Nach 45 Jahre Vollzeit in Rente

Klaus Rimpel: Forderungen aus dem Elfenbeinturm; Kommentar, Spahn: Rente mit 63 sofort beenden; Politik 30. Mai

Aus der Union kommt also ein neuer Vorstoß für ein Aus der Rente mit 63. Und es folgt prompt scharfer Widerspruch. Aber von wem? Von Jens Spahn? Das passt doch nicht. Noch verwunderter macht mich der Kommentar von Klaus Rimpel. Er stellt fest, dass sich diese Spahns und Raffelhüschens nicht in Arbeitnehmer hineinversetzen könnten. Raffel... wer?

An keiner Stelle dieser oder vorangegangenen EZ finde ich ein einziges Wort über Herrn Professor Bernd Raffelhüschen. Aber der geneigte Leser wird’s schon wissen. Ich jedenfalls durfte diesen Raffelhüschen Anfang der 1990er-Jahre kennenlernen. Auf seine unnachahmliche Art – man lacht, merkt aber, dass einem das Lachen im Halse stecken bleibt – hat er schon damals exakt die Probleme beschrieben, die heute überdeutlich zutage treten. Schon immer haben die Rentenversicherungsbeiträge ca. 1/5 des Einkommens betragen. Nur haben anfangs 4 Arbeitnehmer einen Rentner finanziert. Und der hat nur noch 10 Jahre gelebt. Inzwischen finanzieren nur noch 2 Arbeitnehmer einen Rentner. Und der lebt aber noch 20 Jahre. Also ganz nüchtern betrachtet: Was bleibt denn anderes, als länger zu arbeiten? Mit Elfenbeinturm hat das zunächst wenig zu tun.

Michael Hammer

Kirchseeon

Stimmt so die Rentenberechnung? In die Berechnung müsste verstärkt die Lebensarbeitszeit berücksichtigt werden.

45 Jahre Vollzeit arbeiten müsste doch reichen, um eine abschlagsfreie Rente zu erhalten. Wer nur Teilzeit arbeitet, der hat logischerweise immer nur wenig Rente – auch nach 45 Jahren. Wer mit 17 zu arbeiten beginnt, kann dann mit 62 Jahren in Rente; wer mit 20 beginnt mit 65 Jahren. Jeder soll aber auch länger arbeiten können.

Wer zum Beispiel erst mit 30, aus welchen Gründen auch immer, beginnt, könnte dann erst mit 75 in Rente.

Das geht aber nicht immer. Hier müsste der Gesetzgeber eine Möglichkeit schaffen das zwischen 65 und 75 Jahren eine verminderte Arbeitszeit, mit reduzierten Steuern und weniger Abzügen möglich ist. Die Feinheiten müssten aber sicher noch ausgearbeitet werden.

Manfred Bauer

München

Da kommt wieder mal ein Spitzenpolitiker, in diesem Falle Jens Spahn, der für die Abschaffung der Rente mit 63 Jahren votiert. Ab Jahrgang 1964 kann man sowieso erst mit 65 Jahren in den vorgezogenen Ruhestand gehen. Der 43-Jährige hat bis Ende der Wahlperiode im Jahr 2025 schon einen Pensionsanspruch von fast 6000 Euro, ohne jemals etwas für seine Altersversorgung eingezahlt zu haben. Das klingt für hart arbeitende Menschen im Pflegebereich, im Handwerk und in vielen anderen Berufen, die nach 40 Jahren eine durchschnittliche Rente von ca. 1370 Euro bekommen wie ein Hohn. Viele Menschen aus diesen Berufen halten es bis 67 nicht durch. Die Rechnung länger arbeiten, um den Fachkräftemangel in den nicht akademischen Berufen auszugleichen geht mit dieser Version nicht auf.

Werner Czober

Höhenkirchen