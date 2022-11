Kein prima Klima

Georg Anastasiadis: Wo beginnt der Terror im Namen des Klimas?; Kommentar 4. November, Klima-Aktivismus grenzt an Hysterie; Leserforum 5/6. November, Union fordert härtere Strafen für Klima-Aktivisten; Titelseite, Wohin führen die Klebeprotest-Aktionen?; Leserforum 7. November

Dem Leserbriefschreiber stimme ich in einem Punkt voll zu, nämlich dass sich die Kirchen viel mehr in die Politik einmischen sollten, was ja auch vom neuen Testament her gedeckt ist (Bergpredigt, Bewahrung der Schöpfung etc.). Unter der Ägide von Herrn Bedfort-Strohm und Herrn Marx taten die Kirchen dies auch mehr. Nicht korrekt finde ich allerdings, wenn hier undifferenziert die grüne Partei und deren Wähler (ich bin übrigens Wechselwähler) unisono für die unrechtmäßigen Aktionen einiger Klimaschützer verantwortlich gemacht werden. Man kann ja auch nicht die CSU und deren gesamte Wählerschaft für unmoralische Handlungsweisen einiger Protagonisten in der Maskenaffäre (Sauter, Tandler, Nüsslein z. B.) verantwortlich machen.

Dietmar A. Angerer

Bad Wiessee

Ein schrecklicher Verkehrsunfall in Berlin, bei dem eine Radfahrerin ums Leben kam. Jedes Jahr gibt es alleine in Deutschland circa 3000 Tote im Straßenverkehr, circa 140 Tote wären nach Hochrechnungen durch die Einführung eines Autobahntempolimits zu vermeiden. Hier stellen die Verkehrsminister und eine kleine Klientelpartei die Freiheit des Porschefahrers über die körperliche Unversehrtheit von Verkehrsteilnehmern! Wo bleibt hier der Aufschrei? Der Fahrer des Betonmischers, egal ob er eine (Mit-)schuld an dem Unfall hat, wird vermutlich sein Leben lang nicht mehr froh werden. Der Fahrer wurde zusätzlich von einem Messerstecher niedergestochen, ein weiteres Zeichen der Verrohung unserer Gesellschaft. Wo bleibt hier der Aufschrei? Zurück zur Klimakatastrophe. Unsere Enkel werden uns in 30 Jahren fragen: „Ihr wusstet es doch, warum habt ihr nicht gehandelt?“ Ich als Vertreter der älteren Generation bin froh, dass ein Teil der Jugend die Dramatik der Entwicklung erkannt hat und dagegen protestiert. Aber ein Rat für euch Aktivisten: Bleibt friedlich in eurem Protest, mit solchen Aktionen und der damit verbundenen Behinderung des öffentlichen Lebens werdet ihr die Ignoranten nicht bekehren, aber leider einige Sympathisanten abschrecken und verlieren.

Toni Bals

Walpertskirchen

„Hysterisch“ sind leider viele Beiträge im Leserforum zum Beispiel vom Wochenende:

„Die Klimaaktivisten gehen über Leichen,“ „die Klimaschutzgeister zeigen zunehmend ihre aggressive Fratze, es wird enden wie in der RAF“, „ausgebremste Autofahrer könnten die Klimaprotestierer einfach mal über den Haufen fahren,“ „man sollte die Aktivisten einfach kleben lassen.“ Ja, Ärger und Zorn der ausgebremsten Autofahrer sind verständlich! Er rechtfertigt aber nicht menschenverachtende Hassreden. Und das nur, weil wichtige Straßen für ein bis 2 Stunden gesperrt sind. Wenn unsere Politik nicht einmal in der Lage ist, eine Geschwindigkeitsbeschränkung durchzusetzen, sind solche Aktionen mit mutwilligen Straßensperren doch naheliegend, unabhängig davon, ob man sie verurteilt oder gutheißt. Wenn wir 30 Jahre weiterdenken, werden Dürre, Hitzetote, Wassermangel, Unwetter, Waldbrände mehr als wahrscheinlich sein, vor allem aber nicht gekannte Migrantenströme in das nördliche Europa, die unsere Gesellschaften weiter destabilisieren werden. Panikmache? Diese Prognose ist ebenso sicher, wie die Vorhersage des Club of Rome vor 50 Jahren mit einem Unterschied: die Folgen des Klimawandels sind früher eingetreten. Wir brauchen einen vernunftbasierten, von der Gesellschaft getragen massiven Ausbau der alternativen Energien und eine energische Verringerung der Ausbeutung fossiler Brennstoffe, natürlich mit Maß.

Dr. Michael Kögler

Garmisch-Partenkirchen

Sonntagabend wurde im TV eine der aktiven Klebe-Klimaaktivistinnen gefragt, was sie denn von der Regierung fordert. Ihre Antwort: Tempolimit auf den Autobahnen und das 9 Euro Ticket. Und wenn das nicht erreicht wird, wird die Last Generation noch härtere Maßnahmen ergreifen. Für ein Tempolimit bin ich auch. Wer das 9 Euro Ticket für alle bezahlen soll, weiss ich nicht. Und diese beiden Forderungen retten das Weltklima nicht. Sinnvoll wäre es, sich am Amazonas, der grössten Lunge der Welt, an den Bäumen festzukleben. Wenn die ganze Welt nicht aktiv im Umweltschutz mitmacht, werden die sich wohl noch viele Jahre irgendwo hinkleben müssen, weiterhin hirnrissig Kunstwerke beschmieren, Straßenverkehr behindern und erreichen doch nichts. Demonstrationen gehören zu einer Demokratie, aber Zerstörung fremden Eigentums nicht.

Jutta Schweickert

Germering

Der CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt fordert härtere Strafen für die Klima-Aktivisten. Klima-Protest darf kein Freibrief für Straftaten sein, sagte der CSU-Politiker. Hinsichtlich dieser Aussage gehe ich mit dem Volksvertreter konform. Gleiche Rechte fordern auch gleiche Pflichten und vor dem Gesetz sind ja schließlich alle gleich zumindest ist das die gängige Lesart. Nun frage ich mich natürlich im Zusammenhang mit der Forderung des Herrn Dobrindt, ob es vielleicht nicht besser wäre auch jene zu bestrafen, die für den zunehmend bedrohlicher werdenden Klimawandel hauptsächlich verantwortlich sind aber durch die Immunität und Indemnität über einen gewissen Freibrief verfügen für ihr politisches Versagen speziell in Bezug auf den Klimawandel nicht zur Rechenschaft gezogen zu werden. Wenn die Herrschaften aus dem Politik-Bussiness jetzt über die Klimabewegung der „Letzten Generation“ besorgte Gesichter machen, sollten ihnen zumindest durch die zunehmende Radikalisierung der Klima-Aktivisten der Gedanke kommen, dass das permanente „Bussiness as usual“ der vergangenen Jahrzehnte die Grundlage für das teilweise chaotische Vorgehen der Demonstranten geschaffen hat.

Michael Bergmann

Garmisch-Partenkirchen