Langstreckenraketen für die Ukraine

US-Experte: Darum wird Putin keine Atomwaffen einsetzen; Politik 11. Oktober

Neben der – richtigen – Analyse des US-Historikers Timothy Snyder, dass Putin wohl keine Atomwaffen einsetzen wird, kann ich Herrn Snyder in einem anderen Punkt nicht zustimmen: Natürlich ist es wichtiger, was zuhause passiert, als das, was im Ausland geschieht. Nur hat Putin das Kriegsgeschehen anfangs weitestgehend erfolgreich vom Inland abgeschottet (nur von den vielen Familien nicht, die ihre Söhne und Männer verloren haben). Solange er die Kampfhandlungen vom eigenen Territorium weghalten kann, wird er die Ukraine weiterhin großflächig bombardieren; umso mehr, wenn er einsieht, dass er sich das Trümmerfeld hinterher nicht wird einverleiben können. Für den Westen bleibt nur eine Alternative: Waffengleichheit herzustellen zwischen den Kriegsparteien. Wenn Putin Raketen und Marschflugkörper aus mehr als 3000 Kilometer Entfernung abschießt, dann hat die Ukraine dem nichts entgegenzusetzen. Man sollte Putin klarmachen, dass man willens und in der Lage ist, den Ukrainern derartige Systeme zur Verfügung zu stellen, wenn er die schlecht gezielten, grausamen Bombardements aus großer Entfernung nicht einstellt. Damit würde man Parität der Waffensysteme herstellen. Dann hätte er wirkliche Probleme im eigenen Land!

Jürgen Ockens

Nandlstadt