Im Süden mehr Photovoltaik statt Windkraft

Warten auf die Windräder; Politik 11. April

In dem Artikel wird groß publiziert, dass in Bayern zu wenige Windräder gebaut werden, wie übrigens auch im grünen Baden-Württemberg. Befeuert wird das Ganze noch durch Robert Habeck, der durchgesetzt hat, dass 1,8 Prozent der Landesfläche für Windräder zur Verfügung gestellt werden müssen. Achtung: Nicht da wo genügend Wind weht, sondern pauschal auf 1,8 Prozent der Fläche. Jeder kann sich den Windatlas Bayern ansehen und feststellen, dass vor allem Südbayern Schwachwindgebiet ist und die Windkraftanlagen (WKAs) hier weit unter 20 Prozent Effizienz arbeiten. Da hier um so mehr Sonne scheint, ist es sinnvoll im Süden noch mehr auf Photovoltaik (PV) zu setzen statt auf Windkraft. Diesen Umstand ignorieren Windkraftfanatiker um Florian von Brunn aber völlig. Lieber Herr von Brunn, einfach 10 Nächte mal kurz rausgehen und sie werden feststellen, dass im Münchner Raum in 9 davon keinerlei Wind weht. Rationales Denken ist mittlerweile im Sog des Klimawandels sehr verpönt. Es zeugt nur von klarem Menschenverstand, wenn im Süden weniger WKAs gebaut werden als im Norden. Aber diesen Umstand traut sich kein Politiker mehr zu benennen, sonst ist er ein Klimawandelleugner oder Bremser für erneuerbare Energien.

Das sind wir übrigens nicht, wir nutzen Solarenergie seit 22 Jahren und PV mit Eigennutzung seit 10 Jahren, sowie in zweiter Generation eine Zisterne und können noch rational denken.

