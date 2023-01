Leopard-Kampfpanzer für die Ukraine

Georg Anastasiadis: Amerika (ver-)zweifelt an Germany; Kommentar, Gute Ratschläge für Kanzler Scholz; Leserforum 24. Januar, Wie mit dem Aggressor umgehen?; Leserforum 23. Januar

Ich kann den Leserbriefen von Frau Schuster, Frau Karsten und Herrn Seifert nur beipflichten.

Hatten unsere grünen Friedenstauben vor einigen Jahren noch das Motto „Frieden schaffen ohne Waffen“, so können sie jetzt anscheinend die Lieferung von schweren Kampfpanzern an die Ukraine nicht mehr abwarten. Vielleicht setzt sich Herr Hofreiter zusammen mit Frau Strack-Zimmermann bald selbst in einen Panzer und liefert ihn – unter dem Beifall von Herrn Merz – persönlich bei Selenskyj ab. Dessen Berater musste ja gleich seinen Hut nehmen, als er verlauten ließ, dass wahrscheinlich eine eigene Abwehrrakete ein Hochhaus traf – ähnlich wie jene, die versehentlich in Polen landete. Deutschland in einer Führer-Rolle und wieder mal deutsche Panzer gegen Russland – das ist schon einmal gründlich schief gegangen. Überlassen wir diese Position anderen und lernen wir endlich aus unserer Vergangenheit!

Angelika Schock

München

Frau Strack-Zimmermann und andere reden uns in eine militärische Auseinandersetzung hinein“, beklagte SPD-MdB Rolf Mützenich. Besagte FDP Politikerin, die scheinbar ausschließlich in der Kategorie der bellizistischen Politik zu denken und zu reden scheint und sich unermüdlich gefragt oder ungefragt zu Wort meldet, scheint in Stil und Inhalt auch den Ampelfrieden zu bekriegen. Der Umgang in Stilfragen sprengt jeglichen Rahmen eines halbwegs zivilisierten Tons; Augenmaß ist jedenfalls nicht ihr Ding! Eskalation ist vermutlich ihre Leidenschaft.

Wären alle Wünsche wie nach einer Flugverbotszone, nach schweren Panzern und nach Düsenjets befriedigt worden, würden wir wahrscheinlich schon in einem 3. Weltkrieg stehen. Dabei muss bedacht werden, dass ein nuklearer Krieg keinen Sieger, sondern nur Verlierer kennt. Schon die imperiale Weltmacht Rom wusste zu ihrer Zeit um die Bedeutung des Grundsatzes: Was immer du tust, bedenke das Ende!

Das ist von gestern mit der Wichtigkeit von heute. Die FDP-Politikerin wirft dem Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion Rolf Mützenich seine Ansicht von „gestern“ vor. Ist Frieden ein aus der Mode gekommener Trend? Kann sie ihm wirklich außenpolitisches Fehlverhalten vorwerfen? Meiner Meinung nach darf Polen keinesfalls ungeniert mit einer Vertragsverletzung bei der Panzerlieferung drohen. Der Vorschlag von Rolf Mützenich, sich um einen Waffenstillstand zu bemühen ist ein wichtiger Schritt in Richtung Frieden zur Erhaltung schlichtweg allen Lebens. Auch die große Weltmacht USA widersetzt sich der Lieferung von Abrams-Panzern; denn führende Militärs und das Pentagon lehnen dies ab, da sie das damit verbundene Hochrisiko offensichtlich scheuen. Vielleicht sollte sich die FDP-Politiker dem Sachverstand und der Kompetenz kriegserprobter hochrangiger amerikanischer Militärs beugen. In einer Demokratie sollte man sich auch an der Haltung der eigenen Bevölkerung orientieren und die ist zum größten Teil für Frieden.

Hans Pawlovsky

Mitglied im SPD-Kreisvorstand Miesbach, Hausham

Der verbrecherische, völkerrechtswidrige Krieg Russlands gegen die Ukraine dauert nun bald ein Jahr -- verantwortlich dafür ist der Mann im Kreml.

Durch diesen Konflikt wurden die deutsch-russischen Beziehungen zerstört, die nach der Wiedervereinigung Deutschlands zu großen Hoffnungen Anlass gegeben haben. Zu beachten ist, dass diese Zerstörung nur vorübergehend sein kann. Vor allem, wenn die mehr als tausend Jahre alten, wechselvollen Verbindungen -- kulturell, politisch, wirtschaftlich -- gesehen werden. Deutschland hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg mit seinen Nachbarn ausgesöhnt und will auch ein friedliches Miteinander mit Russland. Der Schlüssel hierfür liegt bei den Nachfolgern des Mannes im Kreml. Diese müssen uneingeschränkt die volle Unabhängigkeit der Ukraine entsprechend den auch von Russland ratifizierten Verträgen anerkennen.

Josef Draxinger

Bad Birnbach

Die Auseinandersetzung um Weitergabe stärkster Panzer, so „Leopard 2“, in deutscher Herstellung und Verfügung ist im Bundestag unterschiedlich ausgeprägt. Aber Bundeskanzler Scholz scheut sich nicht als bloßer Zögerlichkeit, dem Wunsch der ukrainischen und polnischen Präsidenten zu folgen, sondern hat auch Verantwortung, die Eskalierung der Kampfhandlungen in der Ukraine und dann auch ggf. innerhalb Europas nicht voranzutreiben, solange „alle Verbündeten“ diese Aufrüstung und den dann folgenden erhöhten Einsatz russischer Luftwaffe mit Raketenbeschüsse in Gegenwehr nicht voll bewältigen können. Kanzler Scholz ist sich mit dem neuen Verteidigungsminister Pistorius gewiss einig, dass die EU - und auch der mitteleuropäische Teil der Nato -, gegen die Weltmacht Russland noch keine Aussicht auf Überlegenheit hätte. Die aktive Einbeziehung in offensichtliche Kampfhandlungen zöge wohl einen großen europäischen Krieg gegen Russland nach sich. Deutschland und Europa brauchen aber zur Eigenverteidigung und zur Bezwingung Russlands die Hilfe der USA und der gesamten Nato. Gute Hoffnung und recht forsches Dreinschlagen auf eigenes Risiko reichen nicht. Präsident Biden kann Rückendeckung und eigenes Mitmachen nur verbindlich zusichern, wenn sich die Kampfhandlungen auf das ukrainische Territorium eingrenzen lassen. Olaf Scholz ist kein Feigling, er besitzt dagegen kluge Voraussicht. Das Plazet der Amerikaner ist notwendig.

Dr. Friedrich Wambsganz

Uffing

Sehr seltsam, wie da in Presse und Fernsehen auf den armen Olaf Scholz eingeprügelt wird. Er soll die Front gegen Russland anführen! Die meisten halten sich jedoch bedeckt. Das bisher pazifistische Deutschland, weder Atommacht noch mit einer nennenswerten konventionellen Militärmacht ausgestattet, soll die Anti Russland Front anführen! Von den europäischen Atommächten Frankreich und England hingegen spricht man eher nicht. Sie hätten zumindest auch atomares Drohpotenzial, das die Russen nachdenklich stimmen könnte, und sie haben nicht den Makel, vor 70 Jahren viel Unheil in Russland angerichtet zu haben.

Die Amerikaner haben sich herausgeredet, wie ich hörte. Abrams Panzer zu liefern sei zu umständlich. Da kann es doch sein, dass der kleine Olaf und wir bald allein im Regen stehen könnten. Ich bin froh über sein besonnenes Vorgehen.

Walter Herzog

Otterfing

Die vom SPD Co-Vorsitzenden Klingbeil in der neuen außenpolitischen Standortbestimmung für seine Partei postulierte Führungsrolle kollidiert mit dem Zaudern von Kanzler Scholz, welches sich mittlerweile zum kommunikativen Desaster ausweitet und in eine gefährliche Isolation Deutschlands mündet. Obwohl auch dem Kanzler klar sein dürfte, dass die Lieferung deutscher Leopard Panzer an die Ukraine schon deshalb unumgänglich ist, um überhaupt die Voraussetzungen für spätere Verhandlungslösungen mit dem russischen Aggressor zu schaffen, nimmt dieser Rücksicht auf die Teile der SPD, welche sowohl mit den neuen geopolitischen Realitäten als auch den daraus resultierenden Konsequenzen immer noch fremdeln. Selbst im Falle einer längst überfälligen Kehrtwende hinsichtlich der Lieferung von Leopard Panzern dürfte der außenpolitische Schaden, der aus der allenfalls halbherzigen Umsetzung der Zeitenwende resultiert, kaum mehr kurzfristig zu beheben sein. Es bleibt der fade Beigeschmack, dass unser Land eine Führungsrolle allenfalls noch beim Export einer zudem fragwürdigen Doppelmoral anstrebt.

Klaus Hofer

Gräfelfing

Was absolut fatal ist, ist das wankelmütige Bild des Bundeskanzlers und von Teilen der Bundesregierung. Ich erwarte mir ein klar begründetes Ja oder Nein, basta! Aber nun fadenscheinig auf Entscheidungen anderer Nationen zu verweisen oder nach einem Jahr Krieg auf die Idee zu kommen, die eigenen Panzerbestände einmal zusammenzählen, ist zum Fremdschämen. Als bräuchte ich für die Addition im dreistelligen Zahlenraum eine Sonderkommission, die auf den Hinterhöfen der Kasernen nach vergessenen Leopard-2-Panzern sucht. Der nächste Hinderungsgrund wird dann das fehlende Gendersternchen in der Betriebsanleitung sein, die daraufhin erst überarbeitet werden muss. Dass von den in der Inventur aufgefundenen Panzern nur ein relativ kleiner Teil einsatzfähig ist, mag nebenbei schon gar nicht mehr verwundern. Jeder Kramerladen muss heute auf Knopfdruck seinen Warenbestand abrufen können – nicht so bei der hoch technisierten Bundeswehr. Im Ringen um einen Sieg in der Ukraine wird es ohnehin keinen Gewinner mehr geben können. Dafür ist bereits jetzt zu viel Leid und Zerstörung einhergegangen. Ein Verlierer steht allerdings heute schon fest. Ein vor sich hin stammelndes Deutschland, das keine stichhaltigen Argumente für seine Position findet und irrlichternd durch die westliche Diplomatie stolpert. Hieraus noch einen Führungsanspruch in Europa ableiten zu wollen, ist nur noch peinlich.



Norbert Leidl



Krailling



Wenn Herr Anastasiadis schreibt, dass Europa nicht in der Lage sei, sein Schicksal zu gestalten und darum die USA ein drittes Mal in nur 105 Jahren für Frieden und Sicherheit auf dem alten Kontinent sorgen müssten, unterstellt er, dass die Militärmacht USA uneigennützig handeln würde. Als Chefredakteur des Münchner Merkur sollte ihm der Grundsatz der Kissinger’schen außenpolitischen Doktrin „Die USA haben keine Freunde oder Feinde, die USA haben Interessen“, bekannt sein. Weiterhin sollte er wissen, dass Russland in den letzten 200 Jahren dreimal von Franzosen und Deutschen überfallen wurde und dabei knapp 30 Millionen Todesopfer zu beklagen hatte. Daher keine Kampfpanzer in die Ukraine, statt dessen maximale diplomatische Anstrengungen zur Beilegung der kriegerischen Auseinandersetzungen.



Alfons Pichlmair



Erding



Zwei Dinge in den Leserbriefen verwundern mich. Wenn hier Leser schreiben, dass sie das Gefühl haben, dass sie etwas nicht verstehen sollen (Jürgen Lindner) und die Frage, warum die deutschen Panzer noch immer nicht geliefert werden. Die bemerkenswertesten Einschätzungen dazu hat der Luxemburger Außenminister Asselborn im „heute Journal“ während eines Interviews geteilt und wurde dabei leider sehr oft unterbrochen.



Er meinte, dass es nur Leopard-2-Panzer in ganz Europa in ausreichender Zahl gebe, um die geschätzten notwendigen 300 Panzer für die Ukraine zur Verfügung zu stellen. Er betonte dabei, dass diese aus ganz Europa kommen müssten, weil die Bundeswehr wohl selbst nur über 250 Stück verfügte. Eine Ausstattung mit unterschiedlichen Typen ergebe keinen Sinn, weil dies die Logistik hinsichtlich Wartung, Ausbildung und Munition vor unlösbare Herausforderungen stellen würde. Er vertrat auch seine Ansicht sehr nachvollziehbar, dass Deutschland seine Entscheidung sehr gründlich abwäge, wie viele andere europäische Staaten auch. Er habe nur den Eindruck, dass in Deutschland die innenpolitische Diskussion keinen Raum ließe für eine andere Haltung, als sie von stark polarisierenden Positionen vertreten werde. Er glaubte, dass der deutsche Bundeskanzler mit einer Frühjahrsoffensive der russischen Armee rechne, die dann die Lieferung aller Panzer rechtfertigen könnte. Was für ein besonnener, vernünftiger Beitrag in der Debatte, die mit einem zweiminütigen Interview erreicht werden konnte. Schade, dass das niemand aus Deutschland so hinbekommt, oder vielleicht schade, dass wir diesen Personen nicht genügend Gehör schenken.



Michael Hainz



Dachau



Der russische Kriegsherr Putin braucht jetzt endlich nachhaltige militärische Erfolge, denn um die russische Wirtschaft steht es, im Gegensatz zur offiziellen Darstellung des Kremls, nicht gut. Als Folge westlicher Sanktionspolitik muss Russland sein Gas und Öl jetzt billiger an andere Staaten verkaufen, zahlreiche amerikanische und europäische Unternehmen haben sich aus Russland zurückgezogen, die russische Autoindustrie leidet, den Einkaufszentren in den Großstädten fehlen die begehrten westlichen Waren. Angesichts einer bevorstehenden russischen Frühjahrsoffensive bräuchte die ukrainische Armee jetzt endlich die Möglichkeit zum Gegenangriff, und das geht nur mit modernster Ausrüstung, wofür vor allem der in Deutschland entwickelte Leopard-2-Panzer steht. Die Haltung des deutschen Bundeskanzlers und notorischen Bedenkenträgers Scholz ist nicht nur in der Mehrheit der deutschen Bevölkerung, sondern auch international stark in der Kritik. Nur weil er offenbar glaubt, Putin würde schon Frieden geben, wenn die Ukraine vom Westen keine technologisch auf neuestem Stand befindliche Panzer bekommt, ist nicht nur naiv, sondern auch politisch unverantwortlich.



China beobachtet sehr aufmerksam die Szene. Verliert die Ukraine den von Russland begonnenen Krieg, ist das für die asiatische Großmacht das Signal zum Angriff gegen Taiwan.



Karin Motz-Glasow



Schongau