenarien werden der breiten Öffentlichkeit verschwiegen oder von der Politik kleingeredet. Das Lahmlegen von Krankenhäusern, wie in Fürstenfeldbruck kürzlich passiert, den Betrieb von Hochtechnologie Firmen wie bei Krauss-Maffei zu blockieren, sind erste Tests der echten Hacker aus China, Russland oder anderen Gebieten, die Deutschlands Betriebe und Infrastruktur außer Funktion setzen wollen, da wird das BMI oder auch das Bundesamt für IT-Sicherheit wenig entgegenzusetzen haben. Solange IT Nutzer in vielen Systemen Email-Konten oder Apps als Passwort den Begriff Passwort oder 123456 benutzen solange können bald 10 jährige Kids einsehen was Herr Notz, Papa und Mama so alles auf ihren PCs, Handys oder Tablet gespeichert haben, oder welche Portale wann, wie oft und warum besucht wurden.

Lothar Gehring

Bad Heilbrunn

Da haben sich unsere für Datensicherheit zuständigen Dienste schön blamiert. Ein zweifellos begabter Schüler ist in der Lage, privateste Daten zusammen zu tragen, sie zu veröffentlichen und keiner merkt’s. Wäre es da nicht eine gerechte Strafe für sein illegales Treiben, ihm eine Stelle im BMI zu geben, damit er sich recht lange über unsere Daten-Bürokraten schwarz ärgern muss? Aber im Ernst: Einen solchen Spezialisten müssten unsere Dienste doch eigentlich von der Stelle weg engagieren, oder?

Dr. Ulf-H. Knabe

Weilheim