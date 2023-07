Kirche soll sich um ihr Kerngeschäft kümmern

Das Abschieds-Symposium der Evangelischen Akademie Tutzing bedeutet eine Anerkennung für das große kirchliche Engagement des Menschen Heinrich Bedford-Strohm und ist ihm von ganzem Herzen zu gönnen: 12 Jahre bayerischer Landesbischof, sechs Jahre Vorsitzender der Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und nun Chef des Weltkirchenrats mit circa 600 Millionen Christen in aller Welt, fast auf Augenhöhe mit dem Papst.

Auf einem ganz anderen Blatt steht die Abschluss-Bilanz des scheidenden Bischofs für sein Geschäftsmodell politische Kirche. Wenn nach den eigenen Zahlen der EKD zwischen 1991 und 2022 die Austrittsquote in der EKD (Austrittsquote heißt Anteil der Ausgetretenen an den verbleibenden Mitgliedern) noch 10 % über den Horror-Zahlen der katholischen Kirche liegt, dann hat dieses Modell in meinen Augen – zumindest in dieser scharfen Ausprägung – Schiffbruch erlitten. Denn das Kirchenvolk, zumindest das Kirchensteuer zahlende, hat mit den Füßen dagegen abgestimmt. Die Fülle sozialethischer Forderungen der EKD – oft kaum noch zu unterscheiden von den Positionen bestimmter politischer Parteien – hat die bürgerliche Mitte der Kirche erzürnt und verschreckt, zum Beispiel Forderungen nach einer neuen politischen Kultur, nach einem Ausstieg aus der Atomenergie, nach einem ökologischen Umbau der Gesellschaft, nach einer uneingeschränkten Gastfreundschaft für in Deutschland ankommende Flüchtlinge, nach einer engagierten Klimapolitik und schließlich nach einer Positionierung der Kirche gegen rechts. Die Folgen aus dieser Abschluss-Bilanz, vor allem aus dem Wegbrechen der Kirchensteuereinnahmen, müssen nun die Kirchengemeinden tragen: Wegfall von Organistenstellen, Ausdünnung der Stellenzahl für Pfarrer und Diakone, Einstellung von kirchlichen Initiativen. Die Empfehlung an Bedford-Strohms designierten Nachfolger kann deshalb nur sein: Schuster, bleib bei deinem Leisten bzw. Ober-Hirte, bleib bei deinen Schafen.

Als Protestant wünsche ich mir eine Kirche, die sich wieder ihrem Kerngeschäft widmet (hier gibt es wahrlich genug zu tun), die sich nicht ständig und an vorderster Front mit theologisch wenig fundierten Botschaften an die Politik wendet oder gar versucht, Teil von ihr zu werden.

Jürgen Großkreutz

München