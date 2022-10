Leben im Einklang mit der Natur

Politik 15./16. Oktober

Sehr geehrter Dr. Lauterbach, Sie sorgen sich in Ihrem Brief vom Oktober 2022 um die alten Menschen und empfehlen uns die Impfung nicht nur gegen Corona, sondern auch zum Schutz gegen Grippe und Lungenentzündung. Ich möchte Ihnen kurz meine Vita erzählen: 1926 in Breslau/Schlesien bei einer schwierigen Zwillingsgeburt im Krankenhaus geboren. Mit neun Jahren bei einer Scharlach-Epidemie in Freiburg/Schlesien an einem Fäulnis-Scharlach erkrankt, der unter 1000 Fällen nur ein Mal vorkommt. Als Todeskandidatin nicht ins Krankenhaus aufgenommen worden. Der jüdische Arzt Dr. Pule aus Waldenburg rettete mein Leben mit alternativen Methoden. Vier Wochen hatte ich 40˚ Fieber. Im Sommer 1944 wurde das Gymnasium, das wir Zwillinge besuchten, geschlossen und zum Lazarett. Wir wurden zum Kriegsdienst verpflichtet. Ich wurde OP-Schwester (ohne Vorbildung) im Feldlazarett Olmütz, Slowakei, später Festungslazarett. Von morgens bis abends half ich beim Amputieren von Händen, Füßen, Armen und Beinen. Beim Einzug der Russen in die Stadt floh ich Richtung Westen und wurde nach Kriegsende bei den Tschechen zum Frondienst eingezogen, 8 Monate lang täglich 8 Stunden ohne Geld gearbeitet mit der Verpflegung, die die Juden bei uns bekommen hatten. Am 15. Dezember 1945 wieder in Deutschland, im Westen, wie es hieß – Studium, Heirat, Kinde, jetzt Witwe. Bei Krankheiten nur alternativ behandelt worden. Mit Erfolg. Trotz zarter Gesundheit 96 ½ Jahre alt geworden. (Meine Zwillingsschwester lebte nach schulmedizinischem Wissen und verstarb mit 90 Jahren). Was wir brauchen, ist ein starkes Immunsystem. Das wird gestärkt durch ein Leben im Einklang mit der Natur und sich selbst: Wandern, bewusst atmen, sich Freude machen, schwimmen, helfen, Gymnastik, Sport, Wasseranwendungen, Bürstenmassagen u. a. Ich habe keine Antibiotika (gegen das Leben) in meinem Körper und würde sie erst nehmen, wenn nichts mehr hilft. Ihre Vorstellung, dass Impfen die Lösung der Probleme ist, teile ich nicht. Sie glauben, dass nur das wahr ist und gibt, was zu beweisen ist. Wir leben aber nicht von Beweisen, sondern von Erfahrungen. Oder können Sie die Liebe beweisen? Zum Beispiel sind die Kneipp´schen Anwendungen nur aus Erfahrungen entstanden. Ebenso die Felke-Lehmkuren, Moorbäder usw. Homöopathische Medizin aus der Krankenkassenleistung zu nehmen ist gegen die Volksgesundheit, ist Dummheit pur. Jene stärkt in erster Linie die Lebenskraft und damit die Selbstheilungskräfte eines Menschen.

Ich empfehle Ihnen, die Zeitschrift „Natur und Medizin“ zu lesen und sich mit den Ärzten, die sie herausgeben, in Verbindung zu setzen (Dr. Anna Paul, Dr. Michael Elies, Dr. Dorothee Schimpf und andere; www.naturundmedizin.de). Das, was Sie tun, erscheint mir wie ein Kreuzzug gegen die Homöopathie. Dr. Samuel Hahnemann als Begründer der Homöopathie war ein berühmter Arzt und Apotheker. Wie dumm sind wir Deutschen, sein Erbe zu vernichten, während es im Ausland wie England und Indien als Heilungsmethode verbreitet ist. Soviel ich weiß, soll auch die Queen sich homöopathisch orientiert haben. Aber das nur nebenbei.

Barbara Siede

Lenggries