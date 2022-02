Hilfe für die Ukraine

Russlands Krieg gegen die Ukraine; Leserforum 26./27. Februar

Es gibt ein Sprichwort „Wer sich zu Hunden ins Bett legt, wacht am nächsten Tag mit Flöhen auf“ Herr Schröder hat nicht nur Flöhe am Körper, sondern Blut an seinen Händen durch die Unterstützung des Herrn Putins. Wann wird die SPD erkennen dass dieser Herr nicht mehr die Sozialdemokratische Politik vertritt. Willy Brand würde im Grab rotieren wenn er dieses Trauerspiel ansehen müsste.

Heinz Konrad Baumgartner

Bergkirchen

wenn die an die Ukraine gelieferten 500 Stingerraketen der BRD zum Stückpreis von ca. 250.000 Euro mithelfen den Einmarsch der Russen zu stoppen oder ihnen einen sehr hohen Preis abverlangen sind sie jeden Euro wert. Angesichts der zukünftig nötigen Aufrüstung, nicht nur in der Bundeswehr, reiben sich die Waffenproduzenten in Aussicht auf glänzende Geschäfte schon mal die Hände. Sie sind und waren in solchen Kriegen und Bedrohungsszenarien immer schon die wirklichen Gewinner.

Harald Heinz

München

Der Angriff von Putin auf die Ukraine ist schrecklich und durch nichts zu rechtfertigen. Der Krieg wird aber wegen der militärischen Überlegenheit der russischen Streitkräfte nicht zu gewinnen sein und daran werden auch die Lieferungen von Verteidigungswaffen durch den Westen nichts ändern. Im Gegenteil, der Krieg wird dadurch nur verlängert und das Leid der ukrainischen Bevölkerung und die Zahl der Todesopfer wird noch größer.

Karl Stiller

Alling

100 Milliarden für den Aufbau der Bundeswehr, was ca. 20 Jahre dauern wird. Mit wem? Mit unserer Party Gesellschaft? Leider keine brauchbare Lösung. Im Zeitalter der Atomsprengkraft benötigen wir keine 500.000 Mann starke Bundeswehr, sondern wirkungsvolle Abwehrsysteme. Die veranschlagten Milliarden sollten eher in die Wirtschaft fliesen, damit wieder Medizin und Hightech und andere derzeit nicht vorhandene Mittel, unabhängig von Indien oder anderen Staaten hier produziert werden können. Weiterhin ist es kurzfristig von Nöten, die abgeschalteten und abzuschaltenden AKW’s wieder zu aktivieren. Wenn ich, wie die über uns bestimmenden Politiker, ordentlich finanziell versorgt bin, kann ich leicht darüber urteilen, dass wir alle den Gürtel enger schnallen müssen. Außerdem wäre es auch an der Zeit, unsere aufgeweichte Demokratie etwas zu straffen und nicht jedem zivilen Ungehorsam gestatten.

Dieter Hanselmann

Bad Wiessee

Der grausige Angriff von Putin auf Europa hatte schon mit dem Abschuss von MH 17 begonnen. Jetzt geht seine Strategie weiter mit dem Versuch, die ganze Ukraine einzunehmen. Was Putin unterschätzt ist die Tapferkeit der Ukraine mit einem Hilferuf in die Welt hinaus, der Gott sei Dank gehört wird. Wir entwickeln ein Multinationalgefühl, das uns alle zusammenstehen lässt. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir West- oder Ostdeutsche, Homo- oder Heterosexuelle, Nord- oder Südländer sind. Wir Europäer stehen auf und verteidigen uns gegen Unterdrückung und den Versuch, unsere Freiheit wegzunehmen. Wir erleben eine Zeitenwende, in der es gilt, unser friedliches Zusammenleben zu verteidigen. Hilfsbereitschaft und Menschlichkeit sind stehen jetzt an vorderster Stelle. Dabei sind die Sprüche von einem Herrn Trump eher kontraproduktiv und entsprechen die eines südländischen Provinzgoverneurs, der es verlernt hat, global zu denken. Ein Ruck geht durch Europa und eine neue Zeit bricht an. Eine Zeit mit einem Multinationalgefühl entsteht, in der alle Völker trotz ihrer Unterschiedlichkeit friedlich zusammenleben. Eine Zeit hoffentlich ohne Putin und seinem Denken. Eine Zeit, in der die Ukraine vollständig rehabilitiert ist, eine Zeit in der Russen friedlich mit den Europäern leben können. Dazu brauchen wir Stärke, die uns der ukrainische Präsident Selenskyj und die Klitschkos zur Zeit zeigen.

Dr. Christoph Möhrle

München

Die menschliche Spezies bezeichnet sich gerne als Krone der Schöpfung. Dieses Eigenlob stinkt zum Himmel. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das seine Intelligenz und Fähigkeiten zum Entwickeln von Werkzeugen und Techniken benutzt, um seine Artgenossen zu erniedrigen, auszubeuten und zu Töten. Alle anderen Lebewesen töten nur, um ihren Hunger zu stillen, oder wenn sie angegriffen und in die Enge getrieben werden. Die „Krone der Schöpfung“ dagegen hat nicht nur Vergnügen am Töten,sondern tötet aus reiner Gier oder Gewinnsucht, aus Leidenschaft oder wie wieder aktuell, um andere Völker zu unterjochen. Der Mensch ist das einzige Lebewese, das sich durch „Intelligenz“ in die Lage versetzt hat, seine eigene Lebensgrundlage zerstören zu können und sich sehr darum bemüht, dies auch zu schaffen. Daraus folgt, dass die Menschheit nicht die „Krone der Schöpung“ ist, sondern deren Geisel. Da hat der Schöpfer wohl einen großen Fehler gemacht. Wann wird er korrigiert?

Günter Krause

Peiting

Zum Thema Krieg in der Ukraine möchte ich anmerken, dass das Verhalten unseres ehemaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder äußerst beschämend ist. Selbst nach Beginn dieses blutigen Überfalls scheint dieser Mensch nicht genug, Ehr- oder auch nur Mitgefühl zu besitzen, um sich, wie beispielsweise Österreichs Ex-Bundeskanzler Kern von seinen Ämtern in Russland zurückzuziehen. Was mag wohl der Grund für diese Nibelungentreue sein? Geld? Macht? Eine kostspielige Ehefrau? Alles wichtiger als tausende Tote? Unerträglich ist außerdem, daß der deutsche Steuerzahler auch noch für einen Ex-Kanzler finanziell aufkommen soll, welcher durch seine Posten bei Rosneft und Nord Stream AG doch wahrlich über genug eigene Mittel verfügt. Zuzustimmen ist der Ansicht von Reinhard Bütikhofer, daß die EU gegen derartige Politiker Sanktionen verhängen sollte.

Dr. Michael Roidl

Icking

Hallo Welt, ich stehe hier in Charkiw, alles war soweit gut, dann ein Knall, ein Lichtblitz, Schreie, Menschen in Panik. All das geschieht hier mitten unter uns, jetzt..! Niemand war darauf vorbereitet. Ein Mensch, ein Befehl, blinder Gehorsam all das bedeutet den Verlust der Menschlichkeit. Ja, ich stehe hier, ein Verband am Kopf, Blut rinnt über meine Wangen, mein Haus, meine Heimat ein Trümmerhaufen. Da, wo vor wenigen Stunden noch Kinder spielten und lachten. Nun, trostlose Leere, Wut, Trauer, Schmerz, Verständnislosigkeit. Ja, ich stehe hier, der Himmel blau, die Sonne scheint, Ruhe, aber keine die mich beruhigt. Eher ein tiefes Luftholen vor der nächsten Explosion. Wohin, wohin nur! Wo ist es sicher? Die Ungewissheit frisst mich auf. Ich bin nur eine von vielen. Ja Welt, ich stehe hier, und habe Angst!

Michael Heckenstaller

Dachau

Als ehemaliger DDR-Bürger erinnere ich mich daran, wie es sich anfühlt, auf dem Altar einer sogenanten weltpolitischen Sicherheitsstrategie geopfert zu werden. Dergleichen müssen es jetzt die Menschen in der Ukraine in noch ganz anderer Härte durchleiden. Wo sich nicht erst dieser Tage die Politik um Krisenlösungen windet, muss es jetzt die Stunde der russisch-orthodoxen Kirche sein ein klares Wort zu dieser Egomanen und allem Völkerrecht widerstreitenden Kriegspolitik zu sagen. Oder fürchten die kirchlichen Oberen um ihre Pfründe? Ein sich bekreuzigender Staatspräsident ist eine Schande für die Kirche weltweit. Krieg darf nach Gottes Willen nicht sein!. Dieses unabdingbare Zeugnis gilt es in aller Öffentlichkeit zu vertreten und danach zu handeln.

Joachim Neubert

Ebersberg

Noch immer kommt mir alles, was in der Ukraine passiert, wie ein Albtraum vor. Vor Jahren gab es aber einen sehr ähnlichen Albtraum, den man damals „Prager Frühling“ nannte, nach einem Rockkonzert im Frühling und nach der Bewegung zu mehr Demokratie. Jenes tragische Ereignis erschütterte nicht nur mich, sondern auch die restliche Welt. Ich lebte zu der Zeit im Norden von Serbien, an der ungarischen Grenze. Da ich täglich ein Tagebuch führte und die Zeitung las, sind mir alle Einzelheiten erhalten geblieben. In der Nacht vom 20. auf den 21. August 1968 überfielen die Staaten des Warschauers Pakts (Sowjetunion, DDR, Ungarn, Bulgarien und Polen) Tschechoslowakei. Es gab viele Verletzte und Tote beim Widerstand. Einige Mitglieder der Regierung wurden verhaftet. Die Tschechen fragten die russischen Soldaten, warum sie in ihr Land gekommen sind. Die Antwort lautete: „Um Tschechoslowakei vor Deutschland und vor den anderen westlichen Ländern zu schützen.“ In Wirklichkeit ging es nur darum, die Demokratisierung zu stoppen und zu zerstören. Ungarn und Österreich schlossen ihre Grenzen. Sogar die Pakete nach Ungarn gingen zurück, nur die für Sowjetunion wurden zugelassen. Zu der Zeit war ich gerade dabei, auszuwandern. Ende August sollte ich nach Kufstein reisen, später nach Deutschland. Es war schon alles festgelegt, meine Arbeitsstelle in Österreich war mir sicher und nun hatte ich große Angst, ich würde Jugoslawien nicht verlassen können. Unser Präsident Tito hatte alle Grenzen mit Militärs verriegelt, aus Angst um unser Land. Es gab keine Einreise und keine Abreise mehr. In der Zeitung gab es am 23. August schlimme Nachrichten mit Bildern: In Moldava, Tschechien, haben sich Frauen vor die russischen Panzer geworfen, um ihnen die Durchfahrt zu verwehren. Der tschechoslowakische Kommandeur von Bratislava hat sich bei dem Telefonat mit der Sowjetunion geweigert, die eigenen Soldaten zu entwaffnen. In Bergwerk Brezanka wurde die Arbeit ausgesetzt. Die Bergarbeiter wollten die Arbeit wieder aufnehmen, wenn sie den ersten Sekretär des Zentralkomitees der kommunistischen Partei, Aleksander Dubcek, reden hören.

Das liegt schon Jahre zurück, ich durfte ausreisen. Jetzt erwacht alles, was damals geschah, bei mir wieder, durch die tragischen Ereignisse, mit neuem, noch viel schlimmerem Leid. Die Geschichte wiederholt sich immer. Hitler, Milosevic, Putin. Das Böse stirbt nie. Es sucht sich immer wieder gezielt Menschen, die es schaffen, viel Leid über die Völker zu bringen. Das Böse siegte aber bisher nie für alle Zeiten. Hoffen wir, dass sich auch dieser Teil der Geschichte wiederholt.

Valeria Vajs

München

Der beginnende Krieg um die Ukraine ist sinnlos. Es macht für den einzelnen Menschen keinen Unterschied, ob seine Regierung in Kiew oder Moskau sitzt, so wie es egal ist ob CDU oder SPD regiert.

Der Krieg geht nur um die Erhaltung der Macht des politischen Systems und der Männer an der Macht, was den einzelnen Menschen im täglichen Leben nur am Rande berührt. Der Krieg wird das Land und die Menschen zerstören, was doch eigentlich niemand will. Es geht nur um Macht und persönliches Geltungsbedürfnis einzelner. Putin kennt seine Macht, aber vor allem weiß er um die Ohnmacht des Westens. Leider beschwichtigt die Welt dennoch den militärischen Zwerg, der praktisch alleine einem Giganten gegenübersteht. Haben wir aus der Geschichte nichts gelernt? Kriege bringen immer Elend und Leid übers Volk. Die Herrschenden leben weiter privilegiert. Die Ukraine kann man nicht auslöschen, die bleibt bestehen. Der Nationalstolz der Ukrainer bleibt bestehen. Der ist in den Köpfen verankert. So wie ich Deutscher bin, egal wo ich leben. Ich war Deutscher in den 50er- und 60er-Jahren in der Tschechei. Da bist du eine Klasse geringer und lebst doch. Eines Tages kannst dich befreien, ohne kriegerische Auseinandersetzung, Zerstörung und endlosem menschlichem Leiden. Wir haben s doch in Deutschland selbst erlebt, dass man sich von dem sowjetischen System befreien kann.

Günter Kottek

Bad Tölz

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, ich schäme mich als Deutscher mit so einem Bundeskanzler. Herr Bundeskanzler Scholz, haben Sie noch nicht begriffen, es geht um unsere Freiheitsgrundrechte. In dieser existenziellen Lage, wo es um Krieg gegen ein neutrales Land die Ukraine geht, ziehen Sie nicht alle Register. Dann haben wir halt einmal ein paar kalte Tage oder ein paar Tage kein Öl, das ist alle Mal besser als warm in der Stube und in Unfreiheit zu sitzen. Natürlich erleidet die Wirtschaft insbesondere VW große Verluste, alles besser als in Unfreiheit zu landen. Ihre Jugendorganisation ist da bereits viel weiter. Hat sich schon Frau Baerbock um 180 Grad gedreht, werden Sie sich doch auch etwas schneller drehen können. Eine Schande für Deutschland. Sie brauchen nicht glauben, Putin hätte Angst, das wäre so, als wenn der Fuchs von einem Hühnerstall angst hätte. Putin nur panische Angst vor der Freiheit, vor der Freiheit seines Volkes. Bewegen Sie sich, bevor noch die Lichter ausgehen! Fürchterlich auch das geiere zu Waffenlieferungen, wir liefern auch an Israel was richtig ist! Leider wird alles zu spät sein, dank Ihrer Bedenken!

Wolfgang Zeitler

Pöcking

Was geht in Menschen vor, die verlangen, wir sollten der Ukraine Waffen liefern? Was für welche? 2,4,6 Panzer, Panzerfäuste, Kampfjets? Da wird sich Putin aber vor lauter Angst in seinen Judoanzug einnässen! Würden wir Waffen liefern (die wir vermutlich eh nicht haben) wären wir mitverantwortlich für zig Tote und Verletzte mehr, für mehr kaputte Häuser und Infrastruktur etc. , da sich der Krieg nur verlängern würde aber dennoch nie gewonnen werden könnte. Lösung: Sehe ich keine. Außer vielleicht frühzeitige Kapitulation um Schäden abzuwehrenund parallel wirksamen Druck auf Putins Geldbeutel zu erzeugen.

Michael Ottmann

Eichenau

Nur gemeinsam sind wir stark“ - in markigen Worten und Ankündigungen - wenn es Deutschland nichts kostet und keine Auswirkungen hat. Aber gerne immer „solidarisch“ was das auch in den Augen der Ampelregierung sein soll. „Man muss sich doch die Tür zu „Putistanien“ einen Spaltbreit offenlassen, damit Herr „Russland“ uns wenigstens noch sehen könnte, wenn er den wollte.

Wer am 25.2.2022 den Beitrag über die bisherige Ära Putin auf „Phönix - Putins Russland“ gesehen hat, wird unschwer erkannt haben, wohin dieser „lupenrein Gewaltbereite“ immer schaut - in Richtung parallele Welten, eigen Vorteile, Geld und auf alles, wo vermeintlich was „zu holen“ ist - für ihn und seinen „Hofstaat“.

Wenn dabei was im Weg steht, wird es „abgeräumt“ - unter den eigenen Oligarchen, Parteigenossen, Oppositionellen, Pressevertretern.

„Darf’s ein bisserl Polonium um Tee sein oder hätten Sie’s gerne bleihaltiger? Auch Nowitschok in Mineralwasser wird gerne serviert. Wenn’s schief geht, bleibt immer noch die willfährige Justiz und ein Straflager in Sibirien.“

Für’s Fußvolk bleibt auch was übrig - die Drecksarbeit z.B. Mütter und Väter die in Kriegen sahen, wie Soldaten skrupellos verheizt wurden und aktuell wieder werden. Das Strickmuster kommt wir sehr bekannt vor - weltweit!

Heimo Kandler

Wartenberg