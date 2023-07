Energetische Sanierung: Gemeinsam Lösungen suchen

Teilen

Christian Deutschländer: Söder: Sanierungspflicht stoppen; Politik, Politischer Heizungswahn; Leserforum 6. Juli

Es ist immer das gleiche Muster. Was von den Grünen kommt oder im Fall der Sanierungsvorgaben für Wohngebäude von der EU, wird grundsätzlich von Herrn Söder, stellvertretend für die konservative Wählerschicht, verteufelt. Da wird von „Eigentumsfeindlichkeit“ gesprochen und in Leserbriefen von „sozialistischem Kollektivismus“ geschwafelt. Dabei geht es doch nur um politische Maßnahmen, die endlich den Klimaschutz voranbringen sollen. Ohne energetische Gebäudesanierung und deutliche Reduzierung der CO2-Emissionen beim Heizen sind die Pariser Klimaschutzziele nicht zu erreichen. Jahrelang hat die Politik – aber auch ein Großteil der Bevölkerung – keine wirklichen Konsequenzen gezogen. Ziele ja, aber beim Handeln hört der Spaß auf.

Geld für eine neue Heizung ausgeben oder in eine Gebäudesanierung zu stecken ist halt nicht so schick, wie einen neuen SUV zu kaufen. Damit will ich nicht die Hausbesitzer diskreditieren, die wirklich Probleme haben, die finanziellen Mittel dafür aufzubringen. Die großzügigen Fördermittel sollten aber auch ihnen die Möglichkeit eröffnen, diese erforderlichen Investitionen zu stemmen. In den Leserbriefen fällt auf, wie groß die Angst vor einem Verlust von Eigentum, insbesondere Wohneigentum zu sein scheint. Diese ist real unbegründet, wohl aber gilt der Grundsatz der bayrischen Verfassung, nachdem Eigentum verpflichtet. Er verpflichtet Hausbesitzer, ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Auffallend ist nur, dass sehr schnell nach staatlichen Hilfen bei den verschiedensten Krisen gerufen wird, aber das Eigentum zum Heiligtum gemacht wird. So funktioniert keine solidarische Gesellschaft. Die Grünen müssen aktuell als die Buhmänner herhalten, weil sie mit den von ihnen angestoßenen Klimaschutzmaßnahmen endlich ins politische Handeln kommen und damit der Bevölkerung etwas abverlangen. Dass ein Minister Habeck auch noch einen politischen Stil pflegt, der sich vom gängigen Populismus abhebt und den Dialog sucht, scheint die Opposition in ihrem Dagegensein nur noch anzustacheln.

Wie wäre es denn, wenn sich zumindest die Politiker mit demokratischer Gesinnung unabhängig ihrer Parteizugehörigkeit um gemeinsame Lösungen bei den existenziellen Themen unserer Zeit bemühen würden. Beim Klimaschutz sind wir eh schon viel zu spät dran.

Da hilft der Satz von Herrn Söder „Klimaschutz mit der Brechstange ist falsch“ nun gar nicht weiter. Konstruktive Lösungsvorschläge und ein Miteinander sind gefragt.

Franz Pazier

Hausham

Es dreht sich in der Berichterstattung eigenartigerweise vor allem um die Häuslebauer, sprich die privaten Hausbesitzer und deren unzumutbare Betroffenheit in Deutschland. Hat eigentlich schon mal jemand unserer Regierung darüber nachgedacht, wie man all die historischen Gebäude, wie Museen, Rathäuser, zum Beispiel Justizpalast in München, Hallenbäder aber auch all die riesigen Bürohäuser, Bankenpaläste – die Liste kann man beliebig weiterführen – all diese öffentlichen Gebäude, die der Steuerzahler, sprich die öffentliche Hand, aber auch Firmen für uns unterhalten, entsprechend diesen strengen Vorgaben wärmetechnisch sanieren und umstellen können und finanzieren werden?

Verpacken Sie doch mal unser Münchner Rathaus oder das Deutsche Museum in Gedanken mit Wärmedämmung! Das wird aber vom Häuslebauer verlangt. Welche dieser Gebäude werden in absehbarer Zeit jemals von einer Fernwärmeleitung versorgt? Welches Rathaus Feuerwehrhaus oder Hallenbad auf dem Land wird diesen Standard erfüllen können? Es ist eine Lawine von unvorstellbaren Kosten und Steuerbelastung für den Bürger zusätzlich in Deutschland zu erwarten, abgesehen von der Machbarkeit. Ich sehe auch keinen Weg, dass dieser deutsche Alleingang in allen EU-Staaten so umgesetzt wird, geschweige denn überhaupt mitgetragen wird. Was hier im Deutschen Bundestag durchgepeitscht werden soll, ist ein absurder Ansatz, der weder in der EU noch in der Welt Unterstützung finden wird.

Wir sind in Deutschland als Vorreiter und Musterknabe wieder einmal vollkommen auf dem Holzweg. Wir destabilisieren mutwillig unser Industrieland Deutschland und provozieren im Bundestag derzeit einen Bürgerprotest, der hoffentlich nicht, wie in Frankreich sich darstellen wird.

Rosemarie Mann-Stein

Pöcking