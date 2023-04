Kritik an Auszeichnung für Angela Merkel

Christian Deutschländer: Hohle Lobeshymnen zur falschen Zeit; Kommentar 17. April

Herr Deutschländer hat natürlich Recht. Der Super-Orden für Frau Merkel kommt zum falschen Zeitpunkt. Deutschland hat aktuell mit Problemen zu kämpfen die wesentlich durch falsche Russland-Politik und falsche Einschätzung Putins, durch eine katastrophale Asylpolitik, durch Vernachlässigung Deutschlands im Sinne einer Politik, die immer erst für Europa gemacht wurde statt zuerst und mit Priorität für Deutschland. Die Staatsmänner Adenauer und Kohl haben sehr viel für Deutschland getan und erreicht. Merkels Bilanz kann hier nicht mithalten. Darum halte ich die Ordensverleihung für falsch.



Jörg Lallinger



München





Wirklich feiner Humor, Altkanzlerin Angela Merkel bekommt heute das Großkreuz des Verdienstordens. Natürlich muss der Grünen-Chef Omid Nouripour plädieren, dass sie unser Land geprägt hat, wir hatten noch nie so viel Immigranten – ein großes Lob. Die Sozialkassen fast leer, unsere sozialschwachen Bürger müssen warten auf Zuwendungen, kann nur sagen eine gute Zusammenarbeit und die Grünen hätten auch einen Orden verdient. Und danke das wir fast in allen Bereichen an letzter Stelle stehen.

Hildegard Kobras

Puchheim

Eigentlich bleibt einem nur die Spuke weg, zu lesen, für welche Verdienste Frau Merkel als erst dritte Persönlichkeit den höchsten Orden Deutschlands erhalten wird. Die Auszeichnung verlangt herausragendste Verdienste um das deutsche Volk - nach innen wie nach außen. Welche Verdienste dieser Ausprägung hat Merkel sich erworben? Es fallen einem nicht wirklich welche ein, zumindest keine nachhaltig positiven, sondern eher gravierend negative. Totales Missmanagement in der Gestaltung der Energiewende nach Fukushima, völlige Vernachlässigung der modernen Digitalisierung Deutschlands, Spaltung Europas durch eine desaströse Migrationspolitik, eine energiepolitisch fast letale Abhängigkeit von Putin. Merkel war eine Kanzlerin, die keinerlei Empathie für deutsche Interessen hatte, sondern diese ungerührt auf ihrem Hausaltar, über dem die Europaflagge wehte, geopfert hat. Ihre geradezu apodiktische Politik, die sie bei dem sich gerne selbstbeweihräucherndem Kohl gelernt hat, hat zu vielen Nachteilen für Deutschland geführt, war letztlich einer der großen Sargnägel am Brexit, Treiber der europaideologischen Abwendung osteuropäischer Staaten, Beförderung des Aufstiegs der AfD und weitgehende Entkopplung von Politik und Bevölkerung.

War schon die Ordensvergabe an Draghi, der gerade Deutschland mit seiner EZB-Politik aufs Korn genommen hatte, ein Skandal, so ist die Verleihung an Merkel vielleicht ein noch größerer. Wer ist der oder die Nächste mit scheinbar herausragenden Verdiensten um unser Land? Sicher nicht die Soldaten, die in Afghanistan für nichts ihr Leben gelassen haben.

Enrico Werner

Garmisch-Partenkirchen

Bei der Aufzählung der Fehler – der „krassen Fehleinschätzung Putins“ und die „fatale Migrationspolitik“ - darf man ruhig die Energiepolitik sowie die Entscheidungen in der Pandemie hinzufügen! Die Abschaltung der AKWs und der Ausstieg aus der Kohle ohne sich zu überlegen, woher der (absehbar steigende) Strombedarf gedeckt werden soll – auch das ist ihr Erbe.

Und die Maßnahmen in der Pandemie wurden undemokratisch am Parlament vorbei getroffen und die monatelange Diskriminierung hat unsere Gesellschaft bis in Familien- und Freundeskreise tief gespalten. Die Lockdowns haben darüber hinaus haarsträubende Mängel wie in der Bildungspolitik, der Digitalisierung, der überbordenden Bürokratie ans Licht gekehrt.

Die Isolation der Vulnerablen hat tiefe Wunden bei diesen und und ihren Lieben hinterlassen. Außerdem darf die Wirksamkeit mehr als bezweifelt werden: Fast die Hälfte der Corona-Toten starben laut ZDF im Altersheim – waren sie doch alle mehrfach geimpft, monatelang isoliert und von 2Gplus-Pflegepersonal umgeben.

Und sogar unser Gesundheitsminister musste im Verbund mit einer Ministerkollegin Studien zustimmen, dass Kinder und Jugendliche nicht mehr aufholbare Bildungslücken aufweisen und teilweise schwere psychische Schäden davon getragen haben! Merkel hat dafür gesorgt, dass wir sehr viele bequeme und schöne Jahre hatten – den Preis für die vielen daraus resultierenden Wumms zahlen wir und die nachfolgenden Generationen – für etwaige Elogen fehlen mir die Worte.

Joachim Dähler

Oberschleißheim

Frau Merkel hat die Gesellschaft radikal gespalten. Obwohl sie Mitglied der CDU ist, stand ihr die Partei der Grünen nahe. Vielleicht ist gerade diese Spaltung ihr großes Vermächtnis? Eine ihrer ersten Amtshandlungen war die Aussetzung der Wehrpflicht und somit deren Abschaffung. 2011 erfolgte der Ausstieg aus der Kernenergie und damit verbunden die Einleitung einer Deindustrialisierung. 2015 erfolgten die unkontrollierte Masseneinwanderung und somit die Öffnung der Sozialkassen für alle. Man erfand eine Willkommenskultur und diffamiert zeitgleich jeden Kritiker als Rechten. Um die Begriffe Deutsche und deutsches Volk zu vermeiden, gab es von ihr die Bezeichnung „diejenigen, die schon länger hier leben“.

Ich nehme Bezug auf das Jahr 2012, wo sie auf der Bundestagswahlparty dem Generalsekretär Hermann Gröhe aus dessen Hand das Deutschlandfähnchen entriss. Außerdem folgte sie einer Vorstellung den Linken gegenüber, in dem sie durch die Griechenland-Rettung 2015 die Entmachtung der Bundesbank in die Wege geleitet hat. Ihr Engagement für die große Transformation, das heißt Freiheit der Marktwirtschaft (über die Art des Wirtschaftens und des Lebens, wie wir es uns angewöhnt haben) orakelte sie bereits in besagter Rede von Davos, diese in den nächsten 30 Jahren zu verlassen. Mein Resümee, dass Frau Merkel nicht bedingt als Glanzgestalt in die deutsche Geschichte eingeht, wird mit Lügen gestraft. Sie erhält nach Adenauer und Kohl das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Herr Steinmeier, der mit ihrem Zutun Bundespräsident Deutschland wurde, verleiht ihr nun aus Dankbarkeit den höchsten Orden.

Christa Knapp

Unterschleißheim

Frau Merkel, die verspätete Rache vom Honecker Erich, erhält also den höchsten Orden, den Deutschland zu vergeben hat. Sie wird also auf die gleiche Stufe gestellt, wie der Adenauer, dem Wiederaufbau Kanzler und dem Wiedervereinigungs-Kanzler Kohl. Diese beiden werden sich mit Sicherheit bei dem Festakt im Grabe umdrehen. Was von Frau Merkel nach 16-jähriger Amtszeit bleiben wird, dass ist ihre links-liberalen Politik, mit der sie die Union und das Land ins Abseits gebracht, Kritiker in der eigenen Partei entsorgt hatte. 2015 hat sie eigenmächtig die Grenzen geöffnet und ihr „wir schaffen das“ wird uns noch lange in den Ohren klingen, denn über das Wie wurden wir bis zum Schluss im Unklaren gelassen.

Mit Unschuldsmiene und Raute hat sie dann auch noch die demokratischen EU-Wahlen ignoriert und eine der „Besten“ der deutschen Politik an die Spitze Europas gesetzt. Eine willkommene Rache an den Quertreibern der ungeliebten und unfolgsamen Schwesterpartei CSU.

Ein Höhepunkt der Ehrung wird sein, dass der Orden von dem Mann überreicht wird, der mit ihr zusammen für die verfehlte Russland-Politik und deren Folgen verantwortlich ist. Ein dreifaches Hipp-hipp Hurra auf diese Person und ihre Erfolge!

Horst Breitenherdt

Assling