Kritik und Häme für Klima-Kleber

Marc Beyer: Zu Komplex für pauschale Lösungen; Kommentar, Kritik an fliegenden Klima-Aktivisten; Leserforum 3. Februar

Man muss diese jungen Leute verstehen, die wollen auf Bali halt noch einmal sehen und erleben, was alles verloren geht, wenn sie sich nicht auf der A10 in Stuttgart festkleben. Und außerdem: Der Flieger wäre ja auch ohne sie losgeflogen und hätte das Klima belastet. Und schließlich hat natürlich völlig zurecht dieser Sprecher der letzten Generation darauf hingewiesen, dass es ein qualitativer Unterschied ist, ob ich als Klimaschützer oder als Privatperson dazu beitrage, dass ein Flieger 140 000 Liter Kerosin verbrennt. Die deutsche Gerichtsbarkeit wird sich sehr genau überlegen müssen, wie sie mit der Missachtung eines gerichtlich anberaumten Anhörungstermins umgeht. Denn: Geschah die Missachtung durch Klimaschützer oder doch schon durch Privatpersonen? Jedenfalls zeugt die Missachtung einer gerichtlich anberaumten Anhörung von Mut und, ja, von Gesinnungsheldentum. Welche Rolle spielen da Realitäten und Regelwerke? Letzten Ende dürfen wir alle davon ausgehen, dass diese beiden jungen Leute nach ihrer Rückkehr aus Bali mit sehr viel nachhaltigerer Motivation Rettungskräfte, Notfallteams, Sozialarbeiter, Handwerker und manch anderen, für den Bali außerhalb der Realisierungsmöglichkeiten liegt, im Interesse der Schönheiten Balis und Stuttgarter Großbürgergewissensberuhigung verkehrstechnisch blockieren werden.

Benno Weiß

Unterammergau

Die heftige Kritik und Häme wegen des Thailand-Fluges der Klimaaktivisten ist absolut verständlich und folgerichtig. Aber wie viele unserer Flughafengegner, Feinstaub-Messer und Lichterzeichen-Beleuchter sind nicht selber auch schon in den Urlaub geflogen oder machen mit dem Auto oder Schiff lange Ferienreisen? Der werfe den ersten Stein! In diesem Sinne täte wohl eine verbale Abrüstung gut.

Ulrich Hagemann

Allershausen

Also, ich finde es super, dass zwei Aktivisten in ihren wohlverdienten und hart erarbeiteten Urlaub nach Asien geflogen sind. Ergebnis: zwei weniger in Deutschland. Bitte verzichtet am besten gleich auf euren letzten Flug, nämlich den Rückflug! Noch besser wäre es, wenn ihnen möglichst viele von diesen Chaoten nachreisen, am besten über China. Da könnt ihr dann fleißig demonstrieren und den Staat ärgern, mal schauen wann ihr dann in Bali ankommt! Da bliebe dann die normale Menschheit hier in Deutschland, die für das Leben jeden Tag sorgt, von eurer Anwesenheit verschont.

Norbert Baumgartner

Langenbach

Entschuldigung, ich fahre auch nur als Privatmann 200 auf der Autobahn, und nicht als Aktivist. Bitte belästigt nicht länger.

Hans Lachner

Paehl

Über die Doppelmoral der Klima-Aktivisten regen sich zu recht viele auf, aber ich denke, man kann das Thema weiter fassen. Grüne Politiker wollen auf Bundesebene mehr Windkraft usw., auf kommunaler Ebene wird von grünen Parteigenossen Widerstand organisiert. Der Strom kommt halt aus der Steckdose. Oder war nicht die grüne Fraktion im Bundestag die Partei, die pro Person die meisten Flugkilometer gesammelt hat? Aber das trifft auch auf viele Bürger zu, wenn sie im Bioladen einkaufen, die Grünen wählen und dann die nächste Fernreise oder Kreuzfahrt buchen. Anders sind die vielen Fluggäste in Deutschland nicht zu erklären. Oder regen sich nicht viele Bürger über Dieselfahrzeuge auf und zählen die Partikel, die ausgestoßen werden – freuen sich aber über die Wärme ihrer Kaminöfen, welche laut Umweltbundesamt die reinsten Dreckschleudern sind, und der Rauch für Mensch und Tier hochgradig gesundheitsschädlich ist? Doppelmoral ist überall. Jeder, der sich völlig zu recht darüber aufregt, sollte zumindest auch sein eigenes Verhalten reflektieren und entsprechend handeln. Zum Beispiel auf Fernreisen verzichten und freiwillig Filteranlagen in den Kamin bei Holzöfen nachrüsten.

Bernhard Franzwa

Gröbenzell

Das glaubt doch keiner! Da klebt sich einer dieser Wirrköpfe in München ans Pflaster, und dann lese ich im Merkur, dass er in den Urlaub nach Bali fliegt. Da entsteht ja kein CO2, weil er sich wahrscheinlich im Flieger am Sitz festgeklebt hat.

Hans Möckel

München

Was für Heuchler! Ein Sprecher der selbst ernannten „Letzte Generation“ findet nichts dabei, dass sich „Klima-Kleber“ privat einen Urlaub nach Thailand gönnen, weil sie den als Privatleute gebucht hätten. Als was buchen denn die vielen Leute eine Schiffs-, Flug- oder Autoreise? Aber sie werden von diesen moralisierenden Aktivisten mit erhobenen Zeigefingern an den Pranger gestellt, dass sie große Schuld auf sich laden, weil dieses Verhalten den Klimawandel beschleunige. Aber bei den eigenen Leuten ist das natürlich etwas anderes. Sie haben ja als Privatleute gebucht, nicht als Klimaschützer! Geht’s noch? Lächerlicher kann man sich kaum noch machen. Aber Thailand wäre doch ein äußerst geeignetes Land, um sich für Menschenrechte, Freiheit und Klimawandel festzukleben. Mal sehen, ob wir da Bilder zu sehen bekommen, auf denen Aktivisten zwischen Müllbergen an wilden Stränden oder Flüssen, an denen Touristen nicht so zu sehen sind, festgeklebt demonstrieren? Die Sprecherin der sogenannten Klimaaktivisten, van Baalen, verkündet öffentlich, dass sie von Spendengeldern finanziert werden, weil sie Bildungsarbeiten leisten. Sie müssen nicht im tägliche Hamsterrad zur Arbeit fahren, sondern reden sich ein, Bildungsarbeit durch Festkleben auf öffentlichen Straßen zu leisten und damit Menschen, die unsere Wirtschaft und damit Wohlstand am Laufen halten, von der Arbeit aufhalten, weil sie ja angeblich höhere Ziele verfolgen. Sie kündigen Blockaden in allen Regionen an, um unser Land zum Stillstand zu bringen. Da wäre doch hochinteressant zu erfahren, welche Lobbyisten diese Spender sind? Was für Ziele wollen diese in unserer Gesellschaft erreichen? Das Klimathema erscheint mir hier sehr vorgeschoben.

Hannelore Hartmann

Starnberg