Niemand verlässt seine Heimat aus Spaß

Teilen

An Zäunen scheiden sich die Geister; Politik 11./12. Februar

All denjenigen, die es immer noch nicht begriffen haben, sei gesagt, dass wir alle in dieser einen Welt leben und diejenigen, die vor Krieg, Elend und Armut flüchten, dies nicht aus Spaß tun! Und Verzweifelte, die in Kauf nehmen unterwegs bei ihrer Flucht zu ertrinken, lassen sich auch nicht von Zäunen und Wachttürmen aufhalten. Ich bin entsetzt über Begriffe wie „sogenannte Asylbewerber“ oder „Asyltourismus“, so wie sie im Leserforum zu lesen waren. Niemand verlässt doch seine Heimat, seine Familie und sein soziales Umfeld aus Spaß, und wer solche Begriffe verwendet, zeigt, wessen Geistes Kind er ist. Wenn Millionen Menschen in ihrer Not zu uns nach Europa kommen, so sollten wir uns auf die christlichen und humanistischen Werte berufen, die wir doch immer so gerne vor uns hertragen, anstatt nach immer mehr und immer höheren Zäunen an den Außengrenzen zu schreien. Dass Neofaschisten wie ein Herr Orbán oder eine Frau Meloni mit ihrem menschenverachtenden Kurs auch in Brüssel immer mehr Gehör finden, ist eine Schande und spottet allem, für was dieses Europa eigentlich steht. Bedrängten Menschen die Tür zu weisen, ist weder anständig noch christlich, also müssen alle an einem Strang ziehen und können sich nicht aus der Verantwortung stehlen. Was jetzt vor allem nottut, ist eine gerechte Verteilung von Geflüchteten auf alle europäischen Länder, denn es kann nicht sein, dass beispielsweise Ungarn keine hundert aufnimmt, während hierzulande die Gemeinden am Anschlag sind und nicht mehr wissen, wo sie all die Hilfesuchenden unterbringen können. Wer auf Solidarität keine Lust hat, dem sollten zur Strafe EU-Gelder gestrichen werden, diese könnten dann denjenigen Staaten zugutekommen, die sich massiv für Geflüchtete einsetzen. Ja, es muss dringend gehandelt werden, schon vor dem Hintergrund, dass sich die rechte Szene zunehmend die Hände über den wachsenden Unmut in der Bevölkerung reibt und man darauf warten kann, dass wieder Asylunterkünfte in Flammen aufgehen.

Mathias Bischke

Erding