Macron Äußerung eine Gefahr für den Westen?

Kritik an Macrons China-Politik; Titelseite, Kathrin Braun: Ein gespaltener Westen bringt Taiwan in Gefahr; Kommentar 12. April

Genau, es geht um viele Geschäfte, die man einfach machen muss, sonst geht da nichts mehr in Europa, Regime hin oder her! Vielleicht bewundert dieser Demokrat Emmanuel Macron, aber natürlich nur ganz insgeheim, solch einen Despoten wie Xi Jinping einer ist. In Ländern wie China, Russland, Nordkorea, Afghanistan, Syrien, Iran und anderen, da machen die regierenden Machthaber auch nur das, was sie gerade machen wollen, ohne Rücksichtnahme auf ihr Volk. Sind wir nicht alle ein bisschen Jinping, ein Mann für gewisse Geschäfte, der kein Grundgesetz braucht, wie wir es (noch) haben, der regiert nur nach Lust und Laune! „Der Staat, das bin ich“, das war die Devise von Ludwig XIV, König von Frankreich; na bitte, geht doch – hier schließt sich dieser Kreis dann mal wieder.

Ulrike Schwarz

Büchenbach

Offensichtlich ringen die USA und China um Hegemonie in der Welt. Macron fordert für Europa mehr Souveränität bzw. Selbstbewusstsein für diesen Prozess des Hegemoniekampfes. Damit stellt sich Macron nicht auf die Seite der autokratischen Weltbewegung, sondern appelliert für eine europäische Position – grundsätzlich sind Frankreich und alle anderen Staaten Europas mit den von den USA vertretenen Werten der freien Welt einig, möchte aber nicht klettenartig mit allen USA-Schritten verbunden sein (wohl auch wegen der Unsicherheit der zukünftigen US-Politik).

Die jetzt besonders harsche deutsche Kritik an Macron ist wohl deshalb besonders vehement, da wir durch die vergangene zu enge Bindung an Russland und der offensichtlichen Wehrlosigkeit (unterlassene Investitionen zugunsten einem überproportionalen Sozialhaushalt) nur durch USA und Nato geschützt sind und damit eigener politischen Freiheitsgrade verlustig geworden sind. Wir sollten bei allen Auseinandersetzungen beachten, dass die deutsch-französische Zusammenarbeit im Hinblick auf die Friedens- und Wohlstandssicherung für Europa gleichgewichtig zur transatlantischen Allianz bleibt.

Dr. Siegfried Richter

Ebenhausen

Auch wenn die Kritik an Macrons Äußerungen derzeit berechtigt ist, vor allem weil seine Worte zur falschen Zeit am falschen Ort ausgesprochen wurden, sind sie, die Europäische Union betreffend, so falsch dennoch nicht. Als die Gründerväter der EU es schafften, letztlich dank Weigels Meisterwerk, dem Euro, diesem Europa eine neue Gestalt zu geben, hatte ich die Hoffnung, gerade auch hinsichtlich unserer unrühmlichen Vergangenheit, diese EU könnte sich zu einer wirtschaftlich wie politisch unabhängigen Macht entwickeln, die ausgleichend zwischen den damals bereits bestehenden Konflikten zwischen Ost und West wirken könnte. Nie wieder Krieg in Europa war der Wunsch aller Beteiligten, dass jedoch der Euro nur ein notdürftiger Kitt der damaligen nationalen Interessen (wie auch derzeit noch) ist, war vielen nur allzu bewusst.

Aber Macrons Grundgedanke kommt mehr als 20 Jahre zu spät, nun haben wir Krieg in Europa, eine Beteiligung in Taiwan steht vor der Tür und Deutschland wird als führende Nation in Europa dank grüner Wirtschaftspolitik an die Wand gefahren und die EU erscheint international trotz Nato als zahnloser Tiger. So gesehen ist Macrons Erkenntnis so grundfalsch doch nicht.

Max Wagner

Lenggries

Endlich wieder mal eine vernünftige Aussage eines europäischen Spitzenpolitikers. Macrons Vorschlag ist die richtige Strategie für Europa. Hoffnungsvoll stimmt, dass sich für die internationale Kritik, abgesehen von den TV-Kommentatoren, offensichtlich nur so bedeutende Zeugen wie Röttgen oder Weber finden.

Herbert J. Uhl

Baldham

Dieses Irrlicht Macron schleimt durch China und gefährdet uns alle und jetzt springt ihm auch noch das Russen-Irrlicht Rolf Mützenich (SPD) bei. Putin reibt sich die Hände, was seine Propagandaabteilung nicht geschafft hat, liefert dieser Franzose völlig kostenlos. Jetzt wissen wir auch, was die beiden bei ihren langen Telefonaten besprochen haben. Die USA haben es registriert und Europa darf seine Kriege in Zukunft alleine führen, danken wir einem Größenwahnsinnigen! Erdogan und Orbán sind kleine Lehrlinge gegen diesen, man darf es leider nicht sagen. Der Franzose bringt die Russen auf die Siegerstraße und uns alle in Lebensgefahr. Und leider muss man Trump Recht geben, die Europäer in der Nato sind kein zuverlässiger Partner.

Roman Berger

Bergkirchen

Ich finde, Macron hat nichts verkehrt gemacht. Nur, weil er etwas sagt, was nicht im allgemeinen Konsens liegt? Das Kollektiv, angeführt von seinen Häuptlingen, lässt andere Formulierungen nur dann zu, wenn sie abgesprochen sind. Im Grunde sagt Macron nichts Besonderes. Er erklärt, dass die Europäer sich schwertun mit einer gemeinsamen Strategie. Orbán will was anderes als der Pole, und Italien erstickt gerade an den Flüchtlingen.

Deutschland sagt gar nichts dazu, weil wir schon so oft aufs Maul gehauen wurden, da wird man vorsichtig. Macron hat Recht. Europa ist ein politischer Sauhaufen (was er nicht sagt, aber denkt) und ist von den USA abhängig. Wenn Vater Biden hustet, klappern Scholz die Zähne. Er sollte auch mal so husten wir dieser; aber das wird eine Wunschvorstellung bleiben.

Solange die EU ein Papiertiger ist, solange können China und die USA auf ihm herumtrampeln. Und das will Macron für Frankreich nicht. Was ist daran falsch?

Richard Birk

Freising

Ach, Macron! Was hat uns der Herr Präsident Emanuel Macron schon alles gesagt, in seiner Rede im September 2017 an der Sorbonne zu Europa. Er hat die Souveränität EU-Europas gefordert, die Steigerung seiner Verteidigungsfähigkeit, seiner Forschung- und Technikkompetenz angemahnt, sogar die Harmonisierung der Sozialstandards und Steuerpolitik sowie Haushaltspolitik in der EU hat er angesprochen. Wer erinnert sich noch an diese Rede? Wie weit sind wir inzwischen gekommen? Die Verteidigungsfähigkeit der EU hat höchstens die Qualität der Schweizer Garde beim Vatikan. Die Souveränität in der EU-Außenpolitik zeigt sich in dem grandiosen Staatsbesuch von Frau von der Leyen und Herrn Macron bei Xi Jinping, der höchstens Kabarettisten zum Lachen bringt.

Das Problem ist, dass Herr Macron sich offensichtlich nicht im Klaren ist, dass Taiwan mit seinen IT-Kompetenzen und -Kapazitäten viel wichtiger für Europas und die USA-Wirtschaft ist als China selbst. Genauso wenig war ihm 2022 klar, was seine Aussage „Putin darf nicht gedemütigt werden!“ für den Krieg in der Ukraine bedeutet. Macrons augenscheinliche Ahnungslosigkeit, die er auch noch vor der Weltöffentlichkeit zum Besten gibt, ist eine große Gefahr für das westliche Bündnis.

Reinfried Brunsch

Freising