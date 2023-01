Lambrecht ist fehl am Platze

Sebastian Horsch: Von Fettnapf zu Fettnapf; Kommentar 3. Januar

Mit Beginn dieses Jahres hat die Bundeswehr die Führung der schnellen Eingreiftruppe der Nato übernommen. Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt der Bundeswehr ist die Bundesministerin für Verteidigung, Christine Lambrecht. Seit ihrem Amtsantritt vor einem Jahr folgt ein peinlicher Auftritt dem nächsten. Zuletzt hat sie sich Silvester in einem Video auf Instagram bloßgestellt, das man als Lachnummer bezeichnen könnte, wenn sie es der Welt nicht höchstpersönlich in dieser Zeit des russischen Vernichtungskrieges gegen die Ukraine präsentiert hätte. Das Bild, das sie nicht nur Deutschland, ihren Soldaten, sondern vor allem dem Ausland, den Nato-Verbündeten bietet, ist verheerend. Lambrecht ist fehl am Platze. Bundeskanzler Scholz hat erst kürzlich die Arbeit seiner Verteidigungsministerin als „erstklassig“ bezeichnet. Da sind angesichts der dauerhaften Fehlleistungen von Lambrecht Zweifel an der Werteskala des Bundeskanzlers angebracht. Diese Werteskala ist offenbar im Gegensatz zur Richterskala (Angabe der Stärke von Erdbeben), die nach oben offen ist, nach unten offen. Wenn die Ministerin einen Rest von Anstand hätte, träte sie zurück und wartete nicht, bis sie aus dem Bundeskabinett entnommen wird.

Christoph Hütt

Unterhaching

Bundeskanzler Scholz behauptet also, die Bundeswehr hat eine“ erstklassige“ Verteidigungsministerin. Lieber Herr Bundeskanzler, das ist zu kurz gedacht. Ihre gesamte Bundesregierung besteht aus „erstklassigen“ Ministerinnen und Ministern.

Gottfried Srb

Erding

Ich habe nie ein Hehl daraus gemacht, dass ich nicht zu denjenigen gehöre, die einer Frau nicht zutrauen, das Verteidigungsministerium zu führen. Eine Verteidigungsministerin muss nicht schießen oder Panzer fahren können. Er/sie muss eine große Behörde führen oder ressortpolitische Weichen stellen können. Frau von der Leyen hat das getan. Sie hat mit der Neuauflage des „Weißbuches für Verteidigungs- und Sicherheitspolitik“ politische Weisungen gegeben. Sie hat Vorgaben zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie gemacht. Ja, das gilt auch für Soldaten. Bei Frau Kramp-Karrenbauer war ich mir schon nicht mehr so sicher, ob eine Frau die Richtige für ein so wichtiges Amt ist. Es sträubt sich mir die Feder, über Frau Lambrecht schreibend nachzudenken. All die Fettnäpfe in die sie getreten ist oder die Beweggründe, warum Herr Scholz ihr dieses Amt anvertraut hat, aufzuführen würde die vorgegebene Länge eines Leserbriefes überschreiten. Diese Verteidigungsministerin hat Deutschland, haben insbesondere unsere Soldaten nicht verdient. Herr Scholz möge sich ein Beispiel nehmen an einem seiner Vorgänger, Gerhard Schröder, der den damaligen Verteidigungsminister Rudolf Scharping kurzum entlassen hat, weil dieser es vorzog, einen Liebesurlaub mit seiner Gräfin zu machen, anstatt seinen Soldaten im ersten Kriegseinsatz (Kosovo) nach dem 2. Weltkrieg moralisch beizustehen. Die abstruse Silvester-Videoaktion von Frau Lambrecht übertrifft alles bisher Dagewesene. Jeder Tag länger den diese Frau im Amt ist, möglicherweise bis zu einem Revirement im Februar, schadet Deutschland. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Frau Lambrecht mit ihrem Video einen Rauswurf provoziert hat, weil sie selbst spürt überfordert zu sein.

Klaus Tappe

Mittenwald

Was darf die völlig überforderte deutsche Verteidigungsministerin eigentlich noch so alles von sich geben. Da stand sie jetzt in der Silvesternacht am Frankfurter Tor, einer der lautesten Plätze Berlins. Es wirkte grotesk, wie sie über ihren Instagram-Account vom Krieg in der Ukraine und „interessanten Menschen“ schwurbelt, während im Hintergrund Raketen-Geböller zu sehen und zu hören ist. Kann Deutschland es sich leisten, das ein solch wichtiges Amt von einer ahnungslosen und unfähigen Person geleitet wird. Frauenquote hin oder her. Herr „Doppel-Wumms“, bitte entfernen sie diese Frau sofort aus der Truppe!

Werner Czober

Höhenkirchen

Man muss nicht unbedingt in jeden Fettnapf hineintreten, aber ausdrücklich verboten ist das Ganze schließlich auch nicht! Nun war mal wieder die Bundesministerin für Verteidigung Christine Lambrecht an der Reihe, aber anscheinend gehören diese „kindischen“ Spielereien zum Konzept der Ampel. Oder ist das ganze nur mal wieder so eine Art Fauxpas, ein Ablenkungsmanöver vom Wesentlichen? Probiers mal mit Gemütlichkeit singt „Bär Balu“ im Dschungelbuch, probiers mal mit (ordentlichen) Regieren, wäre vielleicht auch gar nicht so übel!

Ulrike Schwarz

Büchenbach