Kritik an Bischof Voderholzer

Teilen

Claudia Möllers: Skandalöse Uneinsichtigkeit; Kommentar 5. Dezember

Er kann es einfach nicht lassen mit seinen unheilvollen Angriffen gegen den Synodalen Weg, der Regensburger Bischof. Vielen Dank an Frau Möllers für Ihren treffenden Kommentar. Ergänzend dazu darf ich den emeritierten Regensburger Dogmatikprofessor Wolfgang Beinert (89) aus seinem Buch „Dem Ursprung Zukunft geben“ zitieren. Er schreibt zu Bischof Voderholzer: „Warum es bei der Misere der Kirche wirklich geht, hat Voderholzer nie kapiert.“ Als einziges Gegenmittel proklamiere er: Mehr beten und fasten! Vielleicht könnte er das für sich persönlich umsetzen, wenn er sich in ein Kloster mit Schweigegebot zurückziehen würde.

Gotthard Dobmeier

Erdweg

Frau Möllers sollte vielleicht mit ihrem Vorwurf der skandalösen Uneinsichtigkeit an den Regensburger Bischof Rudolf Vorderholzer etwas vorsichtiger sein und bedenken: Sind wir auf einem ähnlichen Weg wie die katholische Kirche in den Niederlanden vor 50 Jahren? Die damaligen Reformbeschlüsse, die auch Kernforderungen der Synodalversammlung in Deutschland betrafen und die in der evangelischen Kirche voll und ganz erfüllt sind, haben überwiegend nur Spaltung und Verfall gebracht. Der Anteil der evangelischen Kirchenmitglieder an der Bevölkerung im vereinigten Deutschland war größer als der Anteil der katholischen Kirchenmitglieder. Im Jahr 2020 betrug der Anteil der katholischen Kirchenmitglieder rund 22,2 Millionen und rund 20,2 Millionen Menschen gehörten der evangelischen Kirche an. Selbstverständlich darf aber die katholische Kirche ihre Missbrauchsopfer nicht ein weiteres Mal im Stich lassen.

Sepp Holzer

Gmund

Klerikale Machtstrukturen und Frauenfeindlichkeit sind mit Ursachen sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche und damit kirchenpolitische Themen. Die von Bischof Voderholzer konstruierte Vermischung von kirchenpolitischen Themen und Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch ist nicht das Grundproblem des Reformprojekts Synodaler Weg. Das Grundproblem sind reaktionäre Bischöfe wie seine Eminenz, die immer noch nicht begriffen haben. Deren Verhalten ist unnötig und unheilvoll, um bei den Worten von Bischof Voderholzer zu bleiben. Sie sind die Verursacher der Grabenkämpfe.

Wolfgang Lautner

Diakon, Unterammergau

Wiederum poltert Frau Claudia Möllers gegen einen Bischof und unterstellt ihm skandalöse Uneinsichtigkeit? Im Vatikan beurteilt man den Synodalen Weg sehr kritisch. Im Grunde genommen bringt der Regensburger Bischof genau das auf den Punkt. Hier von Uneinsichtigkeit zu sprechen ist skandalös.

P. Joseph Posch

Berg

Claudia Möllers ist in ihrem Kommentar vollumfänglich zuzustimmen. Zur menschlichen Katastrophe des Missbrauchsskandals, den die katholische Kirche nicht etwa selbst in ihren Reihen aufgedeckt hatte, kommt ein weiterer Skandal: Die katholische Kirche, zumindest viele ihrer Führungsfiguren, scheint wie der Teufel das Weihwasser die Veränderung ihrer männerbündischen hierarchischen Strukturen zu fürchten. Eine Art innerkirchliche, zu gewissen Reformen bereite Opposition wie der Synodale Weg wirkt auf manche einflussreiche Kirchenmänner offenbar wie eine nicht hinnehmbare Zumutung. Viele Katholiken haben sich in der Vergangenheit von dieser Kirche abgewandt und viele werden es ihnen nach Lage der Dinge noch gleichtun. Denn diese Kirche muss auf moderne Menschen wie aus der Zeit gefallen wirken. Man kann auch ohne Kirche ein Mensch sein, der nach christlichen Maßstäben handelt. Dieser Kirche fehlt eine starke Persönlichkeit wie Martin Luther, der vor Jahrhunderten ebenfalls massive Missstände und Fehlentwicklungen in der Kirche anprangerte und damit auf Granit biss. Statt zu einer von Luther eigentlich beabsichtigten Reform kam es schließlich zur Reformation, zur Kirchenspaltung. Dazu braucht es heute gar nicht mehr zu kommen, denn die katholische Kirche marginalisiert sich selbst.

Karin Motz-Glasow

Schongau