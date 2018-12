Lieblingshassobjekt Merkel

Leserbrief

Georg Anastasiadis:Reise nach Marrakesch; Kommentar 11. Dezember

Leider zu oft fehlt in dieser Diskussion der Hinweis, dass es sich bei dem Migrationspakt inhaltlich um Arbeitsmigranten und nicht um Flüchtlinge oder Asylanten handelt. Es geht letztendlich doch auch darum, dass mit diesem für Arbeitsmigranten die Menschenrechte, die in Deutschland Gott sei Dank ein hohes Gut sind und nicht mit Füßen getreten werden, weltweit eingehalten werden (sollen). In Marrakesch haben 168 Nationen für und lediglich 28 Nationen gegen den Pakt gestimmt. Einer, der diesen Pakt als Außenminister maßgeblich mit ausgehandelt hat, war der damalige österreichische Außenminister und heutige Bundeskanzler Sebastian Kurz. Der nach meiner Meinung auch von Medien völlig Überschätzte, hat wegen der rechtsgerichteten Mitregierungspartei FPÖ einen politischen Rückzieher gemacht. Nach meiner Meinung darf dies nicht unkommentiert bleiben, wenn denn schon die Bundeskanzlerin, das Lieblingshassobjekt für alle Merkel-muss-weg-Rufer, explizit in einem Kommentar als „Miterfinderin“ herausgehoben wird. Auch, dass der Kommentar ausgerechnet auf den belgischen Regierungsbruch als Beleg für die Zerstrittenheit hinweist, verwundert mich. Fehlt hier nicht die Tatsache, dass der liberale Ministerpräsident Charles Michel lieber den Bruch seiner Regierungskoalition in Kauf genommen hat, als dem Koalitionspartner, der flämischen rechtsnationalen N-VA, zu folgen? Einer Partei, die den belgischen Staat mit ihren Unabhängigkeitsbemühungen für Flamen zerstören wollte und – vermutlich – noch will? Wenn ich an die Rechtspopulisten und Ultranationalisten in Europa denke, die nicht nur gegen das Abkommen mobil machen, sondern auch durch das permanente Schüren von Ängsten zur zunehmend tiefen politischen Verwahrlosung beitragen, wenn ich an die Autokraten und Diktatoren dieser Welt und den derzeitigen amerikanischen Präsidenten erinnern darf, die Granaten in die Welt-, Gesellschaft- und Wirtschaftsordnung werfen, wird mir angst und bange.

Herbert Hartmann

Oberhaching