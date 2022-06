Mehr Entwicklungshilfe

Leserforum

Ampel und Union einig: Milliardenschweres Bundeswehr-Sondervermögen beschlossen; Politik 2. Juni

Damit wird nicht mehr Frieden kommen, wenn die jetzige Regierung wieder einmal ein Strohfeuer entzündet, um der Bevölkerung mit einem 100 Milliarden-Euro-Paket mehr Sicherheit zu verheißen. Nach einer überbetonten Klimafixierung glaubt man jetzt über Sonderschulden, verpackt aber als Sondervermögen, die Bundeswehr über allem fördern zu müssen, als wenn der Frieden aus den Gewehrläufen käme.

Wie viele unnötige Milliarden blieben über 20 Jahre neben vielen Toten in Afghanistan, ohne dass mehr Frieden herauskam. Es spricht nicht von Weitblick, wenn die Regierung bei Frieden primär an eine militärische Aufrüstung denkt, wo sich doch damit keineswegs die typischen Wurzeln des Unfriedens abschießen lassen. Eigentlich müsste die Bundeswehr bzw. die Waffenlobby jetzt Putin zu ihrem Schutzheiligen erklären, da sie aufgrund des Krieges gleich 100 Milliarden für ihre Zwecke bekommen, was für jede deutsche Person vom Baby bis zum Greis eine Belastung von rund 1200 Euro bedeutet. Wenn jetzt schon für das übersättigte Nato-System ein Mehrfaches von Russlands Militärhaushalt ausgegeben wird, sollte man hier effektiver zusammenarbeiten und auch nach anderen Wegen der Friedenssicherung suchen. Ein überstürztes Hinausschmeißen von gleich 100 Milliarden zusätzlich für das Militär auf Kosten der Steuerzahler ist einfältig. Hat man sich so nicht auch selbst wie Putin in ein militärisches Abenteuer verrannt? Warum werden dagegen Frieden aufbauende Aktionen wie Entwicklungshilfen zurückgefahren, sodass ein festgelegtes Ziel von 0,7 % der Wirtschaftsleistung in weiter Ferne liegt. Sind die großen, positiven Revolutionen wie auch der Mauerfall nicht gewaltlos geschehen?

Simon Kirschner

Gaimersheim