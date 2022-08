Neues Infektionsschutzgesetz

Sebastian Horsch: Bayerns Masken-Pläne für den Herbst, Interview mit Klaus Holetschek; Politik 24. August



Es ist schon sehr fraglich ob wir in Deutschland hier ein ganz anderes Covid-19 Virus haben als alle anderen Länder in Europa um uns herum, die derzeit gar keine Auflagen wie Maskenpflicht oder andere Einschränkungen mehr haben und auch nicht mehr einführen wollen. Flüge und Züge, die von Deutschland ins Ausland reisen zeigen diese Kontroverse sehr deutlich. Wir sind selber per Zug von München nach Paris gefahren. Bis zur französischen Grenze galt Maskenpflicht, in Frankreich komplett nicht mehr. Auch Flugpersonal ist immer mehr gefordert in deutschen Flügen dies zu kontrollieren, wo es überall anders nicht mehr gilt. Die neue Gesetzesvorlage will dieses Chaos noch bis Ende des Frühlings 2023 weiter verlängern. Die Lufthansa hat schon zu Recht Protest angemeldet. Denn ausbaden müssen diese Konflikte wieder das Flug- und Zugpersonal. Auch der Flickenteppich, der durch die Anordnungen der Bundesländer nun wieder bunt entstehen kann, wird keiner - vor allem in Grenzregionen - mehr verstehen können. Nichts Halbes und nichts Ganzes ist diese Vorlage. Weiter viele Diskussionen, viele Konflikte und auch viele Klagen sind zu befürchten. Vor allem wenn man Ausnahmen wie frisch negativ Getestete oder Geimpfte dezu beschliessen kann. Wer soll dies jemals vernünftig kontrollieren können? Warum ist Deutschland immer so überbürokratisch und so gänzlich unflexibel. Oder traut unsere Regierung uns überhaupt keine Eigenverantwortung für Gefahr mehr zu? Dann müssten aber sofort auch alle andere Gefahren für uns deutlich eingeschränkt werden, wie Alkohol, Tabak, gefährliche Sportarten oder auch das Rasen auf deutschen Autobahnen. Und alles leider wieder ohne den Bezug zur tatsächlichen Gefahrenlage von Covid-19 Infektionen, also alles auf Generalverdacht in Zug und Flug. Und trotzdem dürfen wie zu tausenden ohne Maske bald auf der Wiesn wieder feiern. Geht es eigentlich noch?

Olaf Zander

Egenhofen