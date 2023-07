Herausforderung aller Demokraten

Herr Böhmermann gefällt sich in der Rolle des Provokateurs und seine Diffamierungen haben noch nie Substanz in der politischen Auseinandersetzung mit Parteien oder Personen gehabt. Ich denke nur an sein Pamphlet gegen Erdogan. Eine Aneinanderreihung an Geschmacklosigkeiten und so setzt Herr Böhmermann seinen öffentlichen Äußerungen fort. Ich bin kein Fan von Erdogan.

Das ZDF entschuldigt sich, für mich nicht glaubwürdig. Gleichzeitig gibt dieser Sender diesem Moderator die Plattform, um sich mit seinen dummen Agitationen zu produzieren. Ich frage mich schon lange, wie unsere öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, politische Vielfalt sehen.

Inge Glas

Seeshaupt

Als ich von dem unsäglichen Post des ZDF-Mitarbeiters Jan Böhmermann erfahren habe, habe ich an den öffentlich-rechtlichen Sender, der von unseren Gebühren üppig lebt, geschrieben und angefragt, wie sie auf die Unterstellung zu reagieren gedenken, dass die demokratische Partei und ihre über 350 000 Mitglieder „Nazis mit Substanz“ sind. Diese Reaktion muss bis zur Kündigung gehen. Ich habe aber nur eine beinahe gleichlautende Antwort erhalten wie im Artikel zitiert, sodass man davon ausgehen kann, dass das die allgemein abgesprochene Linie wohl auch mit dem Intendanten ist, nämlich das Thema kleinzuhalten. Da wird einfach darauf verwiesen, dass das ja ein privater Account von Herrn Böhmermann ist, und deshalb müsse man auch nicht weiter reagieren. Die sogenannte Distanzierung ist aber solange keine, solange es keine Konsequenzen für Herrn Böhmermann gibt. Doch anscheinend hat dieser vollkommene Narrenfreiheit beim ZDF oder – wahrscheinlicher – das ZDF teilt diese Meinung ihres sicher hoch bezahlten Mitarbeiters und steht hinter seinen Ausfällen, die sich einzig gegen die CDU und CSU richten. Denn es war ja nicht der erste massive Fehltritt. Erinnert sei an die Anwürfe gegen den Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm (CDU), der aufgrund dieser sich als falsch herausgestellten Anwürfe sein Amt verloren hat. Erinnert sei auch an die falschen Unterstellungen gegen Christian Schmidt (CSU), den hohen Repräsentanten der EU in Bosnien, mit dem Ziel diesen abzusägen. Jetzt also die Nazi-Unterstellung gegen die CDU und das ZDF zuckt nur mit den Schultern. Hätte es diese Nonchalance auch gegeben, wenn ein ZDF-Mitarbeiter rechtsextreme Positionen in einem privaten Account geäußert hätte. Mit Sicherheit nicht!

Wolfgang Schwirz

München

Herr Regiert, Sie vergessen, die Gründe zu erwähnen, weshalb Herrn Mutschlechner die Legalität als Stadtrat verweigert wurde. Gerne hole ich das für Sie nach. Ich zitiere aus der Sitzung des Stadtrats der Gemeinde Garmisch-Partenkirchen: Die Bürgermeisterin Koch holt Plastiktafeln hervor und sagt es bedarf einer Erklärung. Sie hält die Tafeln hoch und fragt den AfDler Mutschlechner, ob das Bilder seien, die er auf Facebook gepostet habe, nachdem sie den Wortlaut vorgelesen hatte. Mutschlechner bestätigte, dass das sein Account sei. Es ging um rechte Parolen, Hetze gegen Linke und Grüne und Sätze wie „wenn ich so etwas lese, könnte ich die ganze Regierung totschlagen“. Er bezeichnete die Vertreter dieser Parteien als „Idioten und Volksverräter“. Die gelernte Juristin regte an, die Wählbarkeit des Kandidaten zu prüfen.

Mutschlechner unterhält zudem einen Social Account, auf dem er seinen Namen in kyrillischer Schrift angibt. Warum wohl? Er unterstützt auch den Angriffskrieg der Russen. Dass jemand mit so einer Gesinnung nichts in irgendeinem Gremium verloren hat, sollte jedem klar sein – wie man liest ist es das jedoch nicht. Diese Ampel muss weg, das ist klar, aber den Teufel mit dem Belzebub austreiben, geht keinesfalls. Und auch auf Regionalebene ist der AfD jede Zusammenarbeit zu verweigern.

Roman Berger

Bergkirchen

Eigentlich stehen in den Leserbriefen sehr viele Ideen/Hinweise und Lösungsansätze. Aber die muss man als Politiker erst mal lesen und wenn gelesen, dann auch verstehen. Und genau daran hakt es bei unserer heutigen Politikergilde. Die Älteren sind (noch) lebenserfahren, das heißt, haben mal einen Beruf erlernt und damit Lebens- Erfahrung außerhalb des Politapparats gesammelt. Die Jüngeren haben die klassische Parteikarriere (Kreißsaal, Hörsaal, Plenarsaal) hingelegt. Die Ergebnisse konnten im Wirtschaftsaufschwung „locker überspielt“ werden. Jetzt ist Kompetenz gefragt. Die mit Ahnung werden nicht mehr ernst genommen oder müssen Vergangenheitsfehler vertuschen und die Ideologen setzen sich mit ihrer besseren Rhetorik durch. Der Opposition, die uns in den letzten 20 Jahren Schritt für Schritt in die heutige Situation gebracht hat (Energie, Erneuerbare, Infrastruktur, Digitalisierung, und, und, und), fällt – abgesehen von Ampel-Bashing und AfD-Verteufelung – null programmatisches ein. Leider hat die bisherige Arroganz verhindert, dass man normale Politik macht. Programm öffentlich vorstellen und vor allem dann auch konsequent umsetzen. Man hat alles gemacht, was vermeintlich Wählerstimmen bringt. Das rächt sich jetzt in aller Brutalität. Was aber alle eint, ist Festhalten an den Mandaten bzw. der üppigen Staatsversorgung. Die Grünen lernen zwar gerade „Realität“, aber das hätten sie vorher machen müssen. Ich kenne keinen Ausbildungsplatz mit derartig hoher Honorierung. Was aber noch viel schlimmer ist, sie machen - wegen fehlender Kompetenz - unsere Wirtschaft kaputt und wenn sie dann „erwischt werden“, heilen sie mit Ausgleichszahlungen. Natürlich aus dem Steuertopf. Die SPD macht als Verteiler-Partei selbstverständlich locker mit. Leute, wer soll das bitte alles Mal bezahlen? Gebt bitte Euer (Regierungs-)Mandat zurück, bevor das die AfD macht!

Franz Knossalla

Obersöchering

Man kann in einer Demokratie die AfD als aktuell zweitstärkste politische Kraft nicht einfach ignorieren. Für mich liegt der Schlüssel für das Erstarken der AfD bei Frau Merkel. Sie hat die CDU während ihrer Amtszeit immer mehr nach links gerückt, sodass kein Unterschied zu den linksgerichteten Gruppierungen mehr vorhanden war. Dazu die unglücklichen Entscheidungen bei den Themen: Massenmigration, Atomausstieg und Klimaschutz. Von der AfD wurden diese Themen, die den Großteil der Bevölkerung bewegen, besetzt, was dazu führte, dass die CDU/CSU sich nicht mehr traut, sich diesen Themen wirklich anzunehmen, um nicht sofort ins Kreuzfeuer der grünen Partei und Co. sowie den entsprechenden Medien zu geraten. Wie mit einer so ängstlichen Haltung, die dringenden Probleme unseres Landes gelöst werden sollen, ist mir schleierhaft?

Heinrich Lanz

Garmisch-Partenkirchen

Der Kampf gegen Rechts ist eine Herausforderung für alle demokratischen Parteien. Dieser Aufgabe hat Herr Merz mit der Öffnung der Brandmauer für eine Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene einen Bärendienst erwiesen. Erst nach Protesten gegen diese Äußerung hat er klargestellt, dass es eine Kooperation mit Neonazis nicht geben kann. Im Übrigen sollte sich die Union der Werte besinnen, für die einst Helmut Kohl und Angela Merkel standen. Deren Haltung zu Rechtsextremisten war immer klar. Die deutlichen Worte von BDI-Präsident Russwurm zur AfD wie auch die ablehnende Haltung der Mehrheit der Bevölkerung zu dieser Partei sollten eine Basis dafür sein, die Gesellschaft gegen die rechten Rattenfänger zu immunisieren. Dass das bitternötig ist, hat einmal mehr der jüngste Parteitag der AfD gezeigt.

Andreas Meißner

Tutzing