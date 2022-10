Klima-Protest kontraproduktiv

Teilen

Christian Deutschländer: Wirre Taten schaden dem Anliegen; Kommentar 26. Oktober

Klima gegen Kunst: Diese „Aktivsten“ wollen offensichtlich mit ihren Aktionen auf Missstände aufmerksam machen, die hierzu gewählten Mittel führen meist zu Beschädigungen, Behinderungen und Verzögerungen, Gefährdungen und im schlimmsten Fall Verhinderung erforderlicher Notfall-Einsätze mit entsprechenden negativen Auswirkungen.

Ob und in welchem Maß das Ganze gesetzeswidrig oder strafbar ist, mögen andere entscheiden.

Ich fürchte vielmehr, dass zum Beispiel dem geneigten Museumsbesucher oder dem geplagten Verkehrsteilnehmer eher Unverständnis, Verzweiflung, Ärger bis hin zu Wut haften bleibt, anstatt dem erwarteten Verständnis oder gar der Auseinandersetzung mit dem angeprangerten Thema – somit eindeutige Themaverfehlung: Setzen! Sechs – und beim nächsten Mal einfach mal das Denkstüberl einschalten!

Marco Mannhardt

Machtlfing

Was für ein herrlicher und stimmiger Kommentar. Herr Deutschländer, Sie haben mir aus der Seele gesprochen. Wenn doch nur einmal die zuständigen Gerichte und Richter den Mut aufbringen und der Sachlage entsprechend härtere Strafen aussprechen würden.

Unsere Polizei nehme ich ausdrücklich in Schutz. Was soll diese denn unternehmen, wenn die gängige Rechtssprechung so ist wie beschrieben.

Sie würde gerne härter durchgreifen. Greift sie in Einzelfällen einmal bei diesen wirren (irren) Aktionen konsequent durch, muss sie sich anschließend vor wem auch immer, intern rechtfertigen.

Zu allem Übel finden sich auch immer wieder Rechtsanwälte, die diesen angeblichen Klimaaktivisten ihre Dienste anbieten, da deren Persönlichkeitsrechte angeblich massiv verletzt worden seien.

Zum Schluss noch eine Information, die zeigt, welches Verständnis diese Aktivisten haben: Bei einer ihrer Aktionen haben sie unter anderem auch einen Eingangsbereich bei Volkswagen besetzt. Sie haben dann dort ein Essen ihrer Wahl bestellt und waren empört, nur ein Essen zu erhalten, dass aus der VW-Kantine geliefert wurde.

Sie waren wohl auch völlig überrascht, dass sie während ihrer Aktion einmal das WC aufsuchen mussten und dabei lautstark um Unterstützung gebeten haben.

Hartmut Mellinger

Vaterstetten

Ich gebe dem Bundesjustizminister völlig recht in seiner Bewertung der Attacken der „ Last Generation“ gegen die Kunst. Diese Attacken sind so absurd und respektlos, dass ich nur fassungslos den Kopf schütteln kann. Wo sind die Aufstände gegen Indien und China, die hunderte von Kohlekraftwerken bauen wollen, gegen Bolsonaro, der täglich den Amazonasurwald weiter abholzen lässt, gegen Russland, das in Sibirien das Auftauen des Permafrosts forciert und damit riesige Mengen Methangas freigesetzt wird, noch schädlicher als CO2. Da sind die Attacken gegen die Kunst einfach nur dumm, naiv und sinnlos. Hoffentlich werden sie entsprechend bestraft. Bewirken werden sie damit gar nichts.

Jutta Schweickert

Germering

Den zumeist spätpubertierenden Straftätern, die größtenteils nicht ihren eigenen Lebensunterhalt bestreiten und sich als sog. „Klimaaktivisten“ betätigen, geht es nicht um eine sachgerechte Diskussion über den Klima- schutz, sondern um die Durchsetzung ihrer radikalen Vorstellungen mit illegalen Mitteln. Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr sowie Gewalt gegen Sachen sind daher auch nicht als Ausdruck zivilen Ungehorsams zu bewerten. Diese stellen vielmehr unzivilisierte und strafbewehrte Übergriffe auf unseren Rechtsstaat und die von den „Aktionen“ betroffenen Bürger dar. Die kaum verborgene Sympathie, mit denen manche Vertreter linksgrüner Kreise den Aktivitäten der selbst ernannten „Klimaaktivisten“ begegnen, läßt dabei eine gefährliche Distanz sowohl zu unseren demokratischen als auch zu unseren rechtsstaatlichen Errungenschaften erkennen. Schon die Erfahrungen mit der seinerzeitigen RAF lehren jedoch, dass es im Universum einer radikalisierten Minderheit nur eines kleinen Schrittes von der Gewalt gegen Sachen zur Gewalt gegen Menschen bedarf. Milde Urteile gegen die „Klimaaktivisten“ sind daher genauso wenig angezeigt, wie die bloße Hinnahme von Straßensperren durch die Polizei.

Klaus Hofer

Gräfelfing

Da ist eben der Unterschied Herr Deutschländer: „Wirre Taten schaden dem Anliegen,“ schreiben Sie. Das weichgespülte Wort Anliegen im Zusammenhang mit dem Klimawandel spricht für sich. Notwendigkeit ist das Wort, dem die Sachlage gerecht wird und dieser Notwendigkeit versuchen junge Menschen berechtigterweise Geltung zu verschaffen. Dies eine Form von Extremismus zu nennen, finde ich zutiefst verwerflich. Ziviler Ungehorsam ist nicht niedlich, wie Sie schreiben, dazu braucht es Mut und Courage. Die Natur steht allemal höher als irgend eine menschliche Kunst. Wird die Natur, unser Lebensraum, nicht als die höchste Kunst verstanden, dann ist uns jedes Kunstverständnis abhandengekommen.

Ben Possemis

66 Jahre, Raisting