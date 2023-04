Kritik an der Bundesinnenministerin

Teilen

Ärger über Faesers Äußerungen; Politik 8./9./10. April

Bereits kurz nach Installation der aktuellen Bundesregierung fiel mir Frau Nancy Faeser in ihren ersten TV-Auftritten als ziemlich seltsam auf: Statements, Gestik und Mimik von Überheblichkeit und offensichtlichem Geltungsdrang geprägt, inhaltlich oftmals daneben. Jetzt aber hat sie das Fass jeglicher Akzeptanz zum Überlaufen gebracht: Ihre die Migration betreffenden Äußerungen in Richtung Regional- bzw. Kommunalpolitik sind an anmaßender Frechheit nicht zu toppen und zeigen, dass sie die Situation sowie die Stimmung im Lande völlig ignoriert. Die genannten Zahlen – acht von zehn Flüchtlingen kämen aus der Ukraine – sind wohl aus der Luft gegriffen. Dass es aber insbesondere um den hohen Anteil der ohne Asylanspruch nach Deutschland kommenden Menschen geht, will sie wohl nicht sehen. Ihr Auftritt macht ganz klar: Sie hat kein Interesse daran, sich das Thema Migration wirklich zu eigen zu machen und die dort längst bekannten und wachsenden Probleme zu lösen. Was ihre Aufgabe wäre. Ich halte sie von ihrer Aufgabe und deren zweifellos schwierigen Anforderungen für völlig überfordert. Zeichen dafür sind die Versuche, sich vor dem echten Dialog mit den Landes- und Kommunalpolitikern zu drücken und immer wieder auf Distanz gehen zu wollen, etwa mit pauschalierenden Sprüchen („keine Höchstgrenzen für Menschlichkeit“).

Das ist Ignoranz. Der Bundeskanzler sollte beim anstehenden Migrationsgipfel das Heft in die Hand nehmen, und die deutsche Migrationspolitik nüchtern und zielführend, frei von theatralischen Überschriften gestalten. Der Frau Faeser sollte er unverzüglich einen Abfindungsscheck in die Hand drücken und sie nach Hause schicken. Wie ich den Herrn Scholz einschätze, wird das so aber nichts. Bleibt noch die Wahl in Hessen im Oktober, wo Frau Faeser zur Ministerpräsidentin gewählt werden könnte. Spätestens dann wären wir Frau Faeser auf Bundesebene los. Dass die Wähler in Hessen uns diesen Gefallen tun werden, ist wohl eher nicht wahrscheinlich. Gut für Hessen, schlecht für die Bundesrepublik.

Herbert Laub

Dachau

Bis heute zehren wir noch an der Katastrophe von 2015 – in dem Frau Merkel zigtausende angebliche Migranten unkontrolliert in unser Land einreisen ließ. Bereits damals schüttelten intelligente Leute im In- und Ausland den Kopf über derart dreiste Vorfälle. Doch jedermann war der Meinung, dass es sich nur um einen einmaligen Fall handelte und doch dann Lehren aus diesem Fall zog.

Falsch gedacht! Da hatte doch die SPD eine total unfähige Person auf den Sitz des Bundesinnenministeriums platziert die alles bisherige ignoriert. Bereits bei den Morden in Hanau 2020 hatte sie den Täter in der rechten Szene gesucht, was natürlich überhaupt nicht stimmte. Jetzt wissen die Kommunen, wie vorausgesagt, nicht mehr wohin mit den zum Teil illegal eingereisten Migranten und sogar grüne Abgeordnete sind aufgewacht und warnen, welch eine Sensation.

Doch die genannte SPD-Frau schießt dies alles in den Wind. Statt die Landräte etc. zu unterstützen, zieht sie ihre gezinkten roten Karten aus dem Ärmel und führt alles ins Lächerliche – welch ein Hohn. Um noch politisch zu überleben, fordert sie das Verbot bestimmter Waffen von Schützen und Jägern und als I-Tüpfelchen noch das Verbot von Taschenmessern in den Zügen.

Als ob so etwas die Polizei kontrollieren könnte. Demnächst wird dann die Forderung von mehr Polizei in den Zügen kommen, was aufgrund des Personalstandes bei der Polizei schon gar nicht geht. Hat man so was Dreistes schon mal erlebt? Und der Kanzler dieser Partei? Dieser hüllt sich bisher in Schweigen. Wohin geht eigentlich unser Land?

Walter Jäger

Germering