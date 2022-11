Klima-Aktivisten und Zuversicht

Teilen

Leonie Hudelmaier: Verzweifelter Schrei nach Aufmerksamkeit; Kommentar 11. November

Klima-Aktivisten dürfen keine Menschen gefährden oder Kulturgüter zerstören. Es ist ja schon sehr, sehr traurig, dass sich Menschen in ihrer Verzweiflung auf die Straße kleben müssen, um Gehör zu finden und ihre Sorgen und Ängste ernst genommen werden. Mir tun unsere Kinder und die nächsten Generationen wirklich leid. Es ist alles kaputt, zerstört, verbraucht oder verschleudert. Angefangen vom Ozonloch bis hin zum Schuldenberg. Diese Generation lässt für die Nächsten nichts übrig, keinen einzigen Fisch. Überfischung und Kollaps der Meere, Ozeane versinken im Plastikmüll. Gefährdung des Trinkwassers durch Fracking. So werden auch noch die letzten Tropfen unserer Lebensgrundlage mit gefährlichen Chemikalien verunreinigt. Böden werden ausgelaugt und für die nächsten Generationen unbrauchbar gemacht. Regenwälder abgeholzt. Lebensmittelverschwendung grenzenlos. Tierquälerei in der Fleischindustrie. Immer mehr Menschen, vor allem junge Leute, werden zum Vegetarier oder Veganer, weil sie das Fleisch dieser gequälten Tiere nicht mehr essen wollen. Kriege, Ausbeutung von Ressourcen und Arbeitskräften, Altersarmut und Atommüll. Die Liste könnte noch endlos fortgesetzt werden. Politiker, die nur reden und nicht handeln, Steuergelder verschwenden. Sich mehr für ihre Posten und die Aufrechterhaltung ihrer Wählerstimmen interessieren, als die Sorgen und Ängste ihrer Bürger ernst zu nehmen. Die Macht- und Geldgier skrupelloser Finanzjongleure ist unersättlich und grenzenlos. Manager, die trotz unvorstellbarem Gehalt durch Tricks versuchen, sich weiter zu bereichern. Unternehmer, die keine Möglichkeit auslassen, ihren Profit zu steigern. Nach der Abhängigkeit von Russland mit deren Gaslieferungen werden Teile des Hamburger Hafen an China verscherbelt. Was muss in der Welt eigentlich noch passieren? Friedliche Protestler verdienen keine Häme, sondern unsere Unterstützung.

Helga Dörfler

Penzberg

Natürlich kann man zu allen Themen unterschiedliche Standpunkte haben und kritisch sehen! Es gibt leider nahezu keine positiven, in die Zukunft gerichteten Kommentare, weder in den Medien, noch unter den Leserbriefschreibern. Was ist los im Lande? Es funktioniert so vieles: Schulbildung, Uni (kostenlos), Kitaausbau, unabhängige Justiz, Meinungsfreiheit, Gleichstellung, Demonstrationsrechte, Verkehrswesen, Rentensystem, Demokratie, Gesundheitswesen, Polizei, Ehrenamt, Sportvereine, Landwirtschaft, Wasserqualität. Selbst die immerwährende Kritik, für die Umwelt wird zu wenig getan, ist einfach nicht richtig und widerlegbar! Auch nicht alle Politiker sind nur schlecht und setzen sich überwiegend für das Gemeinwohl ein (schwarze Schafe gibt es überall und in allen Bereichen). Wenn man sich mal wieder aufregt, empfehle ich einen Blick in die uns umgebenden Länder und Kontinente!

Anton Bönig

Erding

Mal ehrlich, ist das intelligent? Im Moment tagt die 27. Klimakonferenz. Die Fakten liegen schon seit Jahrzehnten auf dem Tisch. Wenn jemand 27 Mal die Fahrprüfung nicht besteht, was würden sie von diesem Menschen denken? Im Falle des Klimas geht es um nichts Geringeres als um unsere Existenz! Was haben wir Bürger in unserem persönlichen Alltag geändert?

Der Mensch rühmt sich als intelligentestes Wesen auf der Welt, aber man zerstört wissentlich seine Existenzgrundlage, um seinen Wohlstand zu retten! Intelligent wäre, es zu verstehen, dass Wohlstand eigentlich bedeutet, gesund zu sein, soziale Kontakte zu haben sowie alles zum Leben Notwendige, vor allem gesunde Lebensmittel. Warum führen wir nicht z. B. einen Klimapass europaweit ein. Beim Tanken und bei Flugreisen werden entsprechend von der Chipkarte CO2-Punkte abgezogen. Ist das Kontingent verbraucht, wird Fliegen und Tanken viel teurer. Das würde Bewusstsein und Eigenverantwortung schaffen, welches sich im Geldbeutel widerspiegelt. Schauen Sie in die Geschäfte! Wird wirklich alles gebraucht, was angeboten wird? Wir müssen unser Handeln überdenken! Nicht wer mit Energie nur so um sich wirft und es sich leisten kann, sollte geachtet werden, sondern derjenige, der intelligent mit den Ressourcen umgeht. Jeder von uns ist ein Teil des Ganzen. Daher hat auch jeder Einzelne eine Verantwortung, das Ganze, was zudem unsere Lebensgrundlage ist, zu einem Besseren zu wenden. Werfen wir noch heute unsere Gewohnheiten über Bord und handeln wir intelligent zugunsten des Klimas! Die nächsten Generationen werden es uns danken.

Jutta Dameris

Lesen Sie auch Zur Lage in der katholischen Kirche

Seefeld

Ihr wollt genau wie die „Fridays for Future“-Leute eine bessere Umwelt. Das wollen wir alle. Aber es ist immer so einfach, zu sagen: Regierung mach mal! Sagt doch auch mal, was die machen soll! Ihr wollt keine Atomkraft, kein Gas, keine Kohle, aber woher soll die Energie dann kommen? Alle Bänder stehen still, weil der Umweltschutz es will? Was seid ihr bereit, dafür zu tun? Seid ihr bereit, auch nur einen Tag auf euer wahrscheinlich neustes Smartphone zu verzichten?



Auch Elektroautos brauchen Strom. Und habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, was mit den nachher verbrauchten Akkus geschieht? Atommüll wollen wir alle nicht, aber Elektromüll auch nicht, ganz abgesehen davon, dass die Gewinnung von Lithium und Kobalt auch Energie braucht. Wir haben nicht genug Windräder und Solarpaneele, das dauert noch, aber für die Herstellung brauchen wir auch Energie, wie für alles. Oder wollt ihr frieren? Auch die Lebensmittel müssen mit Energie hergestellt und transportiert werden. Ich weiß, was frieren heißt. Ich habe Winter ohne Heizung erlebt, und die waren härter als heute. Wir schliefen zu fünft in einem Raum mit 10 Quadratmetern, weil das der einzige Raum im Haus war, der noch komplette Glasfenster hatte. Als ich eine ansteckende Krankheit bekam, musste ich aus dem Zimmer raus. Dann lag ich auf einem Strohsack in einem Raum, dessen Fenster teilweise nur mit Pappe zugenagelt waren. Es war so kalt, dass die Wasserleitungen einfroren. Zum Glück lag Schnee, den wir auftauen konnten. Ich habe auch eine Zeit erlebt, da bekamen wir im Monat einen Sack Mehl und täglich einen Liter Milch. Es gab keinen Lebensmittelladen, also auch kein Fleisch oder Fleischwaren. Das Brot haben wir in einem echten Steinofen gebacken. Ich könnte euch noch mehr davon erzählen. Strom gab es nur stundenweise. Wollt ihr so was? Ihr mit eurem Anspruchsdenken? Auch der Klebstoff, mit dem ihr euch festklebt und das Lösungsmittel werden mit Energie hergestellt. Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen, da bin ich sofort dabei; ich bedaure, dass die Grünen sich da nicht durchgesetzt haben. Aber wie für die Amerikaner die Waffen sind für die Deutschen die Autos heilige Kühe. Aber Sachbeschädigungen? Nein! Auch eure Straßenblockaden sind eine Schädigung, außerdem wird dann nur die Umwelt woanders verpestet und zwar noch mehr wegen des Umwegs. Wenn ich verantwortlich wäre, würde ich euch einfach kleben lassen und den Verkehr umleiten, der wird auch wegen anderer Anlässe umgeleitet. Und dann würde ich euch da sitzen lassen, stunden- oder auch tagelang. Viel Spaß! Mit diesen überzogenen Aktionen spielt ihr nur jenen in die Hände, die den Klimawandel verleugnen. Für den Klimaschutz tut ihr damit nichts.



Hubertus Streve



Starnberg