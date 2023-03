Mensch und Umwelt

Christoph Trost: Experten: Kampf gegen Trockenheit; Report 24. März Klimaschutz soll nichts kosten; Politik 25./26. März

Hoffentlich haben alle Politiker im bayrischen Landtag den Sachverständigen im Umweltausschuss des Landtags am 23. Februar gut zugehört! Wenn man die Sachverständigen ernst nimmt, müssen aus meiner Sicht, um die Versorgungssicherheit der Bevölkerung für Wasser sicher zu stellen, alle aktuellen Pläne, Windkraftanlagen in den großen, zusammenhängenden Staatsforsten Bayerns zu errichten, sofort gestoppt werden! Diese unsere Wälder sind riesige Kühlkammern für sich und ihre Umgebung, sie speichern Feuchte, lassen Niederschläge versickern und tragen zur Regenbildung bei. Das können Sie umso besser, je größer sie sind und je dichter ihr Kronendach ist. Wälder sind Ökosysteme, jeder lokale Eingriff wirkt sich immer auch auf das gesamte System aus. Auch zum Beispiel 5 Windkraftanlagen im Ebersberger Forst zu bauen, wäre nach einem Waldexperten ein drastischer Eingriff in dieses Ökosystem. Deshalb: Windkraftanlagen gehören in Gewerbe- und Industriegebiete und entlang Bahnstrecken und Autobahnen. Das ist durch die gelockerte 10H-Regel auch möglich! Wir Menschen brauchen unsere Wälder dringendst, dass sie kühlen, Feuchte halten, Trinkwasser speichern, Luftfeuchtigkeit in Regen verwandeln und als Schutzraum für viele Pflanzen und Tiere!

Dr. Katharina Taffertshofer

Zorneding

USA, China, Indien und andere stoßen gigantische Mengen an CO2 aus, sprich sorgen ordentlich für massive Erderwärmung, und zwar zu über 98 %. Einschränkungen? Minimal oder gar nicht. Die Wirtschaften in diesen Länder brummen ohne Rücksicht auf Verluste.

Deutschland mit der Ampel will rigoros zu Lasten ihrer Bürger das Weltklima retten ,obwohl wir nicht mal für 2 % der Erderwärmung verantwortlich sind. Bisher war ja das meiste noch aushaltbar. Nun sollen Millionen Bürger bis zu 100 000 Euro für die Installation von Wärmepumpen (die entweder nicht lieferbar sind oder rar werden und demzufolge massiv im Preis steigen werden) und für den dazu notwendigen Umbau ihrer Häuser bezahlen. Jetzt sind wir definitiv überfordert. Selbst wenn diese Investitionen getätigt würden, dann fehlten diese irrsinnig hohen Gelder natürlich im Konsum. Pleiten etlicher Firmen wären programmiert. Ferner verbrauchen diese Wärmepumpen zwei bis drei Mal so viel Strom wie Gasheizungen. Dieser Strom dafür wird einfach aus Ländern mit maroden Atommeilern importiert, weil wir ja aus ideologischen Gründen hier die sichersten Atomkraftwerke der Welt in drei Wochen alle abschalten. Und das beste: Selbst wenn Deutschland ab sofort zu 100 % klimaneutral wäre, würde sich das Weltklima nicht einmal um ein Hundertstel ändern.

Ralph Anderhofstadt

Pullach

Die Asphaltkleber haben sicher heroische Ziele, aber wenig Überlegtes! Die Erderwärmung ist kein durch Menschen erzeugtes Phänomen, sondern eine periodische Wiederkehr von Klimaänderungen. Wenn wir bedenken, dass vor einigen Milliarden Jahren die gesamte Erdoberfläche unter einer Eisdecke lag ist ganz klar, dass sich die Erdtemperatur immer ändert. Sicher tragen in einem kleinen Ausmaß auch die durch Menschen und Tiere ausgestoßenen Gase und Abgase dazu bei. Aber auch dann, wenn wir keine Maschinen (Auto u. a.) Abgase erzeugen und den Kühen, Schafen und anderen Tieren das Atmen verboten wird, wird sich die Erde erwärmen. Um zu überleben müssen wir uns auf höhere Temperaturen vorbereiten. Die Flora wird sich ändern und auch die Fauna. Tiere, die sich nicht anpassen können, werden verschwinden und andere dafür mutieren. Mit großer Wahrscheinlichkeit aber werden „Großlebewesen“ verschwinden und nur noch Insekten übrigbleiben! Das heißt, wir Menschen werden verschwinden, was der Erde nur gut tun wird. Wir beuten das Achtel bewohnbarer Erdoberfläche in einem Maße aus, dass nichts mehr übrig bleibt was verwertbar wäre. Für, in Bälde, zehn Milliarden Menschen ist die Welt zu klein!

Hans Möckel

München

Auf Seite 4 steht relativ klein dieser Artikel. Aus meiner Sicht ein problematisches Thema, das auf die Titelseite gehört, denn so kann der Klimaschutz niemals verbessert werden. Wenn diese Umfrage repräsentativ ist, sollte dies zu denken geben. Man spricht sich dafür aus, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass hier schnell was getan werden muss, aber es darf halt weder den eigenen Geldbeutel betreffen noch ist man bereit, seinen Lebensstil einzuschränken. Das sollen dann die anderen tun. Selbst erwartet man, dass ggf. finanzielle Auswirkungen vom Staat (Steuerzahler) ausgeglichen werden sollen.

Monika Lützkendorf

München