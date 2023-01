Neuer Wahlrechtsvorschlag der Ampelkoalition

Christian Deutschländer: Finger weg von den Direktmandaten; Kommentar, Der Kampf um die blauen Sessel; Politik 17. Januar

Seit rund 20 Jahren hat sich die Zahl der Bundestagsabgeordneten von Wahl zu Wahl auf nunmehr 736 statt der ursprünglich 598 Abgeordneten durch Überhang- und Ausgleichsmandate erhöht. Der Steuerzahler wurde und wird dadurch mit Kosten im 3-stelligen Millionenbereich belastet. Vorschläge zu einer Wahlrechtsreform gab es immer wieder, aber die Parteien - allen voran die CSU - wollten ihre Pfründe nicht schmälern.

Jetzt legen SPD, Grüne und FDP einen durchaus sinnvollen Vorschlag zur Wahlrechtsänderung vor, um den aufgeblähten Bundestag wieder auf 598 Sitze zu reduzieren durch Wegfall von Überhang- und Ausgleichsmandaten. 299 Bundestagswahlkreise gibt es und für die funktionierende Demokratie bei uns würden sicher auch 299 Bundestagsabgeordnete ausreichen, also pro Wahlkreis ein Bundestagsabgeordneter.

Und wieder ist es die CSU, die gegen den Ampelvorschlag einer Wahlrechtsänderung zur Reduzierung der Sitze im Bundestag mobil macht. Der Oberwadlbeißer dieser Partei spricht gar von „organisierter Wahlfälschung und vom Axt anlegen an unser demokratisches Fundament“. Der verantwortungsvolle Umgang mit dem Geld der Steuerzahler, die mit vielen Millionen Euro den aufgeblähten Bundestag samt dazugehörigen Verwaltungsapparat bezahlen müssen, ist der CSU offenbar egal.

Hans Schaal

Otterfing

Wenn der CSU-Generalsekretär Martin Huber hier von „organisierter Wahlfälschung“ spricht, reibt man sich die Augen. Dieses Attribut ist bestenfalls für das heutige Wahlrecht zutreffend. Nicht umsonst wurde es vom obersten dt. Gericht bemängelt. Die Union hat gar nichts zustande gebracht und scheint wenig bis nichts aus dem letzten Wahldebakel gelernt zu haben. Hat uns doch Arroganz und Bürgerferne der alten Männer in der CDU einen schon als OB von Hamburg Glücklosen als Bundeskanzler mit dazugehöriger Mannschaft beschert. Opposition kann die Union offenbar immer noch nicht. Dabei könnte und müsste der Bundestag noch viel stärker auf höchstens 400 reduziert werden. Nahezu jeder Fernsehbericht aus dem Bundestag zeigt gähnend leere Ränge. Die vielen Abgeordneten (die sicher trotzdem ihre Sitzungsgelder einstreichen) werden also gar nicht benötigt. Schon gar nicht, wenn man bedenkt, dass im Bundestag und den Landesparlamenten das Prinzip „Masse statt Klasse“ vorherrscht. Unsere Parlamentarier sollten sich geschichtlich besser fortbilden. Wenn sie sich z.B. einmal anschauen würden, wie das Nürnberger Stadtparlament über viele, viele Jahre sehr erfolgreich gearbeitet hat, könnten sie sich nicht nur eine Scheibe abschneiden: Ein kleiner Kreis von 7 älteren Herren, die erfolgreich gewesen aber geschäftlich nicht mehr aktiv sein mussten, hatte das Sagen. Nüßleins, Sauters, Tandlers usw. hatten nichts in solchen Gremien verloren: Eben Klasse statt Masse. Im Vergleich dazu kommen mir die meisten Spitzenleute der Grünen und auch der SPD eher als Versager oder verkrachte Studentenexistenzen vor (weil sie nichts fertig gekriegt haben). Schade, dass wir gerade jetzt von einer solchen Mannschaft regiert werden.

Dr. Heinz Giovanelli

München