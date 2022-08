Reduzierung auf das Wesentliche

Georg Anastasiadis: Selbstbedienungsladen Rundfunk?; Kommentar 6./7. August

Keine guten Zeiten für das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem, das seit je her ein Selbstbedienungsladen für seine Führungskräfte ist. Die rot-grüne, regierungstreue Haltung garantiert ihnen ihre Existenz. Frankreich hat die Zwangsgebühr abgeschafft.



In Deutschland hat die RBB-Intendantin den ARD-Vorsitz nach einer Affäre von Vetternwirtschaft und Korruptionsvorwürfen schwermütig abgeben müssen. Ist das System wieder einmal mit sich selbst beschäftigt. Erstaunlich, in der 20 Uhr Tagesschau fand die revolutionäre Entscheidung aus Frankreich in den vergangenen Tagen zwar keine Erwähnung, der Teil-Rückzug Schlesingers aber schaffte es immerhin in eine 22-Sekunden-Meldung. Wichtige Meldungen zu verheimlichen, beweist einmal mehr, dass das System als Sprachrohr parteipolitischer Interessen agiert. Nichts fürchten die öffentlich-rechtlichen Sender so sehr wie eine Debatte über sich selbst. Über Strukturen, Finanzierung und über den Sinn des Angebots, das immer weniger Menschen konsumieren wollen.



Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, Deutschland leistet sich den teuersten öffentlichen Rundfunk der Welt. Für 21 TV Sender und 73 Radiosender geben die Gebührenzahler rund 8,5 Milliarden Euro pro Jahr aus. Mehr als der Etat des Landeswirtschaftsministeriums, 3,5 Milliarden Euro mehr als der Bund für den Digitalpakt Schule ausgibt. Es sind 7 Milliarden Euro mehr als die jährlichen Kosten für Personal und Betrieb des Deutschen Bundestages, immerhin das zweitgrößte Parlament der Welt.



Bei den öffentlich-rechtlichen zeigt sich eine Parallelgesellschaft in der Effizienz und Transparenz, Kontrolle und Kritik weitgehend unerwünscht sind. 92 % der öffentlich-rechtlichen sind links der Mitte angesiedelt, welcher Journalist kann denn da noch kritische, neutrale, unabhängige, wertfreie Interviews mit Parteien führen.



Wer will schon Hundesteuer zahlen, wenn er keinen Hund besitzt. Resümee: Wer braucht schon die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in dieser Form – keiner. Reduzierung auf das Wesentliche für 5 Euro im Monat und weg vom Zwangsgeld und Kappung des verlängerten Parteienarms.



Roland Marx



Poing