Impfpflicht könnte sich als Zeitbombe erweisen

Teilen

Sebastian Horsch: Wenn der Chef nicht zuhört; Kommentar 8. August

Die Impfpflicht für Kranken-, Alten- und Pflegeeinrichtungen könnte sich als Zeitbombe erweisen. In der veröffentlichten Meinung wird der Eindruck erweckt, die Impfpflicht spielt keine praktische Rolle, weil die chronisch überforderten Gesundheitsämter sie gar nicht vollziehen. Das aber ist möglicherweise ein folgenschwerer Irrtum, hat doch der Bundesgerichtshof jüngst entschieden, dass ein Verstoß gegen die gesetzliche Verpflichtung der Einrichtungen zu Pflege- und Betreuungsleistungen nach dem allgemein anerkannten Stand fachlicher Erkenntnisse zur Minderung der Heimkosten führen kann. Dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht als unmittelbar geltender gesetzlicher Standard zu diesem „Stand fachlicher Erkenntnisse“ gehört, wird man nicht bestreiten können. Dann aber folgt daraus höchstrichterlich geklärt, dass der Verstoß gegen diese Impfpflicht unmittelbar zivilrechtliche Folgen hat, und zwar ganz ohne Zutun der Gesundheitsämter, die sich darin gefallen, sie nicht zu vollziehen. Ganz unabhängig vom Fachkräftemangel könnte das die wirtschaftlichen Fundamente der betroffenen Einrichtungen ins Wanken bringen. Über den Einrichtungen der Kranken- und Altenpflege hängt also ein veritables Damoklesschwert.

Fällt es, hätte das voraussichtlich dramatische Folgen für alle. Darin könnte der eigentliche Grund liegen, dass plötzlich Gesundheitspolitiker die Teilimpfpflicht aufgehoben sehen möchten. Das ist zwar ein Armutszeugnis, wer aber nicht will, dass die Kranken- und Altenpflege dem Risiko des finanziellen Zusammenbruchs ausgesetzt bleibt, wird das wohl oder übel unterstützen müssen. Ein Beleg für die Zukunftsfähigkeit des Landes ist das nicht. Das gilt vor allem, weil das offenbar die einzige Lehre ist, die der Politik einfällt.

Auf das offensichtliche Unvermögen der Gesundheitsverwaltung ist keine Reaktion erkennbar. Dabei ist seit zwei Jahren klar, dass weder eine belastbare Datenbasis vorhanden ist, noch eine Struktur, die in der Lage ist, damit umzugehen. Digitalisierung ist eben nicht arbeiten mit dem Computer. Digitalisierung ist Automatisierung von Abläufen. Das ist nicht nur die einzige Chance, mit wenig Personal in den Ämtern zurechtzukommen, sondern verlangt auch eine andere Organisation als es in Bayern die Kirchturmpolitik der Landratsämter leisten kann, den Überbleibseln der Postkutschenzeit. Obwohl man das im Land selber ändern kann und gar nicht die böse Ampel im Bund anmeckern müsste, herrscht dazu in der Staatsregierung das große Schweigen. Das Gemeinwohl kann nicht der Grund sein, der die überfälligen Strukturreformen verhindert. Es müssen andere Interessen sein, darum einen großen Bogen zu machen. Manchmal, wenn besonders ausgeprägte Geschäftstüchtigkeit von Mandatsträgern genauer untersucht wird, bekommt man einen Blick durch’s Schlüsselloch geboten.

Georg Schmid-Drechsler

München