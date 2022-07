Lufthansa-Streik verdrießt Urlauber

Gestrandet am Flughafen; Titelseite 28. Juli Axel Schwarz: Lufthansa-Streik vermiest den Urlaub; Kommentar 27. Juli

Alle guten Vorsätze über Board geworfen. Es ist schon erstaunlich, überall wird über CO 2-Reduzierung diskutiert, Autokäufer werden zum Umsteigen aufs E-Auto, mit hohen Zuschüssen, überredet und dann wird durch die Welt geflogen. Ich möchte nicht wissen, wie viele „Fridays for Future - Anhänger“ wieder mit ihren gestressten Eltern in den Flieger steigen? Demonstration war gestern, heute wird Party gemacht und den anderen Ländern gezeigt, wie gut wir es haben. Sollen sich doch die anderen um die Treihausgas-Emissionen kümmern, wir fliegen erstmal in den Urlaub. Und wehe, es baut in der Zwischenzeit jemand ein Windrad vor meinem Bungalow, dann muss ich wieder zur Demo. Vorher muss ich mir aber noch einen neuen Koffer und Klamotten kaufen, die sind auf der Flugreise verloren gegangen.

Oskar Kramp

Moorenweis

Ich kann dem Kommentar von Herrn Schwarz nur zustimmen. Das Verhalten von Verdi ist inakzeptabel. Trotz aller berechtigten Interessen der betroffenen Arbeitnehmer ist festzuhalten, dass die Lufthansa und sämtliche Zulieferer auf Kosten der Steuerzahler gerettet wurden. Alle betroffenen Mitarbeiter haben es dem Steuerzahler, den jetzigen Fluggästen und letztlich auch dem Management zu verdanken, dass sie noch bzw. wieder eine Beschäftigung haben. Die Lohnforderung von 9,5 % ist vor diesem Hintergrund ein schlechter Witz, um das sehr milde auszudrücken. Verdi hat nicht verstanden, dass die Ursache ihres Kernargumentes der gestiegenen Kosten für ihre Beschäftigten nicht aus einem Fehlmanagement der Unternehmen resultiert, sondern eine Folge der kriegsbedingten Ressourcenverknappung ist, die wir alle akzeptieren müssen. Sämtliche Kompensationsversuche durch streikerzwungene Lohnerhöhungen führen unweigerlich zu einer Lohn-Preisspirale, die die Schwächsten in unserer Gesellschaft am härtesten trifft. Wir müssen einfach alle akzeptieren, dass wir durch den Ukrainekrieg Kaufkraft verlieren und jeder einzelne Wohlstandsverluste hinnehmen muss. Das ist der Preis für unsere Freiheit, den wir in den vergangenen Jahrzehnten nicht gewohnt waren zu zahlen. Die Konsequenz ist, dass wir uns mit aggressiven Forderungen gegenüber den durch Corona und Ukrainekrieg gebeutelten Unternehmen zurücknehmen müssen. Wir brauchen in der jetzigen Krise finanziell starke (internationale) Unternehmen, die den geopolitischen Kampf um die Wettbewerbsposition Deutschlands und der EU erfolgreich ausfechten. Das gilt auch für die Lufthansa und ihre Zulieferer. Nur so können die Arbeitsplätze und Steuereinnahmen in Hochlohn-Land Deutschland erhalten werden.

Dr. Andreas Mayer

Dachau