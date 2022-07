Maskenaffäre ist Korruption

Christian Deutschländer: Nackt im Maximilianeum; Kommentar, Die Zeugin mit der Maske schweigt; Bayern 28. Juli, Empörung über Tandlers Auftritt; Leserforum 30./31. Juli

Die Empörung über Masken-Profiteure möge doch nicht die Sicht verdecken auf die wahren Verursacher: Behördliche Beschaffungs- und Vergabestellen bzw. deren Behördenleiter, vielfach nur mit Parteibuch als Qualifikationsmerkmal ausgestattet. Tiefe Korruptionsspuren werden auch in zahlreichen anderen öffentlichen Bereichen gezogen bis hinein in die Personalpolitik durch Leiharbeiterbeschäftigung unter Berater-Flagge.

Eduard Lubey

München

Das Gejammer um das Nullergebnis des Landtagsuntersuchungsausschusses in den Masken-Provisionsaffären Sauter und Tandler ist vergossene Milch. Es war von vornherein klar, dass dieser U-Ausschuss (wie im Übrigen die allermeisten anderen auch) eine Folkloreveranstaltung fürs gemeine Wahlvolk darstellt. Das Unwesen dieser Ausschüsse ist doch, dass vergleichbar ein Angeklagter vor Gericht zugleich im Richtergremium vertreten wäre. Stattdessen hätten die Ausschussinitiatoren ihr Hirnschmalz besser dahingehend eingesetzt, der Justiz zu deren originärer Aufgabe der Verfolgung des strafrechtlichen Tatbestandes des Wuchers hilfreich unter die Arme zu greifen. Da weder Sauter noch Tandler selbst als Lieferanten auftraten, richtet sich der Tatvorwurf primär gegen die Maskenlieferanten. Ob im Fall des Falles zweitrangig die Provisionen danach noch unangetastet blieben?

Georg Schuster

Penzberg

Der Empörung über Tandlers Auftritt schließe ich mich an. Was erlaubt sich Andrea Tandler? Zu zwei Einladungen kommt sie nicht, bevor sie von der Polizei vorgeführt wird. Dann kommt sie vermummt zur Sitzung. Monika Hohlmeier soll ihr dieses Maskengeschäft ohne Honorar zugebracht haben. Bin jetzt 62 Jahre CSU-Mitglied. Ich hoffe, dass es von der oberen Empore einmal eine Stellungnahme gibt.

Marinus Weindl

Schaftlach

Der Aufzug – wie ein Bauerntrampel? Nein, Frau Weih! Ein Vergleich mit dieser charakterlosen Person wäre eine Beleidigung für alle anständigen Bauernmädchen.

Hermann Bauer

Taufkirchen/Vils

Sauter, Nüßlein, Hohlmeier und der CSU nahe stehende Personen, immer wieder tauchen die gleichen Namen auf! Dieser CSU-Klüngel ist einfach nur, milde ausgedrückt, beschämend! Angefangen in den Kommunen bis hinauf nach Berlin, die CSU betrachtet diese Land als ihr Eigentum und meint, tun und lassen zu können, was sie will. Herr Söder, wenn Sie Charakter haben, dann treten Sie zurück. Spätestens bei der nächsten Wahl werden Sie zurückgetreten.

Thomas Gietl

Ebersberg



Korruption von den Vorfahren und von oben. Ob Tandler, Hohlmeier etc: Wie der Herr, so das Gscherr! Hat der Landtag nicht auch Verwandtenaffäre versucht zu vertuschen? Die Politiker jammern über Korruption im Ausland, versagen aber bei ihr vor der eigenen Haustüre. Ein Trost für alle: Die Raffkes können auch nicht ins Jenseits mitnehmen.

Arco Eitzinger

Haar