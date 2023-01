Konsequenzen aus Silvesterkrawallen

Mike Schier: Verbote dort, wo sie angebracht sind; Kommentar, Immer wieder Berlin; Politik 3. Januar, Georg Anastasiadis: Nach den Böllern die Nebelkerzen; Kommentar, Matthias Schneider: Jung, männlich, oft mit Fluchterfahrung; Im Blickpunkt 4. Januar

Herr Schier, darf ich Ihren Kommentar zitieren: „Es gibt gute Argumente gegen die Böllerei: Umweltschutz, Müll, Millionen verschreckter Haustiere. Warum aber sollten Familien in Bad Wiessee, Huglfing oder Olching deshalb keine Raketen mehr in den Himmel steigen lassen dürfen?“ Na ja, genau deswegen, oder haben Sie auch nur ein Argument, warum sie das weiterhin dürfen sollen?

Frank Rumpa

Wang

Was in der Silvesternacht geschehen ist, ist nicht nachvollziehbar. Was geschieht mit uns und unserer Gesellschaft. Verrohung, Rücksichtslosigkeit. Wir sind eine Ellenbogengesellschaft geworden. Unsere Gesetzgebung und Urteile entsprechen nicht mehr unserer Zeit. Wir nennen uns ein Polizeistaat, Unrecht vor Recht. Wir sind kein Polizeistaat mehr, denn es wird nicht danach gehandelt. In vielen Großstädten kann man sich nachts nicht mehr getrauen auszugehen, ohne belästig zu werden. Vereidigt man sich, bekommt man noch eine Anzeige wegen Körperverletzung. Wie meinte ein Polizeibeamter: Seien Sie vorsichtig mit ihrer Behauptung! Wie meinte einmal ein Vermieter: Haben Sie Zeugen? In unserem Staat gilt zwischenzeitlich Unrecht vor Recht. Da gibt es noch die drei Affen: nichts hören, nichts sehen, nichts sprechen. Dann ist die Welt in Ordnung.

Christine Schieron

Rottach-Egern

Was regen wir uns noch auf. Es war doch abzusehen, was in der Silvesternacht in Berlin geschieht. Bei dem rot-rot- grünen Senat ist doch alles Negative erlaubt. Wenn in Deutschlands Städten etwas Negatives passiert ist Berlin an erster Stelle. Die rot-rot- grüne Regierung ist ja nicht einmal fähig, Wahlen durchzuführen. In Berlin zählt Opferschutz Randalierer vor der den Polizisten. Wie ich heute gelesen habe, sind alle Chaoten wieder auf freien Fuß. Das ist Berlin.

Klaus Enders

Fürstenfeldbruck

Wir sind endgültig hier nicht mehr dahoam.

Gretl Morbitzer

Bad Tölz

Es ist schlimm genug, dass sich unter den festgenommenen Straftätern der chaotischen Angriffe in Berlin auch 40 Deutsche befanden. Dass es sich aber bei den Festgenommenen in großer Überzahl um ausländische Jugendliche handelte, hat eine besondere Dimension und ist kein Sylvester-Problem. Welche Konsequenzen haben eigentlich die zahlreichen Straftäter der Kölner Neujahrsnacht 2015 zu spüren bekommen? Vielleicht waren einige von damals in Berlin wieder mit dabei? Diesmal ging es eben nicht gegen die, nach ihren Moralvorstellungen zu freizügigen Frauen, sondern diesmal mussten die Ordnungskräfte, für die pure Verachtung unserer Gesellschaft und ihrer Werte herhalten. Es sollte unseren Politikern zu denken geben, was ein achtbarer Mensch wie Herr Ahmad Mansour, den man bestimmt nicht als Rechtsradikalen bezeichnen kann, zu diesem Thema zu sagen hat! Unsere Politiker dagegen haben Angst im Ausland - aber besonders im Inland - als fremdenfeindlich bezeichnet zu werden, wenn sie konsequent gegen Asylbewerber vorgehen, die gezielt die Normen unseres Rechtsstaates verletzen. Dieses Thema darf nicht weiter tabuisiert werden, sondern muss ebenso angesprochen werden, wie Rassismus und Diskriminierung“. Warum suchen Menschen überhaupt in einem Staat Zuflucht, dessen Ordnung, dessen Gesetzte und Moralvorstellungen sie zutiefst verachten? Saudi-Arabien und die Emirate würden sich doch für sie als Schutzort vor Verfolgung viel besser eignen!

Gerlinde Schanze

München

Die politische Instinktlosigkeit unserer Regierenden ist geradezu erschreckend. Bei dem verzweifelten Bemühen (mehr ist es ja nicht), unsere hohen demokratischen, moralisch/ethischen Werte zu vermitteln, laufen wir inzwischen Gefahr, genau diese selbst zu verlieren. Aktuell haben wir wieder mal eine Silvesternacht erlebt (nach Köln 2015, sexuelle Massenübergriffe auf Frauen), die das Thema der fehlgeschlagenen Integration regelrecht „hochböllern“. Es hat sich offensichtlich nichts zum Positiven verändert. Aber unsere Politiker sind schon wieder fleißig dabei, sich die Situation schön zu reden. Alle Chaoten sind schon wieder auf freiem Fuß. Auch die unkontrollierte Zuwanderung von Asylanten, Wirtschaftsflüchtlingen und auch Abenteurern usw. geht munter weiter. Obwohl jetzt schon klar ist, dass es in vielerlei Beziehung nicht zu schaffen sein wird: angefangen bei der allgemeinen Wohnungsnot, bis hin in die Bildungssysteme und in den Arbeitsmarkt, bis letztendlich in unsere strapazierten Sozialsysteme. Die diesbezügliche Unfähigkeit und Naivität der Regierenden wird immer deutlicher. Reden werden viele geschwungen, und damit endet offensichtlich der Job des Politikers. „Wir wollen, wir müssen, wir werden usw - aber es wird nichts wirklich getan, da liegt das Problem.

Hannelore Grüning

Bad Wiessee

Nun soll sich ein Großteil der deutschen Bevölkerung wieder nach einigen, wahrscheinlich schon polizeibekannten Randalierern, welche laut Aussage unserer Behörden größtenteils Traumatisiert sind ,richten und eigene Traditionen begraben. Der Psychologe Ahmad Mansour hat sicher Recht das unserer Polizei kaum Respekt entgegengebracht wird. Auch dieses Jahr wird nicht viel passieren mit den Tätern, da der Polizei durch politische Vorgaben die Hände gebunden sind. Sollte ein Polizist einen Asylbewerber verletzen wäre der Aufschrei riesengroß! Die Personalien werden aufgenommen und in zwei Wochen redet niemand mehr darüber. Die Worte unserer Politiker ,das mit aller Härte dagegen vorgegangen wird, muss doch bei allen Helfern wie Hohn klingen. Die Täter sollten so bald wie möglich abgeschoben werden. Egal aus welchen Land sie kommen. Wer hier Straftaten begeht hat kein Recht auf Schutz. Wenn das mal gemacht würde überlegen sich die anderen sicher Ihr verhalten. Aber sie wissen ja das Ihnen in Deutschland nichts passiert. Es ist leider die traurige Wahrheit die nicht ausgesprochen werden darf.

Torsten Just

Geretsried

Nach der nun nächsten katastrophalen Silvesternacht in Berlin, seit der unsäglichen Silvesternacht Köln, versuchen nun die verantwortlichen linken Politiker sich hinter dem Böllerproblem zu verstecken. Wie erbärmlich. Nichts hat sich seit Köln geändert, von den 145 festgenommenen (alle sind wieder auf freiem Fuß) waren 45 Deutsche, wobei nicht gesagt wird wie viele davon Migrationshintergrund haben. Das Ergebnis ist eine nach wie vor verweigerte Integration, ohne die Bereitschaft in unserer freien liberale Gesellschaftsform, nach unseren Regeln und Gesetzen leben zu wollen. Sie sind vor archaischen, autoritären Gesellschaftsformen, oder aus wirtschaftlichen Gründen in die unsere geflohen, wollen nun aber nicht nach dieser leben. Auch ohne Böllern werden sie Formen finden, wie sie uns ihre Verachtung zeigen können.

Walter Herzog

Otterfing

Generell bin ich für ein Böllerverbot wegen Umwelt- und Tierschutz, unfassbaren Müllmengen- meist einfach liegengelassen - und Luftverschmutzung. Fassungslos macht mich die Gewalt in Berlin von überwiegend Jugendlichen und jungen Männern mit Migrationshintergrund gegenüber Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften. Es wird höchste Zeit, den Kuschelkurs gegenüber diesen Männern überall zu beenden, speziell in Berlin. Sozialpsychologe Ahmed Mansour warnt schon seit Jahren, dass die meisten dieser Straftäter aus einem Migrationshintergrund kommen, in dem die Verachtung gegenüber Amtsträgern und dem Rechtsstaat normales Verhalten ist. Das können wir uns nicht bieten lassen. Dieses asoziale brutale Verhalten gehört konsequent bestraft, und zwar sofort. Ebenso müssen alle Einsatzwagen mit Dash-Cams und Polizisten und Feuerwehrleute in Brennpunkten mit Body-Cams ausgestattet werden. Das muss unserem Staat die Sicherheit seiner Mitarbeiter und aller Freiwilligen wert sein. Die Zeit des großen Verständnisses gegenüber diesen Straftätern muss endlich aufhören.

Jutta Schweickert

Germering

So wird man also sein Trauma aus den Kriegsgebieten in Syrien und Afghanistan los: Indem man in dem Land, in dem man Schutz, Sicherheit und Vollversorgung findet, mit Feuerwerk so richtig die Sau rauslässt, sich einen Dreck um die Unversehrtheit von Rettungskräften und die öffentliche Sicherheit und Ordnung schert, nein, sogar vorsätzlich dagegen vorgeht. Wie oft muss die deutsche Politik eigentlich noch vorgeführt bekommen, wie sehr uns manche dieser Schutzsuchenden in ihrem tiefsten Inneren verachten und unsere Gesetze für lächerlich erklären. Wann wird entsprechend der Gesetzgebung, angemessen gehandelt, anstatt in tiefer Betroffenheit zu schwurbeln und die Fakten zu verschleiern? Wann benennen die verantwortlichen Politiker das Problem? Herr Scholz, Frau Faeser, Frau Giffey, Sie sind dran! Ich will diese chaotischen Zustände in meinem Heimatland nicht und auch keine Verbote, nur weil die Politik nicht in der Lage ist die Randalierer adäquat zu bestrafen.

Ulrike Hornig

Riemerling

Bereits seit der Ära Merkel gehört die Tabuisierung unerwünschter Realitäten im Zusammenhang mit sich wiederholenden Gewaltexzessen durch bestimmte Migranten zu den traurigen Konstanten in der deutschen Politik. Das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat nimmt jedoch dauerhaften Schaden, wenn sich die Politik in bloße Beschwichtigungsformeln flüchtet, weil diese zu konstruktiven Lösungen weder willens noch in der Lage ist. Dabei geht es natürlich nicht um eine generelle Stigmatisierung von Zuwanderern, wohl aber um konsequente Maßnahmen gegen solche vermeintlich Schutzsuchenden, die ihren Aufenthalt in unserem Land zur Begehung von Straftaten missbrauchen und dadurch auch ihre fehlende Integrationsbereitschaft unter Beweis gestellt haben. Sowohl die Verfestigung krimineller Clanstrukturen in mehreren deutschen Städten als auch die Gewalttaten einzelner Migranten dokumentieren, dass es nicht nur um eine harte Bestrafung der jeweiligen Täter, sondern auch um deren konsequente Abschiebung nach Strafverbüßung geht. Denn das bloße Abbüßen von zudem meist geringen Haftstrafen gehört längst zu den Bestätigungsritualen der Mitglieder abgekoppelter Parallelgesellschaften. Auch der Verzicht auf eine Abschiebung in „instabile Herkunftsländer“, wie jüngst der eines Vergewaltigers nach Afghanistan, ist schon aus Gründen eines adäquaten Schutzes der Allgemeinheit nicht länger zu rechtfertigen. Anderenfalls ist eine weitergehende Kapitulation unseres Rechtsstaates nurmehr eine Frage der Zeit.

Klaus Hofer

Gräfelfing

Wie gewohnt von Herrn Anastasiadis wieder ein klarer und deutlicher Kommentar. Allein dafür lohnt es sich, den Münchner Merkur regelmäßig zu lesen. Danke! Ja, auch diese Nebelkerzen bin ich bei Themen um Männer mit Migrationshintergrund leider schon gewöhnt. Aber ich akzeptiere es nicht! Im Öffentlich Rechtlichen Rundfunk sprach man anfangs von jungen Männern, welche die Ausschreitungen begingen. Dass aber „Gruppen junger Männer mit Migrationshintergrund bei diesen Ausschreitungen weit überrepräsentiert sind“ (Wendt, Chef der Polizeigewerkschaft), davon wurde nicht berichtet. Warum? Will man die Öffentlichkeit nicht „beunruhigen“? Der von mir sehr geschätzte Psychologe Ahmad Mansour bringt es auf den Punkt: „In Berlin gibt es Gruppen von Jugendlichen, die den Staat als sehr schwach wahrnehmen … „ Jens Spahn (CDU) ergänzt: „Da geht es eher um ungeregelte Migration, gescheiterte Integration und fehlenden Respekt vor dem Staat statt um Feuerwerk.“ Fehlender Respekt vor einer handlungsunwilligen Polizei ist für mich der eigentliche Grund dieser Missachtung unseres Rechtsstaates. Das Fehlen von entschiedenem Auftreten der Polizei ist aber in Berlin allein linken Politikern geschuldet, die Migranten mit Samthandschuhen anfassen wollen und der Polizei keinen Handlungsspielraum gegenüber Straftätern mit Migrationshintergrund überlassen. Das allerdings macht mir Sorgen, weil mir jetzt die Frage auf den Nägeln brennt: kann und will mich dieser Staat überhaupt schützen, wenn er nicht mal bereit und in der Lage ist, entschlossener auch gegenüber gewalttätigen Männern mit Migrationshintergrund aufzutreten?



Günter Johannsen



Feldkirchen