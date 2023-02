Nur Waffen können Aggressor stoppen

Teilen

Klaus Rimpel: Das Nein zu Kampfjets ist richtig; Kommentar 1. Februar

Ich selbst bin überzeugter Pazifist und mit dem Mantra „Frieden schaffen ohne Waffen“ aufgewachsen. An dieser Überzeugung hat sich auch bis heute nichts geändert, denn ich kann nichts Falsches daran erkennen, denke aber, dass man unterscheiden muss, zwischen einem durchaus hehren Wunsch und Gegebenheiten, so wie sie sich eben in der Realität darstellen. Wäre Deutschland ohne Waffengewalt vom Naziregime befreit worden? Wohl kaum! Und so wenig es verwerflich ist, von einer Welt ohne Waffen, dafür mit Frieden und Gerechtigkeit zu träumen, so legitim ist es auch, einem offensichtlich zu Unrecht angegriffenen in großer Bedrängnis beizustehen, wenn es sein muss, auch mit Waffen! Natürlich verstehe ich diejenigen, die Lieferungen von immer mehr und immer schwereren Waffen an die Ukraine ablehnen. Aber der Kreml hat gezeigt, dass er nur eine Sprache versteht, und das ist die Sprache der Gewalt, denn dass sie um einen wie auch immer gearteten, für beide Kriegsparteien gerechten Frieden verhandeln wollen, das haben die dortigen Verantwortlichen bisher nicht gezeigt.

Also: Bitte massive, umfassende militärische Unterstützung, und ja, auch mit schweren Waffen, denn nur so kann die russische Aggression gestoppt, können einer augenscheinlich bizarren Logik folgend Menschenleben gerettet, kann Putin von weiteren Eroberungsfantasien abgehalten werden!

Das Szenario einer Eskalation oder gar eines drohenden Atomkriegs ist dabei jederzeit gegeben, aber dies kann kein Grund sein, sich von Drohungen einschüchtern und die Ukraine im Stich zu lassen.

„Hunde die bellen, beißen nicht“ heißt es, und vielleicht wäre es in diesem Sinne weitaus gefährlicher, wenn diesbezüglich Stille herrschen würde. Ein Restrisiko bleibt freilich immer, denn dass Putin und seine Helfershelfer nicht ganz bei klarem Verstand sind, und manche dieser Kriegstreiber sogar glauben, ein Atomkrieg wäre vielleicht zu gewinnen, ist wohl inzwischen jedem klar geworden.

Mathias Bischke

Erding