Kein Kontrollverlust

Teilen

Georg Anastasiadis: Wir müssen wissen, wer zu uns kommt; Kommentar 17. März

Nicht nur im Interesse der deutschen Bevölkerung, sondern vor allem auch im Interesse ukrainischen Kriegsflüchtlinge – im wesentlichen Frauen und Kinder – gilt es, einen neuerlichen Kontrollverlust an den deutschen Grenzen unbedingt zu verhindern. Die Tatsache, dass sich die zuständige Bundesinnenministerin Faeser (SPD) entgegen dem Rat der Bundespolizei mit dem Hinweis auf eine fehlende Rechtsgrundlage gegen stationäre Grenzkontrollen ausspricht, zeugt von fehlender Lernfähigkeit und stellt zugleich ein politisches Armutszeugnis dar. Denn allein der abscheuliche Vergewaltigungsfall einer jungen Ukrainerin in Düsseldorf sollte in der Tat als Weckruf dafür dienen, dass im Zuge der Fluchtwelle aus der Ukraine auch solche Personengruppen einen Zugang nach Deutschland anstreben, bei denen eine eindeutige Identitätserfassung geboten erscheint. Die überwältigende Hilfsbereitschaft der deutschen Bevölkerung gegenüber den ukrainischen Frauen und Kindern, deren Männer und Väter ihre Heimat verteidigen, sollte nicht durch die Halsstarrigkeit einer Bundesinnenministerin konterkariert werden, die offensichtlich auch Schlupflöcher für Schleuserbanden hinzunehmen bereit ist.

Klaus Hofer

Gräfelfing

Es wäre wünschenswert, wenn Ihre fundierte Einschätzung (Kommentar) auch von politischen Entscheidungsträgern gelesen wird. ?? Herr Söder tut es mitunter, wie Sie mich wissen ließen. Nur, Herrn Söder betrifft es nicht. Er weiß sich und seine Familie zu schützen. Was soll eine junge Frau aus der Ukraine von Deutschland halten, wenn sie hier keinen Schutz findet?! - Wenn sie vom ‚Regen in die Traufe’ kommt?! - Was sollen die vielen Hilfsbereiten denken, die Frauen und Kindern, die, aus unserem Kulturkreis kommend, vor der russischen Invasion fliehen, helfen wollen, wenn ihre Hilfe durch rot-grüne Ideologen und dazu kann man ruhigen Gewissens die derzeitige deutsche Innenministerin zählen, konterkariert wird?! - Hat man nichts gelernt aus 2015 und den Folgejahren?! Oder will man nichts lernen? Oder muss es erst einen ‚großen Knall’ geben, in Form, dass dem Nachwuchs von Frau Baerbock und Herrn Habeck nichts Gutes widerfährt?! Wacht man erst dann aus seinen wattierten Ideologie-Träumen auf und setzt die rot/grüne Brille ab?! Der Innenminister unter Frau Merkel hat schon 2015 wegen fehlender Courage versagt und man fragt sich, gibt es denn keinen auf der heutigen Regierungsebene, der wenigstens eine lückenlose Kontrolle der Ausweisdokumente an den Grenzen durch unsere Grenzpolizei durchzusetzen in der Lage ist? Es muss doch im ureigensten Interesse eines jeden Landes sein, zu wissen, ‚wer den Schlagbaum passiert’?! - Wissen Sie, Herr Anastasiadis, ein Land auf dem Globus, das dermaßen desinteressiert, wurschtig und leichtsinnig, um nicht zu sagen, kriminell leichtfertig, die Situation an seinen Grenzen handhabt?

Rolf Poppe

Deisenhofen