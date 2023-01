Krawalle durch jugendliche Migranten

Leserforum

Sebastian Horsch: Giffeys Schaufenster-Gipfel; Kommentar, Sebastian Horsch/Matthias Schneider: „Diese kleinen Paschas“; Politik 12. Januar

Frau Giffey will auf die Silvesterkrawalle reagieren, man wird ihre Worte nach der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai bewerten können, wenn die Krawalle der Linksautonomen ausgeblieben sind. Es wird sich nichts ändern!

Hans-Peter Treber

Herrsching

Ich hoffe Herr Merz nimmt diese Aussage nicht wieder zurück! Wir müssen alle die Probleme klar benennen dürfen, ohne gleich in die rechte Ecke gestellt zu werden. Es ist traurig, dass unsere Regierungshauptstadt Berlin innenpolitisch total versagt. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass dies aber kein neues Problem darstellt, sondern schon in der Zeit des Regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit 2001 bis 2014 und in der Zeit von dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller 2014 bis 2021 (beide SPD) bestanden hat und immer klein geredet wurde, bzw. nicht erkannt und ernst genommen wurde. Und jetzt will es Frau Franziska Giffey wieder SPD mit Lippenbekenntnissen richten, aber ja keinen verprellen und das Problem beim Namen nennen. Was ist eigentlich los mit der deutschen Politik oder mit den deutschen Politikern? Die neuesten Vorkommnisse zeigen doch, dass eine verfehlte Migration diese Probleme hervorruft.

Wenn Frauenverachtung, Gewalt gegen Frauen, Polizei- und Hilfskräfte (Feuerwehr und Sanitäter) zur Randnotiz verkommen und von bestimmten Leuten mit den ewig gleichen Phrasen immer wieder klein geredet werden. Ich schäme mich für viele unsere Politiker. Die Wiederholungswahl in Berlin am 12. Februar 2023 wird hoffentlich viele Bürger wachrütteln.

Josef Holzer

Murnau

Seit über 15 Jahren bin ich strikt ehrenamtlich in der Hausaufgabenhilfe für Kinder mit Migrationshintergrund aktiv, zumeist Grundschüler. Mir daher aufgrund des Folgenden Rassismus zu unterstellen, dürfte ziemlich abwegig sein. Ich möchte die Aussage von Herrn Merz nämlich nachdrücklich bestätigen. Das Einzige, wogegen ich mich verwahren möchte, und was in dem Beitrag auch zum Ausdruck kam, ist eine Verallgemeinerung des Problems. Es ist wieder nur eine Minderheit, welche die gesamte Sache in Misskredit bringt. Wenn Herr Merz den kleinen Zusatz „in manchen Fällen“ hinzugefügt hätte, wäre die Aussage zu 100 % korrekt. Immer wieder mal gehören auch Gespräche mit Lehrerinnen zu meiner Aufgabe, und hier muss ich mit Beklemmung feststellen, dass mehr als nur ein oder zwei Lehrerinnen Angst vor der Reaktion gewisser Eltern (fast immer Väter) haben, wenn sie das Kind der Leistung gemäß bewerten und die Eltern darauf Drohungen von sich geben. Die Kinder werden daraufhin besser bewertet, als es ihren Leistungen entspricht. Was diese Eltern ihren Kindern damit antun!

Christian Freuer

Fürstenfeldbruck

Frau Giffey sollte dringend das Buch von Kirsten Heisig „Das Ende der Gewalt“ lesen, damit sie endlich über ihr Berlin informiert ist. Herausgegeben wurde es 2011. Geändert hat sich nichts. Im Gegenteil, es wird immer schlimmer. Kerstin Heisig war bis zu ihrem Tode Ende 2010 Jugendrichterin in Berlin. Frau Giffey kann sich auch mit dem (ehemaligen) Neuköllner Bürgermeister Heinz Buschkowski in Verbindung setzen. Er ist bestens mit der Materie vertraut und kann ihr auch zum Tode von Kerstin Heisig einiges erzählen. Was Herr Merz sagte, hat nichts mit Populismus zu tun, sondern entspricht den Tatsachen.

Karin Hörnig

Kirchheim

Krawalle durch Jugendliche mit Migrationshintergrund gemeinsam mit deutschen Aufrührern – das ist leider nicht zu leugnen. Aber: Es sind jugendliche Migranten, welche durch die Flucht mit ihren Eltern sehr oft schon im jüngsten Alter aus der gewohnten Umgebung gerissen werden, aus Familien, in denen nach deren Lebensgewohnheiten ganz andere Prinzipien einer Gemeinschaftsordnung bestehen.

Oft hat nur der Mann bzw. Vater das Sagen in der Familie, Mädchen müssen sich unterordnen, Frauen haben zu gehorchen etc. Das setzt sich in vielen Fällen auch hier fort. Bei uns in Deutschland gilt ein anderes Miteinander. Und so beginnt eine Integration dieser Kinder mit der obersten Pflicht, die Kinder, nicht nur die der Migranten, mit aller Liebe, Geduld und Fähigkeit in das deutsche Gemeinschaftsleben, in die deutsche Rechtsordnung zu lenken, ganz besonders das Erziehen zum Respekt vor Mensch, Tier und vor allen Dingen vor dem Gesetz, der Moral. Das Recht auf eine totale Freiheit in jedem Sinne ist ein Irrtum und das muss in allen Sprachen immer wieder klargemacht werden.

Marlisa Thumm

München

Tatsächlich stellt Giffeys Gipfel zu den Gewaltexzessen während der Silvesternacht in Berlin sowie die dort bereits angekündigten Maßnahmen – eine zügige Verurteilung der Täter sowie der Ausbau von Sozialarbeit – ein Ausdruck politischer Handlungsunfähigkeit dar. Dass es zudem um die Vernebelung unerwünschter Realitäten geht, wird durch die gestrige Kritik der Antirassismus-Beauftragen der Bundesregierung Alabali-Radovan hinsichtlich der Fragen der Berliner CDU zu einem möglichen Migrationshintergrund der Täter bestätigt. Dabei verlangt die Lösung komplexer Probleme nicht nur eine schonungslose Analyse der diesen zugrunde liegenden Ursachen, sondern auch die Bereitschaft zu einem konsequenten Handeln, ungeachtet ideologisch motivierter Denkblockaden, auch im Gewand der Bekämpfung vermeintlich rassistischer Vorurteile. Dazu gehört das mühsame Aufbrechen abgekoppelter Parallelgesellschaften genauso wie die konsequente Abschiebung ausländischer Gewalttäter, die ihre fehlende Integrationsbereitschaft bereits unter Beweis gestellt haben. Dass das alleinige Vertrauen auf sozialpädagogisch inspirierte Integrationskonzepte - übrigens nicht nur in Deutschland - zum Scheitern verurteilt ist, kann wohl ernsthaft nicht mehr bestritten werden.

Klaus Hofer

Gräfelfing